«Люди почти не делают покупок». Экономисты рассказали, у кого в России вырастут зарплаты в следующем году

Больше половины россиян (59%) уверены, что в следующем году их доходы вырастут. При этом 28% оптимистов рассчитывают на подработки, а почти треть (31%) уверены в том, что вырастут их зарплаты. Такие данные привел сервис «Работа.ру», ссылаясь на результаты собственного исследования.
MSK1.RU спросил экономистов, оправданны ли такие ожидания и ждать ли роста заработков в 2022 году.
— Эта уверенность не подкрепляется расходами, — спустил россиян с небес на землю экономист Дмитрий Прокофьев. — Если бы люди действительно были уверены в том, что их доходы вырастут, они бы сейчас активно покупали. Как, например, в нулевые. Тогда люди говорили: «Да, может быть, что-нибудь и вырастет», — при этом покупали как подорванные.
Прокофьев полагает, что на самом деле респонденты подобных вопросов лукавят и «используют» возможность пообщаться с социологами как замаскированный канал связи с властью.
— Люди используют эти опросы как возможность достучаться до власти, — указал Прокофьев. — Это такой легальный способ выразиться, ведь того, кто проводит опросы, всегда воспринимают как агента власти. И так люди сообщают о своем недовольстве и посылают начальству сигнал: «Знаете, дорогие наши, любимые, неплохо бы с нами чем-то поделиться и немножко улучшить нашу жизнь».
При этом даже если ожидания россиян по росту зарплат оправданны, реального (а не математического) роста доходов может и не произойти.
— Я рад, что люди смотрят в будущее с оптимизмом, но вопрос не в том, увеличится зарплата или нет, — заявил финансист Виталий Калугин. — Скорее всего, увеличатся. Но увеличатся ли они настолько, чтобы покрыть инфляцию?
По прогнозу финансиста, инфляция по итогам 2022 года, даже в самом лучшем случае, превысит 12,5%. Соответственно, индексация зарплаты должна превысить этот показатель хотя бы для того, чтобы быть заметной (то есть реальной).
Рост зарплат на местах уехавших из России
Но, по мнению Дмитрия Прокофьева, реализация такого сценария маловероятна.
— В основе всей идеи структурной трансформации, которая у нас официально происходит в экономике, лежит идея о снижении цены труда, — объяснил Дмитрий Прокофьев. — Это касается всех отраслей. Как могут вырасти доходы, если нет экономического роста? Если продолжается стагнация и экономика продолжает сокращаться и трансформироваться к простым форматам, никакого роста доходов предусмотрено быть не может.
При этом на стороне работников могут сыграть изменения на рынке труда, полагает Виталий Калугин. Дефицит рабочей силы провоцирует обычно рост оплаты труда.
— Много работников уехали, покинули страну, — отметил Калугин. — Дефицит квалифицированной рабочей силы означает, что эта самая сила будет запрашивать большую оплату. Да даже неквалифицированной. Те же строители жалуются, что у них до четверти работников дефицит. А при дефиците работников зарплата обычно растет.
Кому прибавка к зарплате не светит
При этом с математической точки зрения зарплаты вырастут однозначно, полагает Калугин. Работодатели будут вынуждены отреагировать на инфляцию. На рост почти наверняка могут рассчитывать инженеры, строители, представители IT-отрасли и даже бюджетники.
— Строители, инженерно-технический персонал, специалисты в IT имеют право рассчитывать на повышение зарплаты, — указал Калугин. — Бюджетники? Да, у них индексация бывает всегда, не помню года, который бы не проиндексировался. Вопрос только в том, что эта индексация не обгонит инфляцию.
На внушительный рост зарплат, предупредил Калугин, не следует рассчитывать людям, занятым в финансовом секторе, логистике, продажах и так далее. Кроме того, финансист не уверен в росте зарплат в автопроме и металлургии.
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