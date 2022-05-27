Доллар устремился вверх: что внезапно изменилось и надолго ли это
Рост доллара и евро произошел в один день с понижением ключевой ставки
После рекордного спуска курсы доллара и евро снова начали подниматься наверх. По данным торгов на 26 мая, курс доллара превысил 64 рубля, а курс евро — 68. Это почти на 5 рублей выше, чем днем ранее. Центробанк же зафиксировал курсы таким образом: доллар повышен до 62,05 рубля, евро — до 64,44 рубля. Тогда же, 26 мая, Центробанк понизил ключевую ставку еще на три процентных пункта — до 11% годовых. Связаны ли эти два факта?
По словам экономиста Георгия Остапковича, напрямую связывать понижение ключевой ставки и рост курса валют не стоит. Эксперт отметил, что изменение ключевой ставки может влиять на курс лишь в долгосрочной перспективе.
— Никогда изменение ключевой ставки не влияло на курс валют буквально в этот же день или на следующий. Реакция на ключевую ставку обычно происходит в течение 9–10 месяцев: пока люди сообразят, возьмут кредиты, увеличат потребительский спрос, пока депозиты начнут падать — на всё это нужно время. Динамика курса доллара не подвязана под ключевую ставку, это просто временное совпадение, — считает экономист.
Продолжат ли расти доллар и евро после этого резкого скачка? Георгий Остапкович считает, что так и будет — курс уже достиг минимума, и теперь его будут постепенно поднимать.
— От такого курса страдает бюджет, страдают экспортеры. Было понятно, что пришло время постепенно ослабить рубль и увеличить доллар. Поэтому Центробанк решил косвенно создать и поднятие доллара, и опустить ключевую ставку, начать новый этап банковского регулирования денежно-кредитной политики, — пояснил экономист.
Ранее эксперты прогнозировали, что курс рубля снова начнет понижаться либо в ближайшие два месяца, либо во второй половине 2022 года. Аналитик Алексей Федоров рассказывал, при каких обстоятельствах рубль может начать снижение.
— Во-первых, это продолжение снятия ограничений Банком России, во-вторых — падение цен на нефть, которое может начаться в июле-августе и усилиться осенью. В итоге цены на нефть после вероятного всплеска в июне могут снизиться к 50–70 долларам за баррель к концу 2022 года. Такое сильное падение нефтяных котировок сократит объем валютной выручки, поступаемой на внутренний рынок. В итоге курс рубля откатится к 100–110 за доллар и 115–120 за евро, — рассказал Алексей Федоров.
Георгий Остапкович же объяснял, почему укрепление рубля не очень полезно для российской экономики.
— Позитивно это или нет? Вопрос диалектический. Для бюджета это плохо, потому что он формируется в рублях, а рубль укрепляется, — объяснил экономист. — Условно: наши экспортеры продавали баррель [нефти] за 100 долларов и меняли их по курсу 80 рублей, а теперь получают только по 60. Импортный товар становится дешевле, но его по факту сейчас нет. Для Минфина эта позиция тоже не очень выгодная. Думаю, месяца через два доллар будут поднимать, но до каких пределов — неизвестно.
СЮЖЕТ
Специалисты рассказывали о том, почему цены в магазинах остались на прежнем уровне (а где-то даже выросли), несмотря на то, что курс рубля укрепился. Также ранее мы разбирались, сколько будут стоить евро и доллары в банках (после того, как их снова разрешили покупать), и спрашивали у экспертов, стоит ли покупать валюту при резком снижении курса.