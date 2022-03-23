ФНС ускорила оформление налоговых вычетов: деньги будем получать еще быстрее

Налоговые вычеты теперь можно получить гораздо быстрее: Федеральная налоговая служба сократила срок проверки по ним до 15 дней, сообщает РБК. Нововведение касается имущественных и социальных вычетов.
До этого на проверки по социальным вычетам давалось три месяца и еще месяц — на перечисление возврата заявителю. По имущественным вычетам с мая 2021 года на проверку отводился один месяц и еще 15 дней — на зачисление денег.
В пресс-службе ФНС подтвердили, что сроки проверок сократятся, однако, уточнили, что будет учитываться и загрузка сотрудников.
— В текущих экономических реалиях налоговые органы особое внимание уделяют задаче рассмотрения заявлений граждан на получение налоговых вычетов и, как следствие, возврата налога, — рассказали РБК в налоговой службе.
По мнению экономиста Георгия Остапковича, эта мера действительно своевременная.
— По данным Росстата, за последние две недели инфляция составляет по два с лишним процента в неделю, — рассказал экономист. — То есть деньги обесцениваются с такой скоростью, что те средства, которые человек получит через 15 дней, сдав сегодня налоговые документы, и те, которые он получил бы через четыре месяца, — это деньги совершенно разной платежеспособности, на них сейчас просто можно купить гораздо больше, чем потом. Подобные меры в условиях такой галопирующей инфляции всегда выгодны для населения.
Георгий Остапкович — директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.
СЮЖЕТ
Чаще всего граждане обращаются за имущественными и социальными вычетами. Имущественные предоставляются при покупке недвижимости, а социальные — при оплате медицинских услуг, лекарств, обучения, страхования жизни, а также взносах на благотворительность. Гражданам возвращается 13% от потраченных сумм. Получать имущественный вычет можно только в пределах 260 тысяч рублей за жизнь на человека, зато социальные можно оформлять хоть каждый год, но за период не более чем три последних календарных года.
Мы подробно рассказывали, как получить имущественные и социальные вычеты онлайн, хотя можно оформить их и по старинке, принеся документы в налоговую инспекцию.