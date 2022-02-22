«Для пособий мы богаты, для ипотеки бедны»: истории сибирячек, которым не платят пособия из-за «большого» дохода

Окружающие часто возмущаются тем, что семьям с детьми выплачивают невероятно большое количество пособий. Редакция НГС спросила у читателей, возможно ли разбогатеть за счет детских выплат — прочитайте шесть коротких историй возмущенных сибирячек.
Кристина, пособие меньше, чем у неработающих мам
— Тема пособий для нашей семьи болезненная. Я работала учителем в школе до того, как отправилась в декрет, а муж работает в ЧОПе. В пособиях на ребенка нам отказывают по причине высокого среднедушевого дохода, который, на минуточку, был полтора года назад! Я даже в Министерство труда и социального развития писала, хотела выяснить, как связаны наши с мужем доходы полтора года назад и настоящее финансовое положение уже на троих человек. Ответа так и не получила. Собственно, разочаровывает одно: поддерживает государство тех, кто не стремится к финансовому благополучию, а честным налогоплательщикам — шиш! Еще, например, нам отказали в кредитной карте, так как я не работаю в настоящее время, а сижу с маленьким ребенком.
Пытались оформить разные пособия: детское, путинское, но не прошли — превышение было 2 тысячи рублей на человека. Конечно, это пособие было бы не лишним для нашей семьи, которая сейчас живет только на зарплату мужа. Получается, что раньше мы жили на две зарплаты вдвоем, а теперь живем на одну втроем. Пособие по уходу за ребенком я еще не получаю, впервые мне его выплатят только в следующем месяце. Но это пособие у меня будет куда меньше, чем у тех мам, которые, даже не работая, получают около 9 тысяч (минимальное пособие) и путинское пособие 13 тысяч рублей. Вот и получается, что проще не работать до декрета.
Наталия, превысили МРОТ на 125 рублей
— У нас нет ипотеки и кредитов. Но получилось так, что я ушла из декрета в декрет — на путинское пособие мы прошли, а на пособие с 3 до 7 лет с точно таким же доходом — уже нет. У нас среднедушевой доход на человека получился, если быть точной,
Дарья, потеряла пособия из-за единичной премии
— Я воспитываю двоих детей одна, бывший муж лишен родительских прав, алименты платит копеечные и нерегулярно. Снимаю квартиру, потому что своего жилья нет, в золоте не купаемся. Дети ходят на секции. Моя зарплата до вычета подоходного налога составляет 45–47 тысяч рублей. Подала на выплату пособий, и мне пришел отказ. Среднедушевой доход превышен на 2,5 тысячи рублей. Годовую премию дали один раз — и всё, разбогатели!
Подаю заявку на ипотеку, и мне приходит отказ в связи с наличием двух иждивенцев. Стала разбираться. Для назначения пособия зарплату считают до вычета НДФЛ, но этот налог само государство и забирает же! Замкнутый круг, крутитесь как хотите. Наша семья всегда считалась малоимущей, а теперь из-за того, что я раз в год получаю премию, сняли пособие. Ну а что, зарплату же немного добавили.
Читательница НГС, считает механизм выдачи пособий неверным
— В данный момент мы проживаем с моими родителями. Муж работает спасателем, получая в среднем 30 тысяч рублей, устроился на подработку также спасателем. Пока отработал в таком режиме месяц, за подработку будет выходить около 15 тысяч. Платим ипотеку 16 тысяч — с помощью маткапитала удалось уменьшить платеж с 19 тысяч. Я нахожусь в декретном отпуске и получаю только пособие по уходу за ребенком в 12,5 тысячи рублей.
Попробовала подать на путинское пособие, но пришел отказ, так как среднедушевой доход превышает прожиточный минимум. Так получается, потому что для расчета берется и мой доход с тех времен, когда я еще работала, да еще и с учетом 13%, а не на руки. Квартира сдалась, но ремонт делаем своими силами, и он, конечно, затянулся. Так живут все семьи, кто до декрета работал 24/7 и отчислял налог, как законопослушный гражданин РФ. А надо ли оно, если отношение властей к народу такое? Правильно брать доход, который есть на данный момент, это будет вернее. А так — только алкаши и ленивые подходят под эти выплаты.
Елена, брали кредиты из-за маленькой зарплаты
— Наше государство фактически не платит никакие пособия с 3 до 7 лет. Попросту сложно пройти в эти пособия, в нашей ситуации доходы превышают МРОТ на 1 тысячу рублей. Муж работает в «Билайне». На съемную квартиру уходит 13,5 тысячи рублей, каждый месяц нужно платить за кредиты. А брали мы их потому, что мало платят. Я не работаю и сына в сад не вожу, так как в сентябре получила травму и месяц в гипсе отходила. Через два дня после снятия гипса повторно сломала эту же ногу. Садик ребенку дали, но не возле дома. Я подавала заявление на одни садики, а нам дали очень далеко. Рожать не хочется в такой стране, где всё растет: цены, стоимость ипотеки, только зарплату не платят — мы не знаем, как выживать!
Подала на социальный контракт (если доход ниже МРОТ, социальный контракт помогает выйти из трудной жизненной ситуации. — Прим. ред.). Позвонила в соцзащиту, девушка начала спрашивать, кто и где работает, выспросила всё до копейки. Оформить эту помощь мне все-таки удалось, осталось привезти документы. Сегодня звонила в соцзащиту, и, оказывается, мы должны проживать по месту регистрации, а не на съемном жилье. Ведь только в этом случае смогут оценить нашу ситуацию. Но разве непонятно, что мы действительно находимся в трудной жизненной ситуации? Своего жилья нет, снимаем с маленьким ребенком, я по состоянию здоровья временно не работаю.
Читательница НГС, бедны только для ипотеки
— Мы подавали и на пособие до 16 лет, которое составляет чуть больше 300 рублей, и на пособие с 3 до 7 лет, но нам всегда отказывали. Когда решили купить дом за 900 тысяч рублей, у нас встал вопрос об ипотеке или кредите. Подали заявку в один банк, как раз в то время, когда предлагали сельскую ипотеку под малый процент. У нас на руках было 600 тысяч рублей, не хватало еще 300 тысяч, то есть трети суммы. Однако ипотеку нам не дали — пришел отказ из-за малого дохода семьи. Так и получилось, что для пособий мы богаты, а для ипотеки бедны.