Сколько на самом деле стоит мясо? Экономист раскрыла изначальную стоимость — без наценки и расходов

Цены на продукты в магазинах меняются так часто, что мы не успеваем за этим уследить. И чаще всего они растут — но из-за чего именно это происходит, не всегда понятно. Мы попросили экономиста разложить по полочкам структуру стоимости одного из самых дорогих товаров — мяса.

Доля самого сырья, как объясняет доктор экономических наук и профессор Елена Разумовская, составляет всего около половины. Выше всего она в говядине (60%), ниже всего — в курице (46%).