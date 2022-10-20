Телевизоры выключили, айфоны спрятали на складах: что творится в магазинах бытовой техники и электроники
Как отмечают продавцы, цены на товары опустились, но запасы уже заканчиваются
В начале лета, после ухода с российского рынка многих крупных производителей электроники, нашей стране предрекали дефицит гаджетов и бытовой техники. Специалисты говорили, что к началу осени техники в магазинах станет заметно меньше. С тех пор прошло несколько месяцев. Как теперь обстоят дела на рынке смартфонов, телевизоров и стиральных машин?
Чтобы выяснить это, журналисты E1.RU обошли больше десяти магазинов бытовой техники и электроники. Первым делом в глаза бросается то, что посетителей больше не встречают яркие и мерцающие экраны телевизоров: теперь они стоят выключенными.
Пошли в обход
Судя по отсутствию пустых полок, явного дефицита пока не случилось. В магазинах — правда, не во всех — можно даже найти товары тех брендов, которые успели заявить о своем уходе с российского рынка. Продавцы рассказали, что эта продукция идет через параллельный импорт из Казахстана, Узбекистана или Армении.
— Поставки есть, просто из другой страны. Samsung нашел обход, то есть всё продается, всё нормально, — рассказали нам в салоне МТС.
С продукцией Apple сложнее. Ее привозят, но нерегулярно и не всю. Например, в магазинах сложно найти iPhone 14, его продают в основном по предзаказу. Даже предыдущая версия смартфона есть далеко не везде.
— У нас только iPhone 13, и он под заказ, сейчас с этим трудности. Они не продаются официально у нас, приходится везти из-за границы, — поделился продавец салона сотовой связи «Мотив».
Даже если товары Apple и есть в магазинах, их не выставляют на стеллажах. Гаджеты от американской компании спрятаны на складах — таковы правила, объясняют продавцы. С ценами определенности нет: в одних салонах нам сказали, что стоимость этих устройств в последнее время снизилась, а в других, наоборот, заметили подорожание. При этом практически везде говорят, что дефицита не заметили.
— Как идут поставки, я вам не скажу, но с этим проблем у нас нет. Смартфоны у нас еще на год вперед затарены, особенно iPhone. Все модели обновляются, у нас нет какого-то дефицита, — рассказали в одном из салонов.
Кто пришел на смену «Лыжам»?
Что касается бытовой техники, то, как отмечают большинство продавцов, все основные категории товаров есть в наличии. Проблем нет ни с телевизорами, ни с микроволновками, ни с холодильниками, ни со стиральными машинами. Дело только в том, какие бренды доступны покупателям.
Например, технику некоторых фирм в магазинах почти не найти: что-то распродано, что-то осталось в единственном экземпляре. Скоро из продажи могут уйти еще кое-какие марки.
— У нас пропали «Лыжи» (техника от LG. — Прим. ред.) и Bosch. Hotpoint и Indesit тоже пропадут, потому что закрывают свой проект. Остальное останется — Haier, Gorenje, будет Beko, — поделился с нами продавец-консультант в «М.Видео».
А вот в магазине «Эльдорадо», входящего в одну группу компаний с «М.Видео», нам нарисовали более печальную картину:
— Мало что завозится сейчас. Та же встраиваемая техника заканчивается. То, что у нас есть сейчас, — это всё практически единственные экземпляры. iPhone, Gorenje, Hotpoint — такие фирмы уже заканчиваются у нас. Siemens раскупили, как только всё началось (речь о начале спецоперации 24 февраля. — Прим. ред.). Из холодильников тех же Bosch уже нет в наличии.
Официально в пресс-службе «М.Видео» — «Эльдорадо» E1.RU сообщили, что в большинстве категорий ассортимент соответствует тому, что было в январе-феврале. Цены, как утверждают в компании, тоже вернулись к уровню начала года, что способствовало восстановлению спроса.
— Речь идет как об уже известных потребителям брендах, так и о новых: компании удалось создать новые логистические цепочки и привлечь новых партнеров-производителей и дистрибьюторов, наладить собственные импортные операции, — уведомили в пресс-службе торговой сети.
В качестве примеров новых брендов там назвали узбекский Artel (делает телевизоры, холодильники и бытовую встраиваемую технику) и французского производителя смартфонов Wiko.
В «Ситилинке» тоже ответили, что расширяют портфель брендов. Среди новых поставщиков называются Netac (китайский производитель флеш-карт) и Chuwi (китайский же производитель ноутбуков и планшетов).
Также в «М.Видео» — «Эльдорадо» отмечают, что бренды из Китая уже успели показать рост на рынке, достигнув 70% от общего объема продаж (год назад их доля достигала чуть больше половины рынка). Достичь этого они смогли благодаря отсутствию конкуренции с ушедшими марками и увеличению предложения в базовом и среднем ценовом сегментах.
Цены на б/у товары рухнули
Прогуливаясь по магазинам техники, мы заметили, что покупателей там поубавилось. Об этом говорят и сами консультанты. По их словам, в последние несколько недель люди стали реже приходить за покупками.
— В связи с мобилизацией клиентов стало меньше, — поделился сотрудник салона сотовой связи «МегаФон».
Вероятно, те, кто собирается приобретать телевизор, микроволновку или холодильник, в целях экономии стали искать нужный товар на сайтах частных объявлений. Там сейчас появилось много вещей, которые можно купить по дешевке. Это связано в том числе с желанием покидающих страну людей срочно распродать имущество.
— Цены сильно просели. Технику можно купить в два, а то и в три раза дешевле, — отметил Сергей, создатель телеграм-канала «Блоха "У ХО"», посвященного разбору блошиных рынков и магазинов низких цен.
Но для того, чтобы действительно выгодно что-то приобрести на сайтах объявлений, нужно стать первым, кто заметит предложение, так как на вторичном рынке очень активны «перекупы». Они тут же атакуют опубликованные объявления, а потом выставляют этот же товар с накруткой «по цене рынка».
— Хотите выгодно что-то купить? Максимально часто обновляйте поиск. Сейчас «время жизни» самых интересных вариантов — от 5 до 15 минут. Если у вас нет времени немедленно сорваться с места, объясните ситуацию продавцу и попросите его придержать или забронировать вещь. Многие охотно на это идут, — посоветовал эксперт.
Сергей предположил, что если выезжающие из страны продолжат экстренно продавать свою домашнюю технику, которую они не могут увезти с собой, то на сайтах объявлений возникнет слишком много предложений по довольно низким ценам, и перекупщики не смогут их обрабатывать.
Под конец сентября на фоне частичной мобилизации взлетели продажи кнопочных телефонов, о которых, казалось бы, все давно уже забыли.
А вот многие другие сферы бизнеса, наоборот, столкнулись со сложностями. Барбершопы потеряли уже четверть клиентов, из фитнес-клубов ушли тренеры, а многие небольшие магазинчики и салоны красоты стали закрываться.