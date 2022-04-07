Кто сбился с курса? Доллар подешевел, но будут ли снижаться цены

— Проблемы с дефицитом и логистикой многих импортных товаров еще не решены. Снижения цен на продовольственные товары можно ожидать с наступлением сельскохозяйственного сезона, если погодные условия не снизят урожайность, — добавили аналитики «Фридом Финанс». — А снижения цен на бытовую технику и электронику можно ожидать после того, как найдут новых поставщиков из «дружественных» нам стран или когда завершится процесс импортозамещения этих товаров.



Что делать? Привыкать

Эксперты сходятся во мнении, что резкого укрепления рубля ждать не стоит. Так как геополитика остается важнейшим из факторов риска для отечественной валюты.



— Экономически очень сложно представить себе ситуацию, что курс может вернуться на значение до конца февраля. С учетом того, что заморожена половина золотовалютных резервов и есть значительные ограничения на российскую торговлю, в частности перебои в поставке через российские порты, — объяснила главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова. — На этой неделе нужно будет посмотреть отсутствие больших экспертных продаж, налоговые платежи, на какие уровни будет возврат курса. Но жду, что курс будет слабее.

Экономист Яков Миркин допустил краткосрочную стабилизацию или даже укрепление рубля, но в долгосрочную не верит.



— Вся история рубля, даже в самые крепкие времена 2000-х — это история слабеющей валюты. Взрывная девальвация — стабилизация, даже укрепление — опять девальвация. 1994-й , 1998-й , 2007/2008-й , 2014-й , 2018-й , 2020-й , 2022-й , — перечислил Яков Миркин. — Мы же все понимаем, что обрыв хозяйственных связей при высокой степени зависимости от экспорта-импорта не может пройти бесследно. По оценке, просадка физических объемов ВВП могла бы достигать 15–25% (сейчас 4–5%, если судить по железнодорожным отгрузкам). Так это или нет, действительно ли инерция у экономики очень велика, а разрывы могут быть быстро погашены перенастройкой на Восток, увидим в апреле — июне, когда должны развернуться настоящие реакции.



По мере ослабления напряженности ЦБ РФ может отменить жесткий контроль за оттоком капитала, прогнозируют эксперты.

