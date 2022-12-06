Коммуналка, алкоголь, билеты на поезд: 6 главных подорожаний 2023 года

Билеты на поезд

Федеральная антимонопольная служба установила предельную индексацию стоимости билетов на поезда в 2023 году. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. С января 2023 года цены на проезд в вагонах купе, СВ и в вагонах класса люкс вырастут на 8,1%. В ведомстве отмечают, что индексация проводится в соответствии с прогнозом социально-экономического развития России.

Кроме того, утвердила ФАС и индексацию на 2024–2025 годы. Она составит 4%. Для сравнения: в последний раз цены на железнодорожные билеты повышали в октябре 2022 года — на 6,25%.

