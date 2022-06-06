Пенсии увеличили на 10% жителям Новосибирской области — сколько и кто будет получать увеличенные выплаты
Повышение коснулось 670 тысяч человек
Пенсионерам Новосибирской области проиндексировали пенсии на 10%. Увеличение с 3 июня коснулось 670 тысяч человек, рассказали в пенсионном фонде России по Новосибирской области. На повышенную пенсию могут рассчитывать неработающие пенсионеры и получатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению, в том числе получатели социальных пенсий.
В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в Новосибирской области составил 19 794 рубля, а средний размер увеличения — 1 799 рублей.
Средний размер пенсий по гособеспечению в регионе составил 12 798 рублей, средний размер увеличения — 1 163 рубля.
— При этом прибавка к пенсии у каждого пенсионера индивидуальна и зависит от размера получаемой им пенсии, — отметили в пенсионном фонде России по Новосибирской области.
Больше всего увеличилась пенсия у участников Великой Отечественной войны и инвалидов вследствие военной травмы.
— Средние размеры их пенсий вместе (они являются по действующему законодательству получателями двух пенсий) составят 51,3 и 39,6 тыс. рублей соответственно, — объяснили в ведомстве.
Значительное увеличение коснется и особой категории получателей социальных пенсий: пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства 1 группы вырастут до 19 943 рублей.
Для перерасчета обращаться в Пенсионный фонд не нужно, он делается автоматически.
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