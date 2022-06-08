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Как выросли детские пособия после индексации: смотрим новые суммы в Новосибирской области

Выплаты увеличились из-за нового прожиточного минимума

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Прожиточный минимум влияет на суммы сразу нескольких важных пособий

Прожиточный минимум влияет на суммы сразу нескольких важных пособий

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В Новосибирской области с 1 июня увеличились прожиточные минимумы на взрослых и детей, из-за которых выросли и суммы детских пособий.

До индексации прожиточный минимум трудоспособного взрослого в регионе составлял 13 925 рублей. Сейчас — 15 318 рублей. Прожиточный минимум на ребенка ранее был 13 238 рублей, сейчас — 14 562 рубля. От этих сумм рассчитываются пособия: выплаты на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, выплаты из средств маткапитала, а также выплата будущим мамам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.

— Суммы пособий устанавливаются исходя из нового прожиточного минимума, который увеличен на 10%, то есть индекс увеличения составит 1,1, — объяснили в Пенсионном фонде России по Новосибирской области.

После повышения выплата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, увеличится в Новосибирской области до 7659 рублей в месяц (выплачивается 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого). Ранее сумма составляла 6963 рубля.

Пособия на детей от 8 до 17 лет в зависимости от дохода составляют 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка. В Новосибирской области с июня суммы будут от 7281 рубля до 14 562 рублей в месяц. Ранее это были суммы от 6619 до 13 238 рублей. Такие выплаты в регионе уже получают 50 тысяч детей. По данным ведомства, уже перечислено более 1 миллиарда рублей.

Если пособие вам одобрили в июне, то вы сразу же получите проиндексированные суммы.

— Те родители, которые уже получили новые пособия в мае, получат их в новом размере 1 июля, так как данная выплата в соответствии с установленным порядком осуществляется за прошедший месяц. Поскольку 3 число — день осуществления данных выплат — выпадает в июле на выходной день, выплата запланирована на 1 число, — объяснили в ведомстве.

От уровня прожиточного минимума зависит и размер ежемесячной выплаты из средств маткапитала. С 1 июня она составит 14 562 рубля в месяц. Такую выплату могут получить семьи с низким доходом. Этим правом в регионе уже воспользовались 13 тысяч семей. Ранее сумма составляла 13 238 рублей.

В непростое время государство старается помочь семьям с детьми, вводя новые пособия, но при этом достаточно строго следит за теми, кто на них претендует. Чтобы получить деньги, нужно подходить по целому ряду параметров. Юрист Вероника Белоусова выбрала четыре самые частые причины, из-за которых вы можете лишиться детских пособий, и разобрала их на понятных примерах.

Ранее пенсионерам Новосибирской области проиндексировали пенсии на 10%. Увеличение с 3 июня коснулось 670 тысяч человек, рассказали в Пенсионном фонде России по Новосибирской области.

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