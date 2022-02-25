Рожки без масла. Как журналисты искали продукты с «честным» весом и что из этого вышло. Репортаж

Дожили. В торговых сетях появились шоколадные плитки весом 82 грамма вместо классических 100. Упаковки молока только прикидываются литровыми, причем с разной степенью наглости. Килограммовую пачку риса или гречки на магазинной полке уже лет пять как не видели.



Производители продуктов в очередной раз уменьшили вес упаковок. «Фонтанка» попыталась составить меню из продуктов в «честных» весовых категориях и удивилась тому, сколько бутербродов с маслом можно потерять на ровном месте, если не смотреть на граммы.

