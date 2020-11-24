Придется платить больше? Четыре вопроса про новую ставку НДФЛ

Нет, повышенной ставкой будет облагаться исключительно та часть доходов, которая превышает 5 миллионов рублей в год. Об этом сообщили в Министерстве финансов.



То есть если человек получает 5 300 000 рублей в год, то 15% налога он заплатит с 300 тысяч рублей, остальной доход будет облагаться налогом по базовой ставке.

