У новосибирца исчезли доллары и евро со счета в банке «Тинькофф» — он месяц требовал их вернуть

Новосибирцу вернули доллары и евро, пропавшие со счета в банке «Тинькофф»
У жителя Новосибирска Олега Штерниса на время исчезли сбережения, которые хранились на его мультивалютном счете в банке «Тинькофф». Сибиряк около месяца переписывался со службой безопасности банка, но в итоге деньги ему вернули после того, как он обратился в НГС.
15 октября 2018 года Олег Штернис в связи с нестабильностью рубля решил хранить свои деньги в зарубежной валюте. Он открыл мультивалютный вклад в АО «Тинькофф Банк», куда вложил постепенно около 700 тысяч рублей: 1700 долларов, 400 евро (155 тысяч рублей по курсу Московской биржи), остальное — в рублях. Как говорит сам Олег, временами он переводил часть средств из одной валюты в другую. В октябре 2021 года мужчине потребовались деньги: он снял со счета хранящуюся в рублях сумму.
— В этот момент я увидел, что мои счета с долларами и евро пусты. Начал выяснять, обратился в службу поддержки. Мне ничего внятного ответить не могли, сказали, выясняем, разбираемся. Начались качели: мне обещали ответить в трехдневный срок, потом взяли еще три дня, — сказал Олег НГС.
Редакция, заручившись письменным согласием Штерниса на передачу охраняемых законом о банковской тайне персональных данных, направила запрос в АО «Тинькофф Банк». Ответ на запрос от 9 ноября еще не пришел, однако 10 ноября герой публикации сообщил, что ему вернули всю сумму в долларах и евро.
— С 16 октября эта канитель длилась с их «завтраками». Я писал жалобы в «Тинькофф», в Центробанк, результата никакого не было. Однако после вашего запроса деньги сразу же вернули, на следующий день. Сомневаюсь, что это совпадение. Я очень рад и благодарен редакции НГС, хорошо, когда журналистика работает! — поделился радостью новоявленный обладатель мультивалютного вклада.
В октябре НГС писал о сибирячке, которая обвинила Сбербанк в бездействии — мошенники повесили на нее кредит в 246 тысяч и тут же украли деньги. Женщина считает нарушением то, что транзакции по списанию денег прошли через два дня после того, как она обратилась в банк за помощью.