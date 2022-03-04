«Своих семян у нас нет»: фермеры предупреждают о подорожании овощей. Но всё может быть не так плохо

По России взлетят цены на овощи — об этом 1 марта предупредили местные фермеры, рассказав о проблеме нашим коллегам из V1.RU. Как утверждают сельхозпроизводители, причина тому — стоимость семян. В России их нет, покупать приходится за границей — за иностранную валюту. По словам фермеров, в конечном счете это приведет к повышению цен в магазинах, а представители торговых сетей тем временем ждут, что ситуация на рынке вернется в прежнее русло.



— Мы сегодня покупаем семена за границей, потому что все семенные фонды после развала СССР были уничтожены, а семеноводческие станции закрыты, — рассказал фермер Аркадий Дудов. — На возрождение всего этого потребуются десятилетия. Можно вспомнить, как даже в блокадном Ленинграде сумели сохранить семенной фонд страны. Ученые умирали от голода, но не притронулись к семенам. А потом просто всё спустили. В результате все семена у нас сейчас голландские и американские. Они нам продают гибриды, которые мы выращиваем. Но из этих плодов мы не можем сразу вывести чистую линию, для этого нужно лет пять. Семь лет назад я озаботился этой проблемой, получил первые семена, первые результаты. Но на местном уровне это никак не поддерживается, наоборот, душат всякими проверками.