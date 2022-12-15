«Как в апреле грохнулись, так и лежим»: экономисты — о том, когда российская экономика начнет восстанавливаться

— Пока всё не устаканится, не придет в состояние равновесия, мы будем снижаться. И вполне возможно, это состояние равновесия в следующем году не будет достигнуто. Дождаться состояния равновесия очень важно, а на него много что влияет. И даже если это состояние будет достигнуто, его легко вытолкнуть какими-то решениями и событиями, — говорит Олег Буклемишев. — Сейчас у нас есть эмбарго развивающееся, у нас есть процесс — уже объявленный — структурной трансформации, есть процесс переориентации России на другие способы расчетов и других внешнеторговых партнеров. Конец этого не совсем очевиден сейчас.

Частичное восстановление экономики при этом происходить будет, отмечает Наталья Зубаревич.

— Медленно что-то будет восстанавливаться: с потерей качества, безусловно, и по более высокой цене. Понятно, когда нет конкуренции: цена выше, качество ниже. Это уже происходит. Например, уровень производства автомобилей в мае был 3% от того, что было в январе. Сейчас всё-таки под 30%. Какое-то восстановление идет, — говорит Зубаревич корреспонденту MSK1.RU.

