Коронавирус заморозит «коммуналку»? На сколько вырастут тарифы ЖКХ в 2021 году

С ежегодным ростом «коммуналки» свыклись, кажется, все. Тарифы индексируются раз в год уже на протяжении семи лет вместе с повышением НДС. Исключением был разве что 2019 год, когда НДС вырос сразу на 20%. Из-за этого власти решили вместо индексации дважды повысить тарифы: на 1,7% в начале года и на 2,4% традиционно с 1 июля. Тогда некоторые считали, что ресурсники войдут во вкус, но в 2020 году нас ждал другой сюрприз. Вместо двойного повышения тарифов мы получили парадокс ценообразования под названием «инфляция плюс»: инфляция держалась на уровне 3%, а тарифы увеличились в среднем на 4%. Но стоит ли ждать чудес ценообразования в 2021 году и как будут вести себя тарифы?
Из-за коронавируса стали меньше платить?
Коронавирус ударил по всем. Выросло число безработных (по данным Минтруда, с начала пандемии эта цифра увеличилась на 1,3 миллиона человек — безработными официально числятся почти 5 миллионов россиян), а вместе с ним и коммунальные долги. Точную цифру эксперты пока не называют, но отмечают, что к концу года общая сумма долгов может достичь 1,6 триллиона рублей.
По сравнению с предыдущими годами, рост существенный. Если в 2017-м этот показатель был 1,33 триллиона рублей, то по итогам 2018-го он стал уже 1,37 триллиона, а по итогам 2019-го — 1,39 триллиона рублей (более 867 миллиардов из них приходится на граждан и управляющие компании).
— Мы наблюдали значительное снижение платежей в апреле, мае. Платежи у нас более-менее выровнялись. Надеюсь, что не упадут относительно того, что было в начале прошлого года, — заявил замглавы Минстроя РФ Максим Егоров на заседании Общественного совета при Минстрое 15 октября. — В первые этапы пандемии правительство дало поручения всем органам исполнительной власти, у которых есть свои организации, проплатить и стопроцентно обеспечить платежи за коммунальные услуги, проавансировать организации максимально до конца года, чтобы поддержать жилищно-коммунальное хозяйство.
При этом власти, учитывая размах пандемии, даже пытались придумать меры поддержки потребителей — от полного освобождения от платы за услуги на время карантина до временной амнистии за несвоевременную оплату счетов. Остановились на последнем: до 2021 года россиян освободили от штрафов и отключений услуг за ЖКХ. Потому что отрасль якобы и без того на ладан дышит.
— Тарифы у нас — вопрос политический, а вовсе не экономический. И принимаются решения абсолютно политические.
«Обоснованность тарифов вызывает колоссальное сомнение»
Анатолий Голов, сопредседатель Союза потребителей РФ
Посмотрите, энергетики говорят, что им должны миллиарды рублей. При этом они живут замечательно. Посмотрите на водоканалы в каждом городе, посмотрите на других ресурсников, на тепловиков. Они живут — кум королю и сват министру. Это говорит о том, что тарифы, с одной стороны, завышены. С другой стороны, рынок здесь не работает, — говорит сопредседатель Союза потребителей РФ Анатолий Голов.
Коронавирус заморозит цены?
В этом году была также идея отложить индексацию коммунальных тарифов из-за коронавируса. Но в итоге Минстрой отказался от такого варианта. В ведомстве подсчитали, что одной только системе водоснабжения такой шаг принесет минимум 300 миллиардов рублей выпадающих доходов.
— Инфляцию никто не отменял. Поэтому расходы управляющих компаний и ресурсников реально растут. И их себестоимость растет. Поэтому либо надо повышать тарифы, либо компенсировать выпадающие доходы за счет бюджета, — говорит Анатолий Голов. — Управляющие компании находятся во многих случаях в бедственном положении. Мы делаем вид, что мы платим, а они делают вид, что нас обслуживают.
В некоторых регионах, впрочем, местные власти пошли навстречу жителям. Например, в Нижегородской области решили не увеличивать тарифы на отопление, в Калужской, Волгоградской и Ярославской — на вывоз ТКО, в Иркутской — на холодное и горячее водоснабжение.
— То, что где-то решили не повышать тарифы, — это очень хорошо. Но, на мой взгляд, более разумным было то решение, которое было принято несколько лет назад и которое не выполняется. Это инфляция минус
Ждать заморозки тарифов в следующем году тоже не приходится.
— Инициатив вообще не повышать тарифы из-за коронавируса пока не было. Потому что это просто увеличит уровень неплатежей, если при этом не будет снижена доля расходов семьи, — говорит председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
Сколько раз будут расти тарифы ЖКХ в 2021 году?
Двухэтапное повышение тарифов (зимой и летом) было разовой акцией в 2019 году. Тогда для этого был вполне обоснованный повод: повышение НДС. Это должно было удержать инфляцию и дать бюджету дополнительные деньги, которые власти планировали пустить на исполнение социального блока майских указов — образование и медицину. И если многие компании могли заложить эти деньги в стоимость товаров и услуг, то коммунальщикам пришлось сложнее: плату за ЖКУ просто так они поднять не могут. По закону делать это можно раз в год — 1 июля. Тогда поставщики ресурсов объявили, что будут работать в убыток, если им не разрешат поднять тарифы дважды за год. И создали отдельный законопроект, который бы решил этот вопрос.
На следующий год такой необходимости нет, поэтому тарифы вырастут один раз, как обычно, — 1 июля.
Как вырастут тарифы ЖКХ в 2021 году?
— Я не думаю, что кто-то хотел бы слишком высоко задирать тариф, учитывая, что неплатежи граждан у нас держатся на уровне 30%, даже немного больше, — говорит Галина Хованская. — Вы, наверное, знаете, что у нас устанавливают тарифы губернаторы, у нас есть мэры — это их компетенции, чиновников региона. Но ограничитель есть. Его устанавливают на федеральном уровне. Потому что если превышение имеет место быть, то на это должны быть достаточно серьезные обоснования. А у нас сейчас ФАС занята тем, что пытается закрыть лазейки, которые давали возможность этой нормой воспользоваться и поднять тарифы выше установленных на федеральном уровне предельных индексов конкретного субъекта федерации.
На этой неделе Федеральная антимонопольная служба разъяснила, насколько максимально могут вырасти тарифы на услуги ЖКХ до 2023 года. По оценке ФАС, средняя цена на газ для всех категорий потребителей в 2021 году вырастет не более чем на 3,11%, в последующие два года — на 3,15%. Рост совокупной платы населения за коммунальные услуги также в
Осталось решить судьбу тех, для кого коммунальные платежи до сих пор остаются неподъемными тратами.
— В Москве, например, малоимущие граждане у нас не платят больше 10% от дохода семьи за жилье и коммунальные услуги. В других регионах бывает и 22%, мы пока это побороть не можем, хотя поддержка есть, даже на уровне президента. Он тоже сторонник адресной защиты населения. Надеюсь, что мы хотя бы до 15% этот порог снизим. Но это все делается в процессе установления межбюджетных отношений и соглашений, — говорит Галина Хованская.
Сейчас, по данным эксперта, 37 субъектов федерации не могут снизить порог расходов ниже 22%. Хотя право такое у них есть, но денег на то, чтобы это право реализовать, нет.
И если повлиять на коммунальные тарифы мы не можем, то запросто можем схитрить (никого при этом не обманывая) и сэкономить на платежах во время самоизоляции и после (без магнитов на счетчиках). А самые терпеливые и внимательные могут вообще не платить по счетам.