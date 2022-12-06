Коммуналка, алкоголь, билеты на поезд: 6 главных подорожаний 2023 года

Традиционно в новом году вырастают цены практически на всё, к чему мы так или иначе привыкли и от чего сложно бывает воздержаться. И 2023 год не исключение. Мы изучили несколько законопроектов, приказов и прочих документов, чтобы узнать, как будут выглядеть цены на то, от чего отказаться сложнее всего, но, возможно, придется выбирать между потреблением и сохранением банковского счета.
Коммуналка
Стоимость электричества, тепла, газа, воды и вывоза мусора подросла с 1 декабря. Соответственно, в январе мы получим платежки с новыми повышенными тарифами. В Минэкономразвития утвердили потолок повышения — рост не должен составить больше 9%. За этим проследит ФАС. По расчетам Минэкономразвития, в среднем за месяц семья из трех человек будет платить на 324 рубля больше.
В этом году цены на услуги ЖКХ повышают второй раз, хотя обычно это происходит единожды и в июле. Зато теперь обещают, что до лета 2024 года никаких индексаций не будет.
Билеты на поезд
Федеральная антимонопольная служба установила предельную индексацию стоимости билетов на поезда в 2023 году. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. С января 2023 года цены на проезд в вагонах купе, СВ и в вагонах класса люкс вырастут на 8,1%. В ведомстве отмечают, что индексация проводится в соответствии с прогнозом социально-экономического развития России.
Кроме того, утвердила ФАС и индексацию на 2024–2025 годы. Она составит 4%. Для сравнения: в последний раз цены на железнодорожные билеты повышали в октябре 2022 года — на 6,25%.
Авиаперелеты
С 1 ноября 2022 года ФАС повысила сборы за аэронавигационное обслуживание — в среднем на 60%. В него, помимо прочего, входит сбор за взлет-посадку, тариф на обслуживание пассажиров и сбор за предоставление аэровокзального комплекса. Новая тарифная сетка будет действовать до 30 марта 2023 года. С 1 апреля 2023 года обслуживание авиаперелетов подорожает еще на 10%. На сколько подорожают авиабилеты, каждая авиакомпания будет решать самостоятельно.
Алкоголь
С 1 января 2023 года поднимутся цены на алкоголь крепче 28 градусов. Такие изменения предложило Министерство финансов, чтобы «ограничить распитие алкогольной продукции». Вырастут как закупочные, так и розничные цены. Вот как изменится минимальная стоимость алкоголя в рознице:
- водка — на 7,7%, с 261 до 281 рубля;
- бренди — на 7,8%, с 348 до 375 рублей;
- коньяк — на 7,7%, с 480 до 517 рублей.
Кроме того, на 41,4% увеличится стоимость игристого вина — вместо 169 рублей оно будет стоить 239 рублей.
Любителей пива повышение цен ждет весной. После того, как с 1 апреля 2023 года начнется обязательная цифровая маркировка пива. Стоимость маркировки — 50 копеек за каждый код.
Сладкие напитки
С 1 июля 2023 года в России введут акциз на сахаросодержащие безалкогольные напитки. В этот список войдут, например, лимонады, газировки, сладкая вода, холодный чай и другие напитки, в которых содержится не менее 5 граммов сахара или подсластителей на 100 миллилитров. Исключение составят соки, морсы, нектары, молоко, чайный гриб, квас с содержанием этилового спирта до 1,2% включительно.
Акциз составит семь рублей за один литр напитка. Например, если сейчас полтора литра сладкой газировки стоят 100 рублей, то летом 2023 года ее цена вырастет до 121 рубля.
Поступления от нового акциза планируют направлять на финансирование мероприятий федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом». Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, ожидается, что дополнительные доходы федерального бюджета составят около 35 миллиардов рублей в год.
Сигареты
В 2022 году стоимость акциза на сигареты составляет 3333 рубля за тысячу штук. С 1 января 2023 года она вырастет до 3467 рублей. Таким образом, курить в следующем году будет примерно на 4% дороже.
Кстати, цены на некоторые продукты вырастут, не дожидаясь следующего года. Недавно мы поговорили с экономистами, чтобы разобраться, что подорожает уже в декабре.