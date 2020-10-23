Коронавирус заморозит «коммуналку»? На сколько вырастут тарифы ЖКХ в 2021 году

Осталось решить судьбу тех, для кого коммунальные платежи до сих пор остаются неподъемными тратами.



— В Москве, например, малоимущие граждане у нас не платят больше 10% от дохода семьи за жилье и коммунальные услуги. В других регионах бывает и 22%, мы пока это побороть не можем, хотя поддержка есть, даже на уровне президента. Он тоже сторонник адресной защиты населения. Надеюсь, что мы хотя бы до 15% этот порог снизим. Но это все делается в процессе установления межбюджетных отношений и соглашений, — говорит Галина Хованская.



Сейчас, по данным эксперта, 37 субъектов федерации не могут снизить порог расходов ниже 22%. Хотя право такое у них есть, но денег на то, чтобы это право реализовать, нет.



И если повлиять на коммунальные тарифы мы не можем, то запросто можем схитрить (никого при этом не обманывая) и сэкономить на платежах во время самоизоляции и после (без магнитов на счетчиках). А самые терпеливые и внимательные могут вообще не платить по счетам.