Они за это заплатят: как заставить интернет-магазин забрать товар и вернуть деньги (без комиссии)

— При взаимодействии с сервисами необходимо уделять особое внимание информации, с которой вы соглашаетесь при осуществлении заказа на сайте, — говорит юрист. — Зачастую крупные агрегаторы не являются продавцами и могут правомерно удержать стоимость расходов на доставку (возврат) товара до продавца. Данное условие применяется только в случае, если товар надлежащего качества.



При этом покупатель может потребовать продавца объяснить, почему счет был выставлен именно на эту сумму. В таком случае магазин должен будет предоставить информацию о том, как сформировал ее, и рассказать о своих расходах. Требовать эти данные лучше письменно.

