У новосибирца исчезли доллары и евро со счета в банке «Тинькофф» — он месяц требовал их вернуть

У жителя Новосибирска Олега Штерниса на время исчезли сбережения, которые хранились на его мультивалютном счете в банке «Тинькофф». Сибиряк около месяца переписывался со службой безопасности банка, но в итоге деньги ему вернули после того, как он обратился в НГС.



15 октября 2018 года Олег Штернис в связи с нестабильностью рубля решил хранить свои деньги в зарубежной валюте. Он открыл мультивалютный вклад в АО «Тинькофф Банк», куда вложил постепенно около 700 тысяч рублей: 1700 долларов, 400 евро (155 тысяч рублей по курсу Московской биржи), остальное — в рублях. Как говорит сам Олег, временами он переводил часть средств из одной валюты в другую. В октябре 2021 года мужчине потребовались деньги: он снял со счета хранящуюся в рублях сумму.

