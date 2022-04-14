Отказывают даже малоимущим: как государство считает ваши доходы, чтобы назначить пособие

Выплаты беременным в трудной ситуации

Полагаются женщинам, вставшим на учет в срок до 12 недель. Платится каждый месяц с момента, когда женщина встала на учет, и до самого рождения ребенка. Размер выплаты — половина прожиточного минимума трудоспособного гражданина, в среднем по стране это 6350 рублей. В регионах ПМ может отличаться, поэтому и сумма пособия может колебаться.

