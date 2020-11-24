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Придется платить больше? Четыре вопроса про новую ставку НДФЛ

Придется платить больше? Четыре вопроса про новую ставку НДФЛ

Часть доходов будет облагаться налогом в 15%

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Владимир Путин вчера подписал закон о повышении ставки налога на доходы физических лиц свыше 5 миллионов рублей с 13 до 15%. Ожидается, что повышенная ставка в ближайшие три года принесет в бюджет 190 миллиардов рублей. Разбираемся, кому и с каких доходов придется платить налог.

1

Кто будет платить налог?

Только те, чей доход составляет более пяти миллионов рублей, то есть примерно 416 667 рублей в месяц до вычета налогов. Важное уточнение: речь идет именно о доходе, а не о заработной плате. То есть, например, доход от сдачи в аренду квартиры тоже будет учитываться.

2

А если доход вырос за счет продажи квартиры?

В документе сказано, что налоговая ставка в размере 13% устанавливается для налоговых резидентов РФ в отношении доходов от продажи имущества и долей в нем. Так что если вы продадите квартиру или машину и за счет этого годовой доход окажется больше пяти миллионов, то к нему не будут применять повышенную ставку.

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3

15% нужно платить от всего дохода?

Нет, повышенной ставкой будет облагаться исключительно та часть доходов, которая превышает 5 миллионов рублей в год. Об этом сообщили в Министерстве финансов.

То есть если человек получает 5 300 000 рублей в год, то 15% налога он заплатит с 300 тысяч рублей, остальной доход будет облагаться налогом по базовой ставке.

4

Когда начнут работать новые правила?

Новые положения будут применяться в отношении доходов, полученных с 1 января 2021 года.

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Владимир ПутинНДФЛзаконыналог
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