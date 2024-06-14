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Экология Новосибирский завод ответил на претензии о загрязнении воздуха на Первомайке — жителям не понравился запах серы

Новосибирский завод ответил на претензии о загрязнении воздуха на Первомайке — жителям не понравился запах серы

Предприятие заявило, что постоянно проверяет качество воздуха

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Дым можно увидеть за высокой трубой

Новосибирский завод «Желорреммаш» заявил, что выбросы с предприятия не ухудшают качество воздуха в Первомайском районе города. Ранее местные жители заявляли, что чувствую неприятный запах серы из-за дыма с предприятия.

По информации RusProfile, АО «Желдорреммаш» зарегистрировано в Москве в 2008 году, генеральный директор — Александр Маврин. Нынешний владелец в сервисе не указан, но до августа 2021 года им было ОАО «РЖД». В 2023 году выручка компании составила 68 миллиардов рублей, убыток — 2,8 миллиарда. На сайте «Желдорреммаша» указано, что в компании есть 11 филиалов, один из них — в Новосибирске.

Ответ на запрос предоставила пресс-служба АО «Желдорреммаш» после публикации НГС. В нем компания сообщила, что в Первомайском районе Новосибирска работают более 30 промышленных предприятий, в том числе литейное производство «Желдорреммаша». Его основная деятельность — производство чугунной тормозной колодки для подвижного состава «Российских железных дорог».

— На протяжении всего периода своего существования предприятие постоянно ведет работу по охране атмосферного воздуха в рамках требований законодательства, — пишет пресс-служба.

В компании уточнили, что для соблюдения норм утвердили границы санитарно-защитной зоны и установили нормативы допустимых выбросов. Систематически сотрудники независимой лаборатории проводят контроль параметров состояния атмосферного воздуха. Каждый квартал специальная организация измеряет качество воздуха на границе санитарной зоны.

؅— По результатам контроля состояние атмосферного воздуха на границах санитарно-защитной зоны предприятия находится в пределах установленных нормативов, оксид серы и сероводород приборами не обнаружены. Установленные Новосибирскому ЛП (филиал «Желдорреммаш» — Прим. Ред.) Сибирским межрегиональным управлением Росприроднадзора нормативы допустимых выбросов не превышают, — заявили в АО «Желдорреммаш».

В компании добавили, что ответственно подходят к решению экологических вопросов и следуют принципам открытости и соблюдения прав граждан на получение информации о состоянии экологии.

В начале мая стало известно, что в Искитиме собираются построить еще один завод. Жители уверены, что город станет зоной отчуждения. В конфликте разбирался журналист НГС.

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Первомайский район Дым Экология Загрязнение воздуха Новосибирск
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