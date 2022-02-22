«Для пособий мы богаты, для ипотеки бедны»: истории сибирячек, которым не платят пособия из-за «большого» дохода

Окружающие часто возмущаются тем, что семьям с детьми выплачивают невероятно большое количество пособий. Редакция НГС спросила у читателей, возможно ли разбогатеть за счет детских выплат — прочитайте шесть коротких историй возмущенных сибирячек.



Кристина, пособие меньше, чем у неработающих мам

— Тема пособий для нашей семьи болезненная. Я работала учителем в школе до того, как отправилась в декрет, а муж работает в ЧОПе. В пособиях на ребенка нам отказывают по причине высокого среднедушевого дохода, который, на минуточку, был полтора года назад! Я даже в Министерство труда и социального развития писала, хотела выяснить, как связаны наши с мужем доходы полтора года назад и настоящее финансовое положение уже на троих человек. Ответа так и не получила. Собственно, разочаровывает одно: поддерживает государство тех, кто не стремится к финансовому благополучию, а честным налогоплательщикам — шиш! Еще, например, нам отказали в кредитной карте, так как я не работаю в настоящее время, а сижу с маленьким ребенком.



Пытались оформить разные пособия: детское, путинское, но не прошли — превышение было 2 тысячи рублей на человека. Конечно, это пособие было бы не лишним для нашей семьи, которая сейчас живет только на зарплату мужа. Получается, что раньше мы жили на две зарплаты вдвоем, а теперь живем на одну втроем. Пособие по уходу за ребенком я еще не получаю, впервые мне его выплатят только в следующем месяце. Но это пособие у меня будет куда меньше, чем у тех мам, которые, даже не работая, получают около 9 тысяч (минимальное пособие) и путинское пособие 13 тысяч рублей. Вот и получается, что проще не работать до декрета.

