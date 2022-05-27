Доллар устремился вверх: что внезапно изменилось и надолго ли это

— Никогда изменение ключевой ставки не влияло на курс валют буквально в этот же день или на следующий. Реакция на ключевую ставку обычно происходит в течение 9–10 месяцев: пока люди сообразят, возьмут кредиты, увеличат потребительский спрос, пока депозиты начнут падать — на всё это нужно время. Динамика курса доллара не подвязана под ключевую ставку, это просто временное совпадение, — считает экономист.