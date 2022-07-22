Сколько на самом деле стоит мясо? Экономист раскрыла изначальную стоимость — без наценки и расходов
Показываем структуру цены в понятной инфографике
Цены на продукты в магазинах меняются так часто, что мы не успеваем за этим уследить. И чаще всего они растут — но из-за чего именно это происходит, не всегда понятно. Мы попросили экономиста разложить по полочкам структуру стоимости одного из самых дорогих товаров — мяса.
Доля самого сырья, как объясняет доктор экономических наук и профессор Елена Разумовская, составляет всего около половины. Выше всего она в говядине (60%), ниже всего — в курице (46%).
Зато расходы на производство и переработку мяса, наоборот, самые высокие: в цене на курицу — 26%, а у свинины и говядины они одинаковые — 10%.
— Если детализировать, то эту часть расходов можно разбить на топливо, энергию, на подготовку и освоение производства, на эксплуатацию оборудования, на заработную плату работников мясоперерабатывающих предприятий, коммерческие и прочие расходы, — уточняет Елена Разумовская.
Еще одна существенная часть цены — это затраты на логистику и торговлю. При покупке мяса мы платим 20–30% от его цены за то, чтобы оно доехало до магазина и попало на прилавки.
— Это довольно много, но без этого нельзя обойтись. Существенную часть этой суммы себе забирают розничные сети. Эти деньги они тратят, в частности, на аренду торговых помещений, зарплаты своим сотрудникам, холодильное оборудование, — объясняет экономист.
Еще около 7–8% в цене мяса — это доля налога на добавленную стоимость.
Уменьшать стоимость мяса, по словам эксперта, можно только за счет понижения его качества или экономии на логистике.
Цены на мясо разнятся от региона к региону. По данным ЕМИСС (Единой межведомственной информационно-статистической системы), средняя стоимость килограмма говядины (кроме безкостного мяса) на июнь 2022 года составляла в России 475,41 рубль, свинины — 311,86 рублей, курицы — 187,85 рубля. Получается, что непосредственно за мясо мы платим от 86 рублей (за курицу) до 285 рублей (за говядину).
Ранее мы выясняли, реально ли отличить дешевые продукты из так называемых «нищемаркетов» от обычных. Посмотрите на результаты нашего эксперимента.