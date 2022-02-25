Рожки без масла. Как журналисты искали продукты с «честным» весом и что из этого вышло. Репортаж

Дожили. В торговых сетях появились шоколадные плитки весом
Производители продуктов в очередной раз уменьшили вес упаковок. «Фонтанка» попыталась составить меню из продуктов в «честных» весовых категориях и удивилась тому, сколько бутербродов с маслом можно потерять на ровном месте, если не смотреть на граммы.
Концерн Nestle уменьшил вес шоколадки «Россия» с 85 до
Журналисты «Фонтанки» отправились в ближайший гипермаркет, чтобы купить там продукты по списку. Нам предстояло найти килограммовую пачку сахара, риса или гречки, на худой конец —
Практически сразу стало ясно, что сладко не будет. Сахар-песок в расфасовке
Чего не скажешь о крупах. Разноцветные пачки с гречкой выглядят на полке одинаково, но некоторые стоят рублей на 15 дешевле. Но вестись на это не стоит: те, что подешевле, весят всего
С макаронами дела обстоят лучше. У них и ассортимент больше, так что пакетик рожков с маркировкой
Но уже в соседнем отделе нас поджидает серьезное испытание для психики. Упаковки молока словно соревнуются, кто предъявит покупателю больше разнообразных цифр в обозначении миллилитров. Можно придумывать нетривиальные арифметические задачки для школьников, не отходя от кассы, и это посильнее «полутора землекопов» будет. Молоко бренда с красивым оптимистическим названием фасуют по
А вот найти брикет сливочного масла весом
Если выбирать хлеб по весу, а не по обещаниям на этикетке, и вовсе плакать хочется. Большая и пышная буханка в нарезке весит всего
Зато пачка рассыпчатого цейлонского чая весом в
С шоколадками всё не так уж и плохо, но только при условии, что вы любите горький. Его производители охотно отпускают плитками по
Вафельные стаканчики «с горкой» тоже только выглядят больше, чем в детстве. Если выбирать по правилу левой руки, закрывая названия и глядя только на цены, то рублей за 45 вы купите
Банка сгущенки при советской власти весила
Отдельная боль — пиво. С алюминиевыми банками всё понятно, изначально они были ненашенских стандартов, но что с бутылочным происходит? Известный населению с пионерских времен напиток, чье название рифмуется с советским автопромом, стыдливо сообщает, что в бутылке не пол-литра, а только
Через час скитаний по гипермаркету, копаний в пакетах и изучения, что написано мелким шрифтом, в корзину мы смогли положить полкило рожков, литр молока,
Уменьшая упаковки, компании пытаются сохранить спрос на свои продукты и не дразнить лишний раз регулирующие ведомства. В начале февраля производители молока, йогурта и сыров сообщили, что хотят повысить цены на
По крайней мере, «девяток» яиц, всполошивший потребителей в феврале
Продукты регулярно мельчают с