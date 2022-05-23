Магазин вам еще и должен доплатить: правила возврата товаров, о которых мало кто знает, и что делать, если нет ценника

В отношении технически сложного товара потребитель, в случае обнаружения в нем недостатков, вправе потребовать возврат денег или замену на такой же. Сделать это продавец должен в течение 15 дней, если в итоге обнаружились существенные недостатки товара, прошли сроки их устранения, невозможно использовать его в течение гарантийного срока более 30 дней подряд.



Если во время продажи вам сообщили о дефекте товара, его недостатке и продавец может это доказать, а других недостатков не будет обнаружено, то товар останется с вами. Возврат возможен, только если брак или недостаток не были оговорены при продаже товара.

Кто будет проводить экспертизу товара и платить за нее

При споре о причинах возникновения недостатков товара продавец (изготовитель) обязаны провести экспертизу товара за свой счет. Потребитель вправе присутствовать при ее проведении и, в случае несогласия с ее результатами, оспорить заключение такой экспертизы в судебном порядке.



Но если экспертиза покажет, что в дефекте товара виноваты вы, то вам придется возмещать продавцу расходы на ее проведение.