ФНС ускорила оформление налоговых вычетов: деньги будем получать еще быстрее

Налоговые вычеты теперь можно получить гораздо быстрее: Федеральная налоговая служба сократила срок проверки по ним до 15 дней, сообщает РБК. Нововведение касается имущественных и социальных вычетов.



До этого на проверки по социальным вычетам давалось три месяца и еще месяц — на перечисление возврата заявителю. По имущественным вычетам с мая 2021 года на проверку отводился один месяц и еще 15 дней — на зачисление денег.



В пресс-службе ФНС подтвердили, что сроки проверок сократятся, однако, уточнили, что будет учитываться и загрузка сотрудников.

