Придется платить больше? Четыре вопроса про новую ставку НДФЛ

1
Кто будет платить налог?
Только те, чей доход составляет более пяти миллионов рублей, то есть примерно
2
А если доход вырос за счет продажи квартиры?
В документе сказано, что налоговая ставка в размере 13% устанавливается для налоговых резидентов РФ в отношении доходов от продажи имущества и долей в нем. Так что если вы продадите квартиру или машину и за счет этого годовой доход окажется больше пяти миллионов, то к нему не будут применять повышенную ставку.
3
15% нужно платить от всего дохода?
Нет, повышенной ставкой будет облагаться исключительно та часть доходов, которая превышает
То есть если человек получает
4
Когда начнут работать новые правила?
Новые положения будут применяться в отношении доходов, полученных с