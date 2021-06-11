Вам не положено? 15 вопросов о том, как назначают пособия на детей от 3 до 7 лет

По новым правилам, при принятии решения о назначении пособия или отказе в нем учитываются вклады: нуждающейся не признают семью с накоплениями на банковском счете, если годовой доход от процентов по вкладу выше одного прожиточного минимума. А вот с картами все неоднозначно и будет зависеть от решений региональных властей.



— В соответствии с постановлением правительства РФ, средства на банковских картах, движение средств по банковским счетам не учитываются в составе дохода семьи. При этом у регионов есть право в дополнение к федеральным устанавливать свои условия отказа в предоставлении выплаты, — объяснили в Минтруда. — В ряде регионов, например в Москве и Калининградской области, в качестве дополнительного условия это установлено.

