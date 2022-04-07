Кто сбился с курса? Доллар подешевел, но будут ли снижаться цены

Курс доллара снижался в конце марта несколько дней подряд и впервые с
Как падал рубль
Спецоперация на Украине и ее последствия привели к значительному ослаблению рубля, обвалу фондового рынка и взрывному росту цен практически на все товары.
22 февраля после решения властей признать независимость ДНР и ЛНР рубль подешевел к доллару на 3,21%, к евро — на 2,97%. Индекс Мосбиржи обвалился на 10,5%, РТС — на 13,2%. Когда
Банки тут же подняли цены, по которым продавали иностранную валюту. В обменниках и банковских онлайн-приложениях курс доллара приближался к 170–190 рублям, а евро вообще пробивал психологическую отметку в 200 рублей. При этом спред (разница между курсом продажи и покупки. — Прим. ред.) достигал 80–90 рублей.
Падение курса рубля по отношению к доллару и евро в скором времени отразилось на цене товаров, в первую очередь зарубежного производства: бытовая техника, смартфоны, автомобили. О закрытии бизнеса в России объявили сотни международных компаний. В крупных ТРК один за другим прекращали работу магазины известных международных брендов.
Почему подешевел доллар
После начала спецоперации на Украине самые высокие официальные курсы ЦБ были
Переход от резкого ослабления курса рубля к его заметному укреплению в конце марта стал неожиданностью для многих. Экономисты связывают это с действиями Центробанка, запретом иностранным инвесторам на вывод средств с российского фондового рынка, позитивными сдвигами в переговорах с Украиной, а также уплатой в марте годовых налогов крупными экспортерами.
— Неделю назад всего было около одного миллиарда долларов, в последние дни — порядка двух миллиардов. Это связано как раз с продажами экспортеров, то есть предложение на рынке валюты достаточно большое из-за необходимости платить рублевые налоги, — объяснила главный экономист «Альфа-Банка», руководитель центра макроэкономического анализа Наталия Орлова. — На этом фоне спрос на валюту остается достаточно низким. Во-первых, закрыты финансовые рынки-нерезиденты, во-вторых, компании-импортеры тоже сейчас демонстрируют умеренный спрос на валюту. Отчасти это связано с накопленными запасами валюты и поиском новых транспортных коридоров. И это тоже может создавать разрывы в валютных потоках, что временно сейчас приводит к сокращению спроса на валюту.
В нынешнем режиме валютных ограничений давление на доллар не прекращается, а курс определяется исключительно спросом и предложением между экспортерами и импортерами, добавляют эксперты.
— В ситуации пусть временного, но эмбарго на импорт товаров в Россию импорт упал сильнее, чем просел экспорт. И потому продавцов валюты больше, чем покупателей, — отметил председатель совета директоров компании «Русские Фонды» Сергей Васильев в своем телеграм-канале. — Рубль в такой ситуации будет только расти и расти! А это уже проблема не только самого Центрального банка, но и бюджета, так как налоговые доходы бюджета во многом зависят от валютной выручки экспортеров и курса доллара к рублю.
Где остановится рубль, прогнозировать никто не берется. По мнению экспертов, это будет зависеть от финального расклада реального экспорта и импорта в ближайшие полгода-год, а также от параметров российского бюджета.
А цены-то снизят?
Повышение стоимости товаров все — от бабы Нюры с трехлитровой банкой соленых огурцов до автодилеров и застройщиков — объясняли долларовыми скачками. Значит, скоро увидим снижение цен, спрашивают потребители. И даже возмущаются: почему прямо сейчас никто не переписывает прайсы?
Действительно, по всем законам экономики при укреплении рубля импортные товары должны становиться дешевле. Однако сейчас товары дорожали, по словам экспертов, не только из-за снижения курса национальной валюты, а из-за ограничений в отношении РФ.
— Это создавало дефицит продукции. Из-за разрывов логистических цепочек еще со времен пандемии
При этом на товары повседневного спроса, прежде всего на продовольствие, цены сохраняют высокие темпы роста.
— Объективно снижению цен препятствует сокращение предложения из-за ухода основных зарубежных поставщиков товаров и комплектующих, неопределенность сроков замещения их продукции и рост производственных затрат, — указала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.
Да и повышают стоимость товаров с гораздо большей охотой, чем понижают, напомнили эксперты. Продавцы повышали цены на электронику в первую очередь из-за того, что не понимали, как они сами станут покупать валюту для возобновления поставок, насколько быстро и в каком ассортименте смогут замещать продаваемый товар новыми партиями.
— К тому же логистические цепочки еще не налажены. А значит, объективных причин для пересмотра цен на сегодняшний день у ритейла нет, — объяснил руководитель агентства Content Review Сергей Половников. — Цены могут начать снижение в случае серьезного падения спроса. Но посмотрите на продажи смартфонов и бытовой техники — даже по таким ценам он еще не исчерпан.
С такой же неопределенностью — по поставкам машин, валютным курсам и, соответственно, возможным оптовым и розничным ценам — столкнулись участники авторынка.
— Цены будут плавно повторять историю курса валют. Возможно, ограничат поставки автомобилей в Россию, также не исключена приостановка продаж автомобилей в связи с непониманием нового валютного коридора и, соответственно, стоимости следующей партии, — объяснял в первые дни после обвала рубля коммерческий директор группы компаний «Регинас» Сергей Попов.
В автобизнесе существует определенный «лаг» между выкупом автомобиля и его доставкой в автосалон. По словам экспертов, он может доходить до двух-трех месяцев, а в условиях дефицита — до полугода и более. Поэтому для автомобильных компаний важнее даже не мгновенные курсы валют, а перспективный коридор. При этом у многих компаний действует внутренний курс рубля, который используется при расчетах, и во времена резких колебаний уходит время, чтобы этот «внутренний» курс определить. Поэтому автомобильный рынок никогда не реагирует на изменения курса валют мгновенно: подорожание обычно идет ступенчато, удешевление может быть еще более осторожным.
На ситуацию влияют удлинение сроков поставок, неопределенность с дальнейшими условиями работы и инфляционные ожидания.
— Основные причины сохранения высоких цен: нарушение поставок из-за экономической блокады, низкие запасы товаров на складах и высокая волатильность на валютном рынке. В начале апреля курс доллара может устремиться к 80 рублям. Однако рассчитывать на возвращение цен к началу года вряд ли стоит, — прокомментировал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. — Российская инфляция разогналась к отметке 20%, в ЕС сегодня также наблюдается рекордная инфляция на уровне 7,5%, да и в США она исчисляется двузначными цифрами.
Просвет в конце туннеля
На фоне падения курса рубля, ожиданий его дальнейшей девальвации и ажиотажного спроса ритейлеры повышали цены зачастую сильнее, чем это было обусловлено изменением курса, указали эксперты. Теперь некоторые торговые сети объявляют о снижении цен — это относится к торговле импортной техникой, а также алкоголем. «Ситилинк» заявил о снижении цен на некоторые модели ноутбуков, видеокарт, планшетов на 20% относительно конца февраля. Wildberries объявил о снижении цен на отдельные модели ноутбуков — на 30%, на мониторы — на 40%, на смартфоны — на 20%.
Увы, цены падают не так быстро и не на столько, как хотелось бы всем нам.
— Грубо говоря, с 2 до 1,2% в неделю, что всё еще остается неприемлемо высоким уровнем. По товарам длительного пользования ритейлеры реагируют не только на укрепление курса рубля, который многие считают временным и связанным с жесткими капитальными ограничениями, но и на сокращение спроса. Ритейлеры могут делать скидки или незначительно снижать цены, чтобы создать впечатление, что они реагируют на укрепление курса рубля, — указала руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. — Но объективно снижению цен препятствует сокращение предложения из-за ухода основных зарубежных поставщиков товаров и комплектующих, неопределенность сроков замещения их продукции и рост производственных затрат.
Впрочем, снижения цен по некоторым группам товаров, которые импортируются в Россию, ожидать стоит, обнадежили эксперты.
— Но процесс этот будет небыстрым, поскольку нужно распродать товар, который закупали по курсу 100 рублей за доллар. На ажиотаже был выкуплен весь товар по старым ценам. Поставщики были вынуждены покупать новый товар по новым ценам, и, пока его не распродадут, снижать цены не будут, — отметил исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Тузов.
Спрос на товары и их предложение — гораздо более важный регулятор, чем курс валют, отметили эксперты.
— Проблемы с дефицитом и логистикой многих импортных товаров еще не решены. Снижения цен на продовольственные товары можно ожидать с наступлением сельскохозяйственного сезона, если погодные условия не снизят урожайность, — добавили аналитики «Фридом Финанс». — А снижения цен на бытовую технику и электронику можно ожидать после того, как найдут новых поставщиков из «дружественных» нам стран или когда завершится процесс импортозамещения этих товаров.
Что делать? Привыкать
Эксперты сходятся во мнении, что резкого укрепления рубля ждать не стоит. Так как геополитика остается важнейшим из факторов риска для отечественной валюты.
— Экономически очень сложно представить себе ситуацию, что курс может вернуться на значение до конца февраля. С учетом того, что заморожена половина золотовалютных резервов и есть значительные ограничения на российскую торговлю, в частности перебои в поставке через российские порты, — объяснила главный экономист «Альфа-Банка» Наталия Орлова. — На этой неделе нужно будет посмотреть отсутствие больших экспертных продаж, налоговые платежи, на какие уровни будет возврат курса. Но жду, что курс будет слабее.
Экономист Яков Миркин допустил краткосрочную стабилизацию или даже укрепление рубля, но в долгосрочную не верит.
— Вся история рубля, даже в самые крепкие времена
По мере ослабления напряженности ЦБ РФ может отменить жесткий контроль за оттоком капитала, прогнозируют эксперты.
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— Рано или поздно склады начнут заполняться российскими и импортными товарами, а цены — снижаться. Опять же, если опираться на опыт пережитых Россией прошлых кризисов, то после повышения цен на товары к прежним уровням они никогда не возвращались, — добавил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Нужно привыкать жить с новыми ценами и не ждать по ним существенного падения, посоветовал эксперт.