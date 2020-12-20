Раз — и сняли: банк позвал сибирячку рефинансировать кредит, но долг вырос почти вдвое

Жительнице Новосибирска в банке увеличили долг вместо рефинансирования кредита
Банки продолжают «радовать» инновациями. Клиент банка «Восточный» решила рефинансировать кредит в размере 282 тысяч рублей, чтобы платить за него по более низкой ставке. Но подписанный ею в банке договор увеличил задолженность на 75%, а ставку — почти вдвое. Теперь жертва «рефинансирования» пытается опротестовать действия банка в суде и требует компенсации.
Жительница Новосибирска Тамара Сайботалова в прошлом году обратилась в банк «Восточный», реклама которого обещала выдачу наличных на выгодных условиях. Отношения с финансовой организацией сразу не заладились — вместо наличных (или денег на обычную карту) ей выдали кредитку. Дело было срочное, и женщине пришлось согласиться на условия банка — наличные она просто сняла с карты и вносила каждый месяц установленную банком сумму минимального платежа в соответствии с графиком платежей. На начало декабря долг составлял чуть более 282 тысяч рублей. В начале же декабря ей позвонили из банка и предложили рефинансировать кредит на более выгодных условиях.
В банке Тамару Геннадьевну убедили, что в случае оформления нового кредита (средства которого погасят старый) ежемесячный платеж составит всего 9000 рублей (прежде она платила
Как выяснилось, вместо обычного кредита она получила кредитную карту с лимитом
Часть денег (
Но и это еще не всё. Выпуск карты обошелся Тамаре Геннадьевне в
— Получается, что они меня обманули второй раз. Я сходила в банк и подала жалобу, которую у меня нехотя приняли. И то лишь после того как я сказала, что не собираюсь молчать, а пойду в суд, — негодует Тамара Геннадьевна.
Директор юридической компании «Альтернатива» Антон Канунников говорит, что для описания подобных ситуаций пришлось даже придумать новый термин «мисселинг» (misseling — буквально «продажа мимо») — навязывание не того продукта, за которым обратился человек. В данном случае вместо рефинансирования кредита банковский клерк просто продал клиенту очередную кредитную карту да еще и дорогостоящую страховку, улучшив таким образом личные показатели, но не оказав той услуги, за которой в реальности пришел клиент.
— Формально мисселинг не является нарушением закона, но тем не менее его считают недобросовестной практикой. И ЦБ регулярно публикует обзоры этих практик с рекомендациями для финансовых организаций воздержаться от их использования. Но проблема в том, что этот документ носит рекомендательный характер. Это когда вас намеренно вводят в заблуждение и продают вам один продукт под видом другого, — говорит Канунников.
Сейчас Тамара Сайботалова требует расторгнуть грабительский договор с банком и со страховой компанией, а также возместить моральный вред.
В пресс-службе банка «Восточный» на запрос ответили, что не могут подтвердить или опровергнуть существование такого заемщика по причине того, что это было бы «нарушением закона о банковской тайне».
— Банк всегда идет навстречу своим клиентам и решает возникающие спорные вопросы, прежде всего путем переговоров. Сотрудники банка всегда обращают внимание клиентов на необходимость внимательно изучать условия использования приобретаемых банковских продуктов, читать документы, которые они подписывают, и соблюдать другие базовые правила финансовой и юридической грамотности. Если же при обращении в банк клиент сталкивается с некорректным обслуживанием, мы настоятельно рекомендуем сразу же сообщать об этом в Службу контроля качества банка, — говорится в письменном ответе пресс-службы.
Потерять деньги можно и без обращения в банк или страховую компанию. Новосибирец оказался должен выплатить страховой компании 160 тысяч рублей за ДТП, в котором не участвовал.