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Новосибирцы рассказали, какую пенсию считают достойной. Сравниваем наши запросы с другими городами

От Москвы Новосибирск отстает на 5,5 тысячи рублей

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Самые высокие ожидания высказывают респонденты с доходом больше 80 тысяч рублей. Самые низкие запросы — у россиян с доходом меньше 30 тысяч рублей

Самые высокие ожидания высказывают респонденты с доходом больше 80 тысяч рублей. Самые низкие запросы — у россиян с доходом меньше 30 тысяч рублей

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Новосибирцы считают достойной пенсией 44 500 рублей. Такие данные получил в ходе опроса сервис по поиску работы SuperJob. Уточняется, что в прошлом году эта цифра составила 41 900 рублей, в 2020-м39 100 рублей, в 2019-м38 700 рублей.

Среди городов-миллионников Новосибирск по этому показателю находится на пятом месте после Москвы (50 тысяч), Санкт-Петербурга (47 900), Челябинска (45 900), Красноярска (45 400). В Екатеринбурге запросы оказались ниже новосибирских на 100 рублей (44 400). Данные по остальным городам вы можете посмотреть в таблице.

Самые высокие пенсионные запросы — в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, самые низкие — в Ижевске, Воронеже и Оренбурге

Самые высокие пенсионные запросы — в Москве, Санкт-Петербурге и Хабаровске, самые низкие — в Ижевске, Воронеже и Оренбурге

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Согласно результатам общероссийского опроса, среднестатистическая достойная пенсия составляет 45 300 рублей. За год этот показатель вырос на 5%. При этом самые высокие ожидания высказывают респонденты с доходом больше 80 тысяч рублей (49 400 рублей) и старше 45 лет (46 900 рублей). Самые низкие запросы — у россиян с доходом меньше 30 тысяч рублей (38 100 рублей). В доковидные времена, в 2019 году, среднестатистическая достойная пенсия составляла 40 тысяч рублей.

Вторая часть таблицы

Вторая часть таблицы

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Среди жителей мегаполисов самые высокие пенсионные запросы в Москве: жители столицы считают достойной пенсией сумму в 50 тысяч рублей — это на 2 тысячи рублей больше, чем в 2021 году. На втором месте — Санкт-Петербург, жители которого назвали достойной пенсию в 47 900 рублей в месяц (на 900 рублей больше, чем год назад), на третьем месте по запросам расположился Хабаровск (46 300 рублей, за год цифра выросла на 1200 рублей).

Самые скромные пенсионные ожидания высказали жители Ижевска (40 200 рублей), Воронежа (40 300 рублей) и Оренбурга (40 500 рублей). Самый большой рост к размеру пенсии за год зафиксирован в Челябинске (на 12%), Самаре и Кирове (по 9%), Красноярске, Барнауле, Кемерове и Новокузнецке (по 8%).

В опросе приняли участие более 32 тысяч представителей экономически активного населения из всех округов страны.

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