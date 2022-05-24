Семена подорожали на четверть, инвентарь — на треть: выращивать урожай в России стало еще дороже
Но на обязательных покупках можно сэкономить
Спрос на товары для сада и огорода, по данным ритейлеров, этой весной увеличился втрое по сравнению с прошлым годом. Готовясь к дачному сезону, садоводы и огородники больше всего скупают семена, саженцы и рассаду, оборудование для полива, предметы для ландшафта и садовый декор. Цены тоже на месте не стоят — выращивать урожай с каждым годом становится всё дороже. Разбираемся, насколько выросли в цене сады к этому году и почему.
Как вырос спрос на инвентарь?
Эксперты оператора фискальных данных «Такском» проанализировали спрос на садовый инвентарь за последние три года. По их данным, по объему продаж самыми популярными садовыми товарами в 2022 году оказались топор, коса и шланг. А по информации онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», наиболее востребованными стали садовые тачки, теплицы с парниками, газонокосилки и мотоблоки. А вот спрос на тяпки, секаторы, лопаты, сучкорезы и другой инвентарь заметно снизился — до 38% (больше всего просели в продажах сучкорезы).
— Когда в стране получается ситуация, связанная с дефолтом, с инфляцией — всегда вырастают продажи семян, растений и, естественно, оборудования, — говорит главный садовод России Андрей Туманов. — Но оборудования — во вторую очередь. Потому что оборудование — не ежегодно закупаемые вещи. Те же лопаты есть у всех. Всё это не привязано к какому-то году и каким-то событиям.
Андрей Туманов — председатель общероссийской организации «Садоводы России», председатель Совета Московского союза садоводов, автор многочисленных книг по садоводству, главный редактор газеты «Ваши 6 соток», член общественного совета «Росреестра» РФ.
Как изменились цены?
Падение продаж по нескольким категориям товаров еще не означает, что они будут падать в цене. Наоборот — нет ни одной позиции, которая подешевела за последний год.
Самыми дорогими этой весной стали тачки, самыми доступными — топоры.
Эксперты говорят, что одна из причин подорожания инвентаря (даже в условиях падающего спроса) — психологическая инфляция.
— Даже производители, у которых хорошая рентабельность, нормально всё с производством, и им не надо повышать цены — они всё равно их повышают, — говорит экономист Георгий Остапкович. — Потому что предприниматель вместе с сыном пойдет в больницу, а там удаление зуба на 500 рублей дороже. Пойдет покупать автомобиль, а цена вместо 700 тысяч 1,2 миллиона стала. Пойдет в продовольственный магазин, а там средний чек увеличился на 20–30%. И он тогда говорит: а чего же я свои шланги продаю по каким-то старым ценам? И он повышает, даже если ему не надо. Это действует психологическая инфляция.
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
Председатель общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов по большому счету не считает, что цены на оборудование подстегнули события в России и общая геополитическая ситуация. По его словам, оборудование, даже под европейскими брендами, производится в Китае, и Китай продолжает поставки.
— Другое дело, что очень много поставщиков с нашей стороны, и у меня есть несколько таких знакомых, покинули территорию России на некоторое время, — говорит Андрей Туманов. — Кто-то в Таиланде, кто-то в Индии — как правило, это молодежь до 30 лет, они боятся разных событий, многие не служили в армии. Поэтому были нарушены логистические цепочки поставок из Китая. Потому что это, как правило, мелкие фирмы. Крупняк не занимается поставкой оборудования для разных магазинов, оно идет не эшелонами, а мелкими партиями. Поэтому вот с этим проблема, но она, я думаю, в ближайшее время разрешится. Потому что люди работают дистанционно, они налаживают поставки, связи, и, я думаю, в ближайшее время всё будет подведено к знаменателю, устраивающему всех.
Что с ценами на семена?
По данным Wildberries, из семян садоводы чаще всего покупают помидоры и огурцы, микрозелень и картофель, а для украшения дачных участков — семена петуний и лилий. По информации Андрея Туманова, семена этой весной прибавили в цене до 25%.
— Мы должны понимать, что семена, которые подорожали в некоторых местах на 10%, а где-то на все 25%, были произведены год или два назад, завезены в Россию и упакованы, — говорит Андрей Туманов. — Большинство семян все-таки производится за пределами нашей родины. У нас только фасуются. Поэтому запас, который мы сейчас имеем, был сделан год-два назад. Его было сделано достаточно много, поэтому недостатка в семенах сейчас нет. Такого разнообразия семян, как у нас, нет нигде. Дефицита семян у нас нет, так что дефицит не толкает к повышению цен. Скорее всего, толкает ожидание и неопределенность.
— Вы понимаете, это ведь даже не наша инфляция. Она и завезенная тоже, — говорит Георгий Остапкович. — Продовольственная организация ООН фиксирует, что такого роста цен, интенсивности не было 30–35 лет. То есть инфляция идет по всему миру.
А вот по мнению заместителя директора Россельхозцентра Юрия Николаева, семена растут в цене из-за того, что с каждым годом они становятся только качественнее.
— Чем качественнее семена, тем они дороже, — говорит Юрий Николаев. — Стоимость семян зависит от качества. От новых сортов тоже зависит. И от репродукции. Элитные семена дороже, первой репродукции — дешевле, второй репродукции — еще дешевле. Всё это влияет на стоимость семян. Качество семян улучшается с каждым годом.
Андрей Туманов считает, что качество — это всего лишь треть всей стоимости семян. Остальное — упаковка и брендирование.
— Они могут быть красочными, разрекламированными, но качество — это, скорее всего, лотерея. Вообще потребителю очень трудно по внешним признакам определить качество, — говорит эксперт. — Для чего брендируют товар? Чтобы показать его качество? У нас, как правило, если семена брендированы чьим-то лицом, качество, как правило, хуже. Потому что тебе нужно брендоносителю заплатить за бренд и понизить качество семян. В семенах легче конкурировать. Либо снижается вложение (иногда бывает до трех семян в пакетике), либо понижается качество. Можно разбавить супердорогие семена мусором и продавать, конкурировать. И потребитель это заметит только через два или три месяца, когда у него вырастет что-то не то. А не взойдет, так поставщик скажет, что вы неправильно сажали, неправильно замачивали семена.
Как можно сэкономить?
По словам экспертов, сэкономить можно хотя бы на внешнем виде семян. Выбирать не те, что в самой яркой и красивой упаковке, а те, что попроще — скорее всего, они будут такого же качества, а возможно, даже лучше. С удобрениями та же история. Поэтому главный совет — приценяйтесь.
СЮЖЕТ
— Стоимость одного и того же удобрения, например, в разных местах может отличаться вдвое, — говорит Андрей Туманов. — Допустим, я видел в супермаркете азотное удобрение разных производителей. Но одно стоит 56 рублей, другое — 356. И там, и там упаковка 2,5 килограмма. И там, и там (я делал экспертизу) — одно и то же. Вот всё одно и то же. На одном и том же оборудовании сделано, 46% азота везде, лежат рядом. Одна фирма просто решила подстраховаться и повысила цены. А другая продает старые запасы.
Цены на семена, инвентарь и удобрения Андрей Туманов называет откровенно высокими. Но в то же время говорит, что при завышенных ценах есть пространство для маневра и снижения стоимости. Кроме того, по словам эксперта, многие мелкие и средние поставщики из-за сложных отношений с торговыми сетями (те порой задерживают платежи до полугода) уходят в интернет. Это заметно удешевляет процесс и создает условия, которые не дают задирать цены. Еще один способ сэкономить — считать свои деньги.
— Если вы, потребитель, не считаете свои деньги, вы будет хватать первое попавшееся, исходя из рекламы, исходя из того, что вам навешали, — говорит Андрей Туманов. — Как только у вас ресурсы ограничены, вы начинаете думать, проверять, читать отзывы и выбирать то, что вам нужно, а не то, что вам впаривают. Это тоже в какой-то степени нивелирует повышение цен. Потому что чаще всего задирают цены на не самую нужную продукцию.