Отказывают даже малоимущим: как государство считает ваши доходы, чтобы назначить пособие
Проверьте, положены ли вам выплаты на детей
На днях президент России Владимир Путин поручил правительству внести в законы поправки, которые бы помогли семьям с детьми получать поддержку от государства во время кризиса проще и в большем объеме. Речь идет о семьях, в которых после 1 марта 2022 года родители потеряли работу или их доход существенно снизился. Минтруд озвучил часть своих идей на эту тему, но изменения пока не приняты. В этом материале разбираемся, как сейчас считают доход семей с детьми при назначении пособий и почему вам могут в них отказать.
Выплаты беременным в трудной ситуации
Полагаются женщинам, вставшим на учет в срок до 12 недель. Платится каждый месяц с момента, когда женщина встала на учет, и до самого рождения ребенка. Размер выплаты — половина прожиточного минимума трудоспособного гражданина, в среднем по стране это 6350 рублей. В регионах ПМ может отличаться, поэтому и сумма пособия может колебаться.
Пособие назначают, если среднедушевой доход семьи составляет менее общего прожиточного минимума на человека. В каждом регионе прожиточный минимум свой, в среднем по России в 2022 году это
Таким образом, без пособия рискуют остаться женщины в семьях, доход которых снизился в последнее время — например, кто-то из членов семьи потерял работу в связи с кризисом или уходом компании с российского рынка. Сейчас правительство рассматривает возможность не учитывать прежние доходы таких людей, назначая им пособие по упрощенным правилам. Аналогичное правило уже приняли для тех, кто обращается за получением помощи по соцконтракту (о социальных контрактах мы рассказывали в этом материале).
Доходы — не единственный критерий нуждаемости, который учитывают при назначении этого пособия. Оценивается движимое и недвижимое имущество семьи, вплоть до гаражей и моторных лодок. Список имущества, при котором женщина признается нуждающейся в пособии, можно найти в этом материале. Также на это пособие распространяется относительно недавно введенное правило нулевого дохода.
Пособие на детей до трех лет
Выплата, которую изначально прозвали «путинским пособием», полагается только на первого и второго детей. Причем на первого платят из бюджета, на второго — из средств материнского капитала. Соответственно, если вы его уже потратили (например, на первый взнос по ипотеке), то в выплате на второго ребенка откажут.
Пособие также назначают семьям с низкими доходами, но планка выше: на уровне двух общих прожиточных минимумов. Считается доход так же, как и в случае с пособиями беременным, только отступать надо не четыре месяца, а шесть. То есть, если вы хотите оформить выплату сейчас, то доход нужно учитывать с сентября 2020 года по сентябрь 2021.
Соответственно, пособие назначат, если при делении всех доходов на всех членов семьи получится меньше
Даже если вы уже получали выплату, ее могут не назначить повторно — подавать заявление нужно раз в год. Если за это время у вас выросли доходы, то в пособии откажут. Зато на это пособие не распространяются правило нулевого дохода и комплексная оценка нуждаемости.
Пособие на детей от 3 до 7 лет
Это пособие не только назначают с учетом доходов семьи, но и могут варьировать его сумму в зависимости от того, насколько трудная у семьи ситуация. Базовый размер пособия — 50% от детского ПМ, в среднем по стране это 6137 рублей. Если вместе с пособием семья всё равно не дотягивает до прожиточного минимума россиянина, выплату увеличивают еще на 25% (9205 рублей в среднем). Если и этого недостаточно, государство платит 100% детского прожиточного минимума (
Принципы назначения этого пособия такие же, как и в случае с ежемесячными выплатами беременным в трудной жизненной ситуации: доход считают по той же формуле, применяют правило нулевого дохода и комплексную оценку нуждаемости. Соответственно, проблема та же — если доходы уменьшились недавно, в пособии пока могут отказать. Подтверждать право на пособие нужно раз в год, если хоть один критерий изменится — на следующий год пособие продлевать не будут.
Пособие на детей от 8 до 16 лет
Прямо сейчас на эти выплаты могут претендовать только родители, которые воспитывают детей в одиночку: когда второй родитель погиб, пропал без вести или не был указан в свидетельстве о рождении. Также деньги получают родители, в пользу которых суд назначил алименты. Размер пособия составляет половину местного прожиточного минимума ребенка, в среднем по стране это 6137 рублей.
В мае подать на пособие смогут и другие нуждающиеся семьи, вне зависимости от того полная семья или нет. Сама выплата станет дифференцированной, по аналогии с пособием на детей от 3 до 7 лет. Одинокие родители, которые уже оформили выплату, смогут выбрать по какой схеме получать деньги. Но в целом принципы назначения будут прежние и аналогичные тем, по которым назначаются пособия беременным и семьям с детьми от 3 до 7 лет: те же требования к доходам и имуществу.
Подробнее об этом пособии и о том, когда придут первые выплаты можно почитать в этом материале.