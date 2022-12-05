Ждать ли в этом году «подарочных» пособий для детей к праздникам? Мы спросили у Госдумы

Всего пару лет назад празднование Нового года по всей стране отменили из-за пандемии. Тогда власти решили компенсировать детям отмену праздников дополнительной выплатой: семьи с детьми до 7 лет получили по пять тысяч рублей в качестве «подарка от государства». В 2022 году в ряде городов России тоже было принято решение отказаться от проведения новогодних мероприятий. К примеру, в Нижнем Новгороде решили вместо праздника выделенные на него деньги направить на льготы семьям мобилизованных, а новороссийские власти просто посоветовали отмечать праздник в кругу семьи без объяснения причин. Значит ли это, что семьям стоит снова рассчитывать на новогоднюю выплату? Разбираемся.
О «подарке от государства» к новому 2021 году стало известно в середине декабря, так что теоретически время еще есть. Тогда заявление было сделано Владимиром Путиным во время ежегодной пресс-конференции, которая проходила 17 декабря. Дата пресс-конференции в этом году еще не назначена, кроме того, не исключено, что ее и вовсе перенесут на следующий год. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, самое главное — послание Федеральному собранию, которое в этом году тоже еще не звучало. И его дата тоже пока не определена.
— После того, как будут определены эти даты, родится понимание и по другим мероприятиям, по другим форматам, — сказал Песков еще в середине ноября.
Впрочем, сегодняшняя ситуация не в полной мере копирует события конца 2020 года. Во-первых, тогда были отменены все мероприятия — из-за ковида традиционных елок попросту не было. В этом году хоть массовые гуляния и отменяют, но детские утренники пройдут по расписанию — так что свою долю праздника и волшебства дети получат. Во-вторых, за истекшие два года сильно изменилась система мер соцподдержки — власти стали делать ставку на адресность.
— Сейчас у нас для всех детей, с рождения до 17 лет, есть меры поддержки. Сумма выплат даже больше, чем те 10 тысяч рублей, которые выдавались, например, к 1 сентября, — говорит депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. — Со следующего года у нас будет единое пособие — с момента постановки на учет по беременности до момента, когда ребенку исполнится 17 лет. Его будут назначать семьям с доходом меньше одного прожиточного минимума на человека, и размер этой выплаты будет составлять прожиточный минимум ребенка по региону. А это, если переводить на общепонятный язык, где-то — 17 тысяч рублей, где-то — 18 тысяч, где-то — 25 тысяч, а есть регионы, где прожиточный минимум на ребенка — за 30 тысяч рублей.
Закон о едином пособии для семей с детьми вступит в силу 1 января 2023 года, однако он объединит в одно универсальное ряд уже имеющихся выплат, которые уже сейчас назначаются по схожим правилам и за основу берут прожиточный минимум. В каждом регионе прожиточный минимум ребенка действительно установлен разный (весь список вы найдете на сайте ПФР), но за 30 тысяч рублей все-таки переваливает только в одном месте — на Чукотке. Там детский ПМ составляет в 2022 году
Кроме того, размер пособия не всегда равен прожиточному минимуму — он может быть и меньше, зависит от дохода. Кроме того, по ряду причин пособие могут не назначить — подробнее о том, кого могут лишить господдержки, мы рассказывали в этом материале. Однако именно на наличие этих регулярных выплат ссылается Буцкая, отвечая на вопрос о «праздничном подарке».
— Мы сейчас именно так делаем, потому что, к огромному сожалению, у нас среди малообеспеченных около 70%, а то и больше — это семьи с детьми, — говорит депутат. — То есть мы сможем охватить много родителей. С другой стороны, к счастью, есть родители, и их немало, которые обеспеченные, которым эти 10 тысяч не делают погоды — может, они купили ребенку подарок за 100 тысяч рублей. Лучше этими деньгами помочь тем, кому тяжело. Поэтому каждый ребенок на Новый год точно получит подарок.
Оформить универсальное пособие можно будет с января, но податься на одну из выплат, которые есть для семей с детьми сейчас, можно, не дожидаясь Нового года. Подробнее о том, кто может претендовать на помощь от государства, читайте здесь.