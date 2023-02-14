«Люди станут еще беднее»: экономисты боятся за падение рубля — объясняем, почему это может произойти

— Другое дело, что курс рубля как представитель валют стран с формирующейся экономикой достаточно слабо реагирует на действия и тем более бездействие своего центрального банка. А когда это происходит в негативных макроэкономических условиях, таких как сейчас в России, то естественно, что национальная валюта после вежливой паузы на заседание регулятора продолжила отыгрывать ухудшение курсообразующих факторов, — объяснил Алексей Фёдоров.



Также аналитик обратил внимание на то, что быстрое сокращение нефтегазовых доходов и высокий дефицит федерального бюджета подталкивает правительство РФ к политике слабого рубля для компенсации недостающих доходов. Чем дольше длится эта ситуация, тем выше соблазн более значительного ослабления рубля.

— Российская валюта готовится к повторному тесту на прочность важнейшего уровня — 74–76 рублей за доллар США. Судя по текущей динамике курса национальной валюты России, до указанных отметок рубль доберется в ближайшие несколько недель. Так что до конца февраля мы с высокой вероятностью увидим доллар США по 74–76 рублей, евро по 80–81 рублю и юань по 11,05–11,15 рубля, — подытожил Алексей Фёдоров. — Но самое интересное будет заключаться не в достижении указанных курсовых уровней, а в итогах теста их на прочность. Потому что если эти значения не выстоят, то российскую валюту будет ждать более резкое падение курса. В таком случае к концу марта доллар США может подорожать до 90–95 рублей, а это 25–30-процентное ослабление курса со всеми проинфляционными последствиями.

