Раз — и сняли: банк позвал сибирячку рефинансировать кредит, но долг вырос почти вдвое

В банке Тамару Геннадьевну убедили, что в случае оформления нового кредита (средства которого погасят старый) ежемесячный платеж составит всего 9000 рублей (прежде она платила 16 400 ). Женщина подписала предложенные сотрудником банка документы и отправилась домой. Уже дома она решила всё же подробнее посмотреть новый договор, и здесь ее ждал большой сюрприз.



Как выяснилось, вместо обычного кредита она получила кредитную карту с лимитом 300 000 рублей и ставкой 27% годовых. Но это было только начало. Через мобильное приложение Тамара Геннадьевна проверила баланс карты и обнаружила, что уже выбрала лимит до нуля.



149 850 рублей было перечислено в ООО СК «Ренессанс Жизнь» по договору страхования по программе страхования «Копилка». Этой, мягко говоря, несуразной суммы (учитывая размер заимствования) банкирам оказалось мало, и они подключили клиента к программе коллективного страхования держателей банковских карт, что будет обходиться ей в 2970 рублей в месяц.

