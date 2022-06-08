Как выросли детские пособия после индексации: смотрим новые суммы в Новосибирской области

В Новосибирской области с 1 июня увеличились прожиточные минимумы на взрослых и детей, из-за которых выросли и суммы детских пособий.



До индексации прожиточный минимум трудоспособного взрослого в регионе составлял 13 925 рублей. Сейчас — 15 318 рублей. Прожиточный минимум на ребенка ранее был 13 238 рублей, сейчас — 14 562 рубля. От этих сумм рассчитываются пособия: выплаты на детей от 8 до 17 лет для полных и неполных малообеспеченных семей, выплаты из средств маткапитала, а также выплата будущим мамам, вставшим на учет в ранние сроки беременности.