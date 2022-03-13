Бизнесвумен из Новосибирска тщетно пыталась снять 1000 долларов без комиссии — точку поставил ЦБ

Валютная комиссия в других банках

НГС обратился за комментарием в несколько крупных банков, чтобы узнать, поступали ли к ним какие-либо распоряжения ЦБ и есть ли у них комиссии на вывод средств в иностранной валюте.



В пресс-службе Сбербанка НГС сообщили, что никаких комиссий при снятии до 10 тысяч долларов у них не взимается. И никаких рекомендаций Центробанка об этом к ним не поступало.

В Альфа-Банке также заявили, что не вводили комиссий на снятие валюты:



— Комиссия в Альфа-Банке не предусмотрена. Но если клиенту безналично поступили денежные средства и он хочет их снять без комиссии, то необходимо, чтобы деньги пролежали на счете 30 календарных дней, не считая дня поступления и дня снятия, — пояснили НГС в пресс-службе Альфа-Банка.



В МТС Банке есть комиссия в 10%, но на снятие средств, которые поступили на счет менее месяца назад.

— Снять крупную сумму наличных в валюте возможно по предварительному заказу через офисы банка. Если средства понадобится снять в течение 31 дня после их поступления на счет, то договором с клиентом предусмотрена комиссия в размере 10% (тариф обновлен в марте 2022 г.). В текущей рыночной ситуации аналогичную комиссию предусматривают многие банки. При этом, если средства находились на счету более 32 дней, за снятие наличных комиссия не взимается. Обращаем внимание, что, согласно новым правилам ЦБ, средства, поступившие на счет после 9 марта 2022 года, можно будет снять после 9 сентября 2022 года, — сообщили НГС в пресс-службе МТС Банка.

