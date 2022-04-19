Новосибирцы рассказали, какую пенсию считают достойной. Сравниваем наши запросы с другими городами
От Москвы Новосибирск отстает на 5,5 тысячи рублей
Новосибирцы считают достойной пенсией
Среди городов-миллионников Новосибирск по этому показателю находится на пятом месте после Москвы (50 тысяч), Санкт-Петербурга (
Согласно результатам общероссийского опроса, среднестатистическая достойная пенсия составляет
Среди жителей мегаполисов самые высокие пенсионные запросы в Москве: жители столицы считают достойной пенсией сумму в 50 тысяч рублей — это на 2 тысячи рублей больше, чем в 2021 году. На втором месте — Санкт-Петербург, жители которого назвали достойной пенсию в
Самые скромные пенсионные ожидания высказали жители Ижевска (
В опросе приняли участие более 32 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны.
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