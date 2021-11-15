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НКО смогут бесплатно рекламироваться в интернете

Право на размещение получат победители конкурса

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Многие некоммерческие и волонтерские организации стали развиваться на фоне пандемии, когда потребовалась помощь людям, находящимся в изоляции

Многие некоммерческие и волонтерские организации стали развиваться на фоне пандемии, когда потребовалась помощь людям, находящимся в изоляции

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15 ноября стартовал конкурс по отбору проектов социальной рекламы, принять участие в котором могут некоммерческие организации. Победители получат бесплатное размещение на крупнейших площадках рунета: «Яндекс», VK Group, Rambler Group. В общей сложности им обещают от 100 млн показов.

— Для некоммерческого сектора это дополнительная возможность эффективного и централизованного продвижения проектов на интернет-площадках, — рассказал заместитель генерального директора института развития интернета по социальной рекламе Андрей Воронков. — При этом мы самостоятельно проведем оценку рекламных материалов, разработаем медиаплан размещения, наиболее подходящий под тематику и задачи кампании, подберем необходимые форматы размещения, произведем размещение рекламной кампании в Сети.

Принять участие в конкурсе смогут проекты по нескольким социально ориентированным направлениям. Среди них — поддержка людей с ограниченными возможностями, пожилых людей, тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации, развитие паллиативной помощи, профилактика социального сиротства, поддержка экологии, противодействие домашнему насилию и другие.

Конкурсный отбор включает несколько этапов. На первом независимые эксперты оценивают значимость и масштаб социальной рекламы, ее ориентацию на массовую аудиторию, оригинальность и корректность рекламного сообщения, креативность и новизну идеи, а также сайт, на который будет переходить пользователь, кликнув на рекламный баннер. Заявки можно подать на сайте до 7 декабря.

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НКОволонтерыконкурссоциальная рекламаинститут развития интернета
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