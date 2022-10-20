Телевизоры выключили, айфоны спрятали на складах: что творится в магазинах бытовой техники и электроники

С продукцией Apple сложнее. Ее привозят, но нерегулярно и не всю. Например, в магазинах сложно найти iPhone 14, его продают в основном по предзаказу. Даже предыдущая версия смартфона есть далеко не везде.

— У нас только iPhone 13, и он под заказ, сейчас с этим трудности. Они не продаются официально у нас, приходится везти из-за границы, — поделился продавец салона сотовой связи «Мотив».