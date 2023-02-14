«Люди станут еще беднее»: экономисты боятся за падение рубля — объясняем, почему это может произойти

Перед первым в 2023 году заседанием Центробанка по ключевой ставке экономисты высказывали опасения, что в ближайшие месяцы возможно ослабление курса рубля. И причины были вовсе не в изменении значения ставки (тем более в дальнейшем выяснилось, что его оставили на прежнем уровне), а совершенно в других факторах. Действительно ли рубль может ослабнуть в ближайшее время и как это повлияет на нашу жизнь?
Падение не затянется
В декабре прошлого года курс рубля обвалился — тогда по нему ударило вступившее в силу европейское эмбарго на отечественную нефть и ценовой потолок. После новогодних праздников ситуация стабилизировалась, но курсы валют всё еще колебались, а с февраля снова плавно пошли вверх.
— Ослабление национальной валюты может быть связано со вступлением санкций на российские нефтепродукты — рынок ожидает, что поток валюты в страну уменьшится на их фоне. Аналогичную ситуацию мы наблюдали в декабре после вступления в силу эмбарго на российскую нефть, — считает аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.
Экономист и создатель аналитического телеграм-канала «Деньги и песец» Дмитрий Прокофьев объяснил, что в случае с курсом рубля работают сразу несколько факторов:
— Во-первых, начали укрепляться сами мировые валюты. Второй момент: рубль сейчас — во многом валюта изолированная, с ограниченной конвертацией, в общем-то, востребованная только внутри страны. Он начал слабеть при формально высоком профиците торгового баланса, то есть в Россию продолжает поступать больше денег, чем из нее уходит. Это значит, что либо происходит значительный отток капитала, — то есть деньги выводятся из страны, в связи с чем растет спрос на валюту, либо денег в ближайшее время будет приходить намного меньше, чем рассчитывают экспортеры.
Экономист Константин Селянин также подтвердил, что изменение ключевой ставки мало влияет на курс рубля, и здесь главными становятся совсем другие причины — что, впрочем, отмечал и сам Центробанк в пресс-релизе по итогам заседания.
— Мы видим, что импорт практически восстановился, а экспорт радикально снизился, — объяснил Константин Селянин. — Идет снижение физических объемов и цен на нефтепродукты с введением потолков. Уже сейчас цифры по январю впечатляют: на
По словам эксперта, в январе рубль мог ослабнуть еще больше, если бы не помощь со стороны Минфина, который начал продавать валютные запасы из Фонда национального благосостояния.
— По оценкам Минфина, на конец января ликвидных резервов в Фонде осталось 6 триллионов рублей — год назад было 12, в два раза больше, — отметил Константин Селянин. — Минфин продает огромное количество юаней, чтобы финансировать гигантскую дыру в бюджете — прежде всего это увеличивает предложение валюты на рынке, именно поэтому мы не стали обваливаться в последние два месяца. Пока не видно, как восстановится поток экспорта в ближайшие месяцы, а с учетом того, что импорт останется на высоком уровне, предложение валюты будет сокращаться. Всё время тратить деньги из Фонда национального благосостояния опасно.
Константин Селянин подытожил, что такая ситуация приведет к ослаблению рубля, поскольку предложение валюты будет меньше, чем спрос на нее. По оценке экономиста, это произойдет в ближайшее время — во второй половине февраля, марте или апреле. Оптимальным курсом при этом может стать 75–80 рублей за доллар.
Аналитик Teletrade Алексей Фёдоров отметил, что итоги заседания Центробанка можно назвать умеренно жесткими, поскольку регулятор повысил вероятность увеличения ключевой ставки на мартовском заседании. Такие итоги, по его мнению, нельзя назвать плохими для рубля — жесткая позиция Центробанка должна оказать позитивное влияние на динамику курса и привести к укреплению национальной валюты.
— Другое дело, что курс рубля как представитель валют стран с формирующейся экономикой достаточно слабо реагирует на действия и тем более бездействие своего центрального банка. А когда это происходит в негативных макроэкономических условиях, таких как сейчас в России, то естественно, что национальная валюта после вежливой паузы на заседание регулятора продолжила отыгрывать ухудшение курсообразующих факторов, — объяснил Алексей Фёдоров.
Также аналитик обратил внимание на то, что быстрое сокращение нефтегазовых доходов и высокий дефицит федерального бюджета подталкивает правительство РФ к политике слабого рубля для компенсации недостающих доходов. Чем дольше длится эта ситуация, тем выше соблазн более значительного ослабления рубля.
— Российская валюта готовится к повторному тесту на прочность важнейшего уровня — 74–76 рублей за доллар США. Судя по текущей динамике курса национальной валюты России, до указанных отметок рубль доберется в ближайшие несколько недель. Так что до конца февраля мы с высокой вероятностью увидим доллар США по 74–76 рублей, евро по 80–81 рублю и юань по 11,05–11,15 рубля, — подытожил Алексей Фёдоров. — Но самое интересное будет заключаться не в достижении указанных курсовых уровней, а в итогах теста их на прочность. Потому что если эти значения не выстоят, то российскую валюту будет ждать более резкое падение курса. В таком случае к концу марта доллар США может подорожать до 90–95 рублей, а это 25–30-процентное ослабление курса со всеми проинфляционными последствиями.
Другие эксперты отмечают, что доллар и евро вряд ли долго продержатся на высоких отметках, поскольку сегодняшний курс более комфортен для российского правительства и большей части бизнеса.
— Тогда [в декабре 2022 года] после эмоциональной реакции рубль вернулся в уже известный коридор 65–70 за доллар. Поддержкой рублю в первую очередь выступает сильный профицитный счет текущих операций. Также небольшую поддержку оказывает продажа валюты из ФНБ для восполнения выпадающих нефтегазовых доходов бюджета. Ожидаем, что текущее ослабление не носит долговременного характера, так как предпосылок для существенного и долговременного ослабления рубля нет, — говорит Александр Джиоев.
— Краткосрочные скачки курса возможны, но у нас есть резервы для того, чтобы их нивелировать, и, в общем-то, есть еще время для того, чтобы найти новых партнеров, — считает доцент Департамента экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Петр Арефьев.
Что делать людям
Ослабление курса рубля отразится и на обычных россиянах, причем не в лучшую сторону. По словам Константина Селянина, при ослаблении рубля начинают дорожать импортные товары, а они составляют от 40 до
— Импорт хоть и переориентировался на Китай, Белоруссию и Турцию, но расчеты всё равно идут в валюте. Да и тот же юань всё равно привязан к движениям доллара. Это скажется на стоимости импортных товаров — они будут дорожать. На практике это выглядит так: если раньше вы тратили 2000 рублей на продукты, теперь будете тратить 2300–2400, процентов на 10–20 поднимутся цены. С учетом того, что доходы не растут, а товары (половина потребительской корзины) подорожают, то люди станут еще беднее, — заключил экономист.
Аналитик Алексей Фёдоров уверен в том, что новый обвал российской валюты больно ударит и по темпам роста экономики, и по доходам граждан из-за поправки на более высокую инфляцию, как это было в 2022 году. Главный аналитик Teletrade Марк Гойхман считает, что в таких условиях россиянам, у которых есть какие-либо сбережения, нужно разделить их на несколько направлений.
— В перспективе ближайших месяцев вероятно тем не менее дальнейшее постепенное ослабление курса из-за санкций, относительного сокращения экспорта и доходов экспортеров, повышения дефицита бюджета и иных причин, — объяснил аналитик. — В таких условиях для россиян, имеющих сбережения, есть смысл разделить их на несколько направлений. Частично — на приобретение валюты, например, юаней; частично — в гособлигации или вклады. Инвестировать в более волатильные активы — акции, металлы — вряд ли целесообразно.
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