«Своих семян у нас нет»: фермеры предупреждают о подорожании овощей. Но всё может быть не так плохо

По России взлетят цены на овощи — об этом 1 марта предупредили местные фермеры, рассказав о проблеме нашим коллегам из V1.RU. Как утверждают сельхозпроизводители, причина тому — стоимость семян. В России их нет, покупать приходится за границей — за иностранную валюту. По словам фермеров, в конечном счете это приведет к повышению цен в магазинах, а представители торговых сетей тем временем ждут, что ситуация на рынке вернется в прежнее русло.
— Мы сегодня покупаем семена за границей, потому что все семенные фонды после развала СССР были уничтожены, а семеноводческие станции закрыты, — рассказал фермер Аркадий Дудов. — На возрождение всего этого потребуются десятилетия. Можно вспомнить, как даже в блокадном Ленинграде сумели сохранить семенной фонд страны. Ученые умирали от голода, но не притронулись к семенам. А потом просто всё спустили. В результате все семена у нас сейчас голландские и американские. Они нам продают гибриды, которые мы выращиваем. Но из этих плодов мы не можем сразу вывести чистую линию, для этого нужно лет пять. Семь лет назад я озаботился этой проблемой, получил первые семена, первые результаты. Но на местном уровне это никак не поддерживается, наоборот, душат всякими проверками.
По словам волгоградского фермера, первые урожаи будут уже в июле-августе, но ошеломительные ценники люди увидят в магазинах в ближайшее время, потому что деньги на покупку этих подорожавших семян сельхозпроизводителям нужны уже сейчас.
— На один гектар лука мы раньше покупали семена за 2000 евро — 140 тысяч рублей где-то. А сейчас посчитайте: это будет стоить четверть миллиона, — рассказал Аркадий Дудов. — А зарабатывает кто? Посредники и торгаши, которые перепродают эти семена нашим фермерам. Но в конечном счете выигрывают продовольственные сети. Они что хотят, то привозят. А мы ни куска не можем поставить туда своей продукции. Варимся в своем котле, а что не продали — выкидываем.
Аркадий Дудов уверен, что России нужно принимать ответные меры, как это было в 2008 году. В связи с суровыми санкциями у российских аграриев опять появилась надежда.
— Мы тогда ввели эмбарго на вывоз фуражного зерна. Весь мир на нашем зерне мясо выращивает, — заметил волгоградский фермер. — А без мяса человек не живет. Почему сейчас этого не сделать? Запретите сюда ввозить еду, чтобы ни одного доллара Запад не получил за то, что продает там продукты. А мы здесь всё сами сможем вырастить.
Словам Дудова вторит другой фермер —Андрей Прошаков, он тоже уверен, что российские аграрии способны прокормить страну. По тем или иным причинам то же самое ждет не только овощной рынок, но и другие.
— Будем надеяться, что обойдемся. Кроме зерна и растительного масла, у нас будет всего в достатке. Напомню, что Россия и Украина поставляют 80% растительного масла на мировой рынок. А если его закроют, то у нас появится возможность удешевить эту продукцию. Уже сегодня переработчики продуктов ищут пищевые добавки, чтобы сделать запасы для будущей переработки. Все эти добавки же тоже из-за границы идут. Семян у нас практически нет. Зерна у нас в достатке, его нам хватит. Мы собираем хороший урожай. На всю Россию нужно 20 миллионов тонн зерна. Это обеспечивается прекрасно, потому что у нас огромная площадь и маленькая концентрация населения.
Фермер считает, что дефицита россиянам ожидать не стоит и полки будут полны товаров. Другой вопрос — цена на эти товары.
— В животноводстве тоже большие проблемы будут, ведь все пищевые добавки — из-за границы, — считает предприниматель. — Всех птиц выращивают на импортном яйце, которое доставляют самолетом из-за рубежа. С овощами у нас и без санкций проблемы — картошка по 110 рублей за килограмм.
То есть в России, как и в 2014 году, созрел момент для развития импортозамещения. Только тогда так и не смогли сдвинуть ситуацию с мертвой точки, находясь в полной зависимости от иностранных производителей, но сейчас уж точно придется браться за дело. Может, в первое время будет сложно, но если всё поставить на поток, то станет гораздо легче.
Как рассказал директор ООО «Тамерлан» — компании-владельца сети «Покупочка» — Сергей Савонькин, они уже получили спецификации с повышенной стоимостью по некоторым позициям.
— Подписывать их мы не спешим, — сообщил Сергей Савонькин. — У нас есть запасы продукции, мы надеемся, что скоро ситуация выправится и цены встанут на место. А поддаваться каким-то спекуляциям сейчас нельзя. К этому призываем и наших коллег, и конкурентов.
Что же касается овощей, то, как журналисту V1.RU на условиях анонимности рассказал сотрудник одной из крупнейших торговых сетей, многие из них торговые сети реализуют себе в минус.
— Это не секрет, но об этом никто и не говорит никогда. И мы, и многие другие сети овощами так называемой первой необходимости торгуем себе в убыток. В разное время позиции меняются, но те же картошку и морковь приходится продавать по цене ниже закупочной. Таким образом мы пытаемся завлечь потребителя, а зарабатываем уже на других товарах, которые он покупает вместе с этими овощами. На них просто наценка выше.
Как добавил собеседник редакции, такая политика, к сожалению, не означает, что цены вовсе не будут меняться. Хоть овощи продают ниже закупочной цены, если фермеры и агрокомпании продают сетям дороже, то и для конечного потребителя цена будет выше.
Тем временем ученые-аграрии уверены, что если овощи и подорожают в ближайшее время, то точно не из-за семян. По словам ректора Волгоградского государственного аграрного университета Виталия Цепляева, фермеры закупались по старым курсам валют.
— Если говорить о текущем годе, то все овощеводы в Волгоградской области уже обеспечены семенами, — сообщил Виталий Цепляев. — Сегодня уже идет высадка рассады. Семена были закуплены ранее. Подготовительный сезон начинается в предшествующем году, контракты подписываются в ноябре-декабре. Проблема с семенами существует, тут правду надо говорить. Многие ученые занимаются селекцией и семеноводством овощных культур. Но сказать, что из-за отсутствия семян подорожают овощи, — это не совсем правильно. У нас в регионе уже в теплицах высажены овощные культуры.
По мнению эксперта, санкции всё же могут немного усложнить жизнь предпринимателям, но это преодолимо.
— Сложности будут, но нельзя сказать, что всё пропало, — утверждает Виталий Цепляев. — Где-то будут вопросы, связанные со средствами защиты растений — химией, потому что в этом плане мы еще не до конца готовы, так сказать. Где-то будут вопросы по запасным частям к сельхозтехнике, которая импортного производства. У нас есть техника американского производства, но пока в поставках они не отказывают. Единственное, если раньше счета на запчасти выписывали на неделю или 10 дней, сейчас на сутки или трое максимум из-за скачущего курса доллара.
Доктор технических наук, профессор ВолГАУ, заслуженный эколог РФ Владимир Лобойко рассказал журналистам о том, что проблема семян в стране уже решается. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но решается.
— Минсельхоз поставил задачу еще два года назад, что нужно свои семена возделывать для овощных культур в том числе, — утверждает Владимир Лобойко. — Наш аграрный университет очень быстро откликнулся, и в Горной поляне стали производить знаменитые наши сорта помидоров — «новичок» и «волгоградский». Насколько я знаю, местные фермеры обеспечивались этими семенами весьма успешно. Я думаю, что и в этом году наши овощеводы и селекционеры смогут продолжить производство этих семян.
Более того, ученый уверен, что санкции только помогут агропромышленному комплексу и стимулируют его развитие.
— По пшенице цены уже поднялись вверх, по кукурузе тоже. Вообще, последние годы показывают, что у нас больших проблем в сельском хозяйстве нет, — заявил эксперт. — Были небольшие, к примеру, с растительным маслом. Но своевременно ввели ограничения на наценки для перекупщиков, и масло устояло. Были проблемы и с борщовым набором — цены взлетели в короткое время. Но справились: подняли резервы и обеспечили города и сельскую местность этими овощами. Я думаю, что наша Россия-матушка выдержит любые испытания и санкции. В том числе благодаря санкциям наше сельское хозяйство развивается. У нас среди фермеров даже появились миллионеры.
Накануне экономист Сергей Хестанов рассказал, на что сейчас тратить деньги.