Ждать ли в этом году «подарочных» пособий для детей к праздникам? Мы спросили у Госдумы

— Сейчас у нас для всех детей, с рождения до 17 лет, есть меры поддержки. Сумма выплат даже больше, чем те 10 тысяч рублей, которые выдавались, например, к 1 сентября, — говорит депутат Госдумы, первый зампредседателя комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. — Со следующего года у нас будет единое пособие — с момента постановки на учет по беременности до момента, когда ребенку исполнится 17 лет. Его будут назначать семьям с доходом меньше одного прожиточного минимума на человека, и размер этой выплаты будет составлять прожиточный минимум ребенка по региону. А это, если переводить на общепонятный язык, где-то — 17 тысяч рублей, где-то — 18 тысяч, где-то — 25 тысяч, а есть регионы, где прожиточный минимум на ребенка — за 30 тысяч рублей.

