Путин запретил россиянам зачислять валюту на свои счета за рубежом

Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал указ о специальных экономических мерах «в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств». Он опубликован на сайте Кремля и уже вступил в силу. Среди прочего россиянам и российским компаниям запрещается переводить за рубеж валюту в погашение займов и зачислять валюту на свои счета за рубежом. Это правило начнет действовать с 1 марта.
Также россияне — участники внешнеэкономической деятельности обязаны будут продать 80 процентов иностранной валюты, зачисленной на счета в 2022 году на основании внешнеторговых контрактов, заключенных с нерезидентами. Сделать это нужно в течение трех дней. С сегодняшнего дня делать это нужно будет регулярно, каждый раз — в течение трех рабочих дней со дня получения денег. Порядок продажи валюты будет установлен Центробанком.
Как говорится в самом тексте указа, решения приняты «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации» и обусловлены введением ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации. Накануне Еврокомиссия анонсировала новые санкции, пообещав запретить транзакции с Центробанком России. Аналогичное решение уже приняла Канада. Все ограничения связаны с военной операцией на территории Украины, которая началась 24 февраля по приказу Владимира Путина.