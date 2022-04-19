Новосибирцы рассказали, какую пенсию считают достойной. Сравниваем наши запросы с другими городами

Новосибирцы считают достойной пенсией 44 500 рублей. Такие данные получил в ходе опроса сервис по поиску работы SuperJob. Уточняется, что в прошлом году эта цифра составила 41 900 рублей, в 2020-м — 39 100 рублей, в 2019-м — 38 700 рублей.

Среди городов-миллионников Новосибирск по этому показателю находится на пятом месте после Москвы (50 тысяч), Санкт-Петербурга ( 47 900 ), Челябинска ( 45 900 ), Красноярска ( 45 400 ). В Екатеринбурге запросы оказались ниже новосибирских на 100 рублей ( 44 400 ). Данные по остальным городам вы можете посмотреть в таблице.