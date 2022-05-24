Семена подорожали на четверть, инвентарь — на треть: выращивать урожай в России стало еще дороже

Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.



Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов по большому счету не считает, что цены на оборудование подстегнули события в России и общая геополитическая ситуация. По его словам, оборудование, даже под европейскими брендами, производится в Китае, и Китай продолжает поставки.



— Другое дело, что очень много поставщиков с нашей стороны, и у меня есть несколько таких знакомых, покинули территорию России на некоторое время, — говорит Андрей Туманов. — Кто-то в Таиланде, кто-то в Индии — как правило, это молодежь до 30 лет, они боятся разных событий, многие не служили в армии. Поэтому были нарушены логистические цепочки поставок из Китая. Потому что это, как правило, мелкие фирмы. Крупняк не занимается поставкой оборудования для разных магазинов, оно идет не эшелонами, а мелкими партиями. Поэтому вот с этим проблема, но она, я думаю, в ближайшее время разрешится. Потому что люди работают дистанционно, они налаживают поставки, связи, и, я думаю, в ближайшее время всё будет подведено к знаменателю, устраивающему всех.

