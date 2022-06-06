Пенсии увеличили на 10% жителям Новосибирской области — сколько и кто будет получать увеличенные выплаты

Ранее стало известно, что новосибирцам станет проще получать детские пособия. Правительство РФ приняло новое постановление, в котором прописаны условия для назначения пособия на детей от 3 до 7 лет, а также нюансы, касающиеся выплат на детей от 8 до 17 лет.

