Бизнесвумен из Новосибирска тщетно пыталась снять 1000 долларов без комиссии — точку поставил ЦБ

Предпринимательница из Новосибирска в 2021 году решила попробовать себя в роли трейдера — покупать и продавать акции. А когда в марте
Швейцарская мечта
Еще в марте 2021 года собственница небольшого новосибирского турагентства Светлана Каткова открыла в Финам-Банке брокерский счет в рублях и евро. Ей было интересно попробовать себя в роли трейдера: покупать и продавать акции, следить за динамикой рынка ценных бумаг. На начало марта 2022 года у нее на счету было чуть более ста тысяч рублей и тысяча долларов. Тогда деньги понадобились на обучение ребенка.
Дочь Светланы выиграла олимпиаду и успешно сдала тест на поступление в швейцарский институт. Она хотела продолжить семейные традиции, выбрав факультет гостиничного дела. Обучение не бесплатное, поэтому Светлана и начала собирать деньги на первый семестр.
— Для этого нужно было перевести деньги с брокерского счета на банковский, что я и сделала (часть рублевого счета сохранила). Мне пришло сообщение, что рубли я могу теперь забрать, а с долларов банк удержит 10%. Я отправилась в ближайшее отделение Финам-Банка, где мне пояснили, что они действуют на основании какого-то распоряжения из Москвы. Мне предложили также обменять доллары по внутреннему курсу на рубли для последующего вывода. Такой вариант меня не устраивает, у них покупка валюты примерно в два раза дешевле продажи, — возмущается Светлана.
Корреспондент НГС позвонил в поддержку Финам-Банка, представившись клиентом, у которого есть тысяча долларов на счету, и уточнил условия снятия средств. В ответ услышал то же самое: комиссия составит 10%.
— Да, действительно, с 4 марта мы ввели такие заградительные меры на основании рекомендаций Центробанка. Показать я вам их не могу, это документ внутреннего пользования. Но в соответствии с регламентом мы имеем право менять тарифы в одностороннем порядке, уведомляя об этом клиента. Мы разместили соответствующую новость на нашем сайте, — пояснил сотрудник банка «Финам» и дал ссылку на новость — внутри приведена таблица тарифов, где нас интересует пункт 7.2.6.
По мнению Светланы, таким образом банк просто пытается нажиться на людях, столкнувшихся с трудностями из-за санкций в связи со спецоперацией на Украине. Сфера туризма не исключение.
— Комиссия в размере 10% за снятие наличных денежных средств в иностранной валюте вводилась временно — в соответствии с рекомендациями ЦБ РФ для — подчеркиваю — всех российских банков. Большинство кредитных организаций последовали этой рекомендации регулятора, о чем неоднократно сообщалось в СМИ. Данная мера была направлена на стабилизацию курса рубля наряду с другими решениями Банка России (повышение КС, продажа части валютной выручки экспортерами, запрет на продажу ЦБ нерезидентам и пр.), — прокомментировал НГС ситуацию Дмитрий Леснов, руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам».
Рекомендации и распоряжения ЦБ о валюте
НГС обратился за комментарием в Центробанк. Официальный ответ на запрос еще не пришел, но в ходе общения сотрудник Сибирского управления ЦБ пояснил, что никаких «тайных» рекомендаций Центробанка в природе не существует: все они размещаются на официальном портале.
В разделе пресс-релизов ЦБ с 1 марта по сегодняшний день нет упомянутых сотрудником Финам-Банка рекомендаций. Но есть пара интересных новостей для граждан по операциям с валютой:
- изменение порядка выдачи средств с валютных вкладов и счетов граждан. С 9 марта по 9 сентября с них можно снимать до
10 000долларов, остальное — в рублях по рыночному курсу на день выдачи. В течение этого времени банкам также запрещено продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме;
- ЦБ с 4 марта 2022 года снизил комиссию для граждан на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30 до 12% и установил комиссию для юридических лиц на уровне 12% от суммы операции. 30-процентная комиссия должна была начать действовать с 3 марта, но регулятор решил уменьшить ее в 2,5 раза;
- 11 марта ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой для бизнеса. Он будет действовать до 10 сентября 2022 года. Резидентам РФ разрешено снимать наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро в пределах 5 тысяч долларов и только для оплаты расходов по зарубежным командировкам. Нерезиденты не смогут получить наличные доллары США, японские иены, фунты стерлингов и евро. Обращение остальных валют не ограничивается.
Валютная комиссия в других банках
НГС обратился за комментарием в несколько крупных банков, чтобы узнать, поступали ли к ним какие-либо распоряжения ЦБ и есть ли у них комиссии на вывод средств в иностранной валюте.
В пресс-службе Сбербанка НГС сообщили, что никаких комиссий при снятии до 10 тысяч долларов у них не взимается. И никаких рекомендаций Центробанка об этом к ним не поступало.
В Альфа-Банке также заявили, что не вводили комиссий на снятие валюты:
— Комиссия в Альфа-Банке не предусмотрена. Но если клиенту безналично поступили денежные средства и он хочет их снять без комиссии, то необходимо, чтобы деньги пролежали на счете 30 календарных дней, не считая дня поступления и дня снятия, — пояснили НГС в пресс-службе Альфа-Банка.
В МТС Банке есть комиссия в 10%, но на снятие средств, которые поступили на счет менее месяца назад.
— Снять крупную сумму наличных в валюте возможно по предварительному заказу через офисы банка. Если средства понадобится снять в течение 31 дня после их поступления на счет, то договором с клиентом предусмотрена комиссия в размере 10% (тариф обновлен в марте 2022 г.). В текущей рыночной ситуации аналогичную комиссию предусматривают многие банки. При этом, если средства находились на счету более 32 дней, за снятие наличных комиссия не взимается. Обращаем внимание, что, согласно новым правилам ЦБ, средства, поступившие на счет после 9 марта 2022 года, можно будет снять после 9 сентября 2022 года, — сообщили НГС в пресс-службе МТС Банка.
В ВТБ не смогли оперативно ответить на запрос НГС.
Несколько дней назад издание «Известия» провело свой эксперимент, обзвонив ряд банков, уточняя по поводу комиссии на снятие средств в валюте.
— Комиссию в 10% при обналичивании валюты ввели в «Промсвязьбанке», — заявили в call-центре. — Такие тарифы действуют, если средства поступили на счет безналичным способом после 3 марта
В Московском кредитном банке «Известиям» сообщили, что при снятии валюты со вклада, оформленного после 2 марта, или если со дня его открытия прошло менее трех месяцев, ввели комиссию 10% для любых сумм. В банке «Авангард» установили комиссию 5% при снятии валюты в эквиваленте суммы до 300 тысяч рублей и еще более высокие значения для крупных сумм.
Комиссии за снятие средств также действуют в Газпромбанке и «Открытии»: в первом возьмут 1%, если деньги хранились менее трех месяцев, а во втором — 0,5% при хранении менее 14 дней, сообщают «Известия».
ЦБ поставил точку
На момент публикации материала Центробанк России запретил до 9 сентября банкам брать комиссию за выдачу долларов, а снятую с 9 марта комиссию обязал вернуть, сообщили 12 марта «Ведомости». Кроме того, Центробанк запретил взимать комиссию за конвертацию иностранных валют в доллары, если она проводилась для последующей выдачи наличных долларов.
Издание уточняет, что в случае, если банк выдал до
— Если клиенту выдано
Для возврата комиссии необходимо обратиться в банк с заявлением, после чего средства клиенту должны вернуть в течение трех дней.
Ранее НГС рассказывал историю новосибирца, у которого исчезли доллары и евро со счета в банке «Тинькофф» — он месяц требовал их вернуть. Олег Штернис переписывался со службой безопасности банка, но средства вернули после запроса НГС.