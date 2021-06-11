Вам не положено? 15 вопросов о том, как назначают пособия на детей от 3 до 7 лет

1
Назначат ли пособие, если не было дохода во время отпуска по уходу за ребенком до трех лет?
Да. По общему правилу, у взрослых членов семьи должен быть хоть какой-то белый доход (зарплата, выплаты по договору ГПХ, авторские гонорары, доход от предпринимательской деятельности, стипендия или пенсия), но из этого правила есть исключение — при наличии уважительных причин. Одна из таких причин как раз уход за ребенком до трех лет. Также к ним относятся уход за ребенком-инвалидом, учеба в очной форме, срочная служба (и 3 месяца после нее), пребывание в местах лишения свободы (и 3 месяца после освобождения), продолжительное лечение (более 3 месяцев) и безработица (но только при регистрации в центре занятости и не дольше полугода). Также может не работать один из родителей в многодетной семье, посвящая себя уходу за детьми.
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2
Где взять справку об опеке над человеком старше 80 лет?
Уход за пенсионером старше 80 лет считается уважительной причиной для отсутствия трудового дохода, но он должен быть документально оформлен с назначением соответствующей выплаты. Сведения об этом соцзащита получит самостоятельно.
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3
За сколько месяцев в году должен присутствовать доход, чтобы он не считался нулевым?
Не имеет значения. Если был хоть какой-то официальный доход, этого достаточно. Например, если родители заняты на сезонных работах.
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4
Учитываются ли при назначении пособия средства на банковских картах?
По новым правилам, при принятии решения о назначении пособия или отказе в нем учитываются вклады: нуждающейся не признают семью с накоплениями на банковском счете, если годовой доход от процентов по вкладу выше одного прожиточного минимума. А вот с картами все неоднозначно и будет зависеть от решений региональных властей.
— В соответствии с постановлением правительства РФ, средства на банковских картах, движение средств по банковским счетам не учитываются в составе дохода семьи. При этом у регионов есть право в дополнение к федеральным устанавливать свои условия отказа в предоставлении выплаты, — объяснили в Минтруда. — В ряде регионов, например в Москве и Калининградской области, в качестве дополнительного условия это установлено.
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5
Назначат ли пособие, если доход был выше прожиточного минимума, но снизился в последние полгода?
Когда соцслужба принимает решение о назначении пособия или отказе в нем, то она учитывает среднедушевой доход семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих четырем месяцам перед подачей заявления. То есть если доход снизился полгода назад, то в зачет пойдут два месяца пониженного дохода и десять месяцев прежнего дохода. Потом полученную сумму поделят на 12 (месяцев) и на количество членов семьи. Если сумма будет меньше прожиточного минимума и прочее имущество семьи соответствует всем остальным критериям, то пособие назначат.
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6
Назначат ли пособие, если в прошлом году семья имела трудовые доходы, а теперь нет?
Да, учитывать будут доход за 12 месяцев, предшествующих четырем месяцам перед подачей заявления.
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7
Учитывается ли доход отца, если родители не женаты?
Если отец и мать не состоят в браке, учитывается только доход родителя, с которым проживает ребенок. Учитываются алименты — информация о них предоставляется либо заявителем, либо ФССП при наличии исполнительного производства.
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8
Почему считают доход до вычета налога?
Это последствия особенностей расчета прожиточного минимума. Его высчитывают на основе медианного дохода (суммы, меньше которой зарабатывает половина населения) за предыдущий год, а сам медианный доход считают до вычета налогов. А потом и для других расчетов используют доходы для вычета налогов. Как объяснили в Минтруда, «для обеспечения однородности сопоставления величины прожиточного минимума и среднедушевого дохода».
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9
Почему компенсацию за садик тоже считают в доход?
При расчете среднедушевого дохода не считаются единовременные выплаты, выплаты по уходу за ребенком-инвалидом и выплаты до трех лет, которые семья получала на этого же ребенка. Все остальные компенсации, пенсии, пособия, стипендии, зарплаты и прочее учитывают.
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10
Будут ли учитывать вторую квартиру, если в ней живет не моя семья, а дальние родственники?
Если у семьи доходы ниже прожиточного минимума, но есть несколько квартир или домов, то будут учитывать метраж: не больше 24 квадратов на человека в квартире и не больше 40 — в доме. Если больше, в пособии откажут. Кто там живет, неважно, важно только, кто собственник.
— Вопрос о фактическом использовании данного жилья не рассматривается в рамках назначения данной выплаты, — заявили в Минтруде.
Исключение — если имущество было получено в качестве соцподдержки. Если квартира или дом в единственном числе, то на метраж внимания не обращают.
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11
Считают жилые квадратные метры квартиры или общие?
Как объяснили в Минтруда, чтобы получить сведения о недвижимости семьи, соцслужба запрашивает данные у Росреестра. А он предоставляет информацию именно об общей площади жилья.
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12
Учитывают ли ветхое жилье?
Нет, если оно было в установленном порядке признано непригодным для проживания.
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13
Назначат ли выплату, если у семьи есть машина и мотоцикл?
Сам по себе такой комплект имущества не является причиной для отказа в назначении ежемесячной выплаты. В выплате могут отказать, если мощность двигателя — 250 лошадиных сил и более, а сам автомобиль при этом моложе пяти лет. Исключение одно — если в семье не меньше четырех детей, а в автомобиле больше пяти мест.
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14
Откажут ли в пособии, если у семьи две машины, но одной из них больше 20 лет?
Откажут, в данном случае возраст авто ни на что не влияет, две машины — это отказ.
— Исключение составляют многодетные семьи, семьи, в составе которых есть инвалид, а также семьи, которым автотранспортное средство было выдано в рамках предоставления мер социальной поддержки. Для них решение об отказе в назначении выплаты принимается в случае наличия в семье трех и более автотранспортных средств, — уточнили в Минтруда.
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15
Учитывается ли при оценке обеспеченности имущество, арестованное судебными приставами?
Да, арестованное имущество до момента его реализации считается принадлежащим прежнему владельцу.
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