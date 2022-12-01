«Люди почти не делают покупок». Экономисты рассказали, у кого в России вырастут зарплаты в следующем году

MSK1.RU спросил экономистов, оправданны ли такие ожидания и ждать ли роста заработков в 2022 году.

— Эта уверенность не подкрепляется расходами, — спустил россиян с небес на землю экономист Дмитрий Прокофьев. — Если бы люди действительно были уверены в том, что их доходы вырастут, они бы сейчас активно покупали. Как, например, в нулевые. Тогда люди говорили: «Да, может быть, что-нибудь и вырастет», — при этом покупали как подорванные.

