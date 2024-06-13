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Экология «Коптит труба — поднимается запах»: на Первомайке почувствовали серу в воздухе — что говорит Роспотребнадзор

«Коптит труба — поднимается запах»: на Первомайке почувствовали серу в воздухе — что говорит Роспотребнадзор

Точный источник вони пока неизвестен

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Такой дым шел от трубы 6 июня, когда жители почувствовали особо сильный запах

Жители Первомайского района Новосибирска заявили о неприятном запахе серы в воздухе. Они считают, что он мог возникнуть из-за работы одного из местных предприятий. В Роспотребнадзоре заявляют, что никаких нарушений нет.

«Химозный запах серы»

Как сообщил НГС местный житель Константин Уткин, химический запах в Первомайском районе почувствовали в апреле этого года, до этого он возникал осенью 2023 года. Местные жители предположили, что источником запаха может быть одно из предприятий в промзоне. Из окон домов видно, что оттуда идет густой дым.

О том, что проблема неприятного запаха обострилась, редакции НГС рассказала Татьяна Рычкова, жительница Первомайского района.

— Запах достаточно отчетливо возник в 2023 году. В этом терпение лопнуло. Мы шумиху подняли, написали обращение с просьбой разобраться с причинами. У нас рядом с микрорайоном есть промзона. Многие заметили, что как только коптит одна из труб — поднимается запах, если ветер в сторону микрорайона, — объяснила Татьяна.

Сибиряки считают, что дым идет от трубы в промзоне (на видео — за большой трубой)

По словам сибирячки, когда жители Первомайского района обращались в различные ведомства, чтобы разобраться в ситуации. В ответах сообщалось, что нормы примесей в воздухе не превышены.

— Есть жители микрорайона, которые этот запах даже не ощущают. Но в чатах пишут, что даже на проветривание окна из-за него не открывают. У меня дом не на первой линии у этой трубы, но тоже этаж высокий, до нас доносится. Когда эта труба коптит и дым идет в сторону микрорайона, то проветрить невозможно. Химозный запах серы, достаточно сильный, отвратительный, — говорит Татьяна.

Особенно сильным запах, по словам сибирячки, был 6 июня. Тогда его чувствовали даже на детских площадках. После этого жители Первомайки начали писать обращение в Следственный комитет. После этого, 7 июня, на место приезжали следователи.

Днем 11 июня дыма практически не было

НГС обратился за комментарием в пресс-службу Следственного комитета по Новосибирской области. Там сообщили, что после обращения местных жителей проводится проверка.

Местные жители предполагали, что запах мог возникнуть из-за работы «Новосибирского электровозоремонтного завода». НГС обратился в компанию за комментарием. Там ответили, что источник дыма — литейное производство ОАО «Желдорреммаш», расположенное на территории ООО «НЭРЗ». НГС обратился в компанию за комментарием.

Концентрация в норме

За комментарием по ситуации НГС обратился в Управление Роспотребнадзора Новосибирской области. Там сообщили, что в 2022 году не поступало жалоб на загрязнение воздуха в районе. В 2023 и 2024 году поступали единичные обращения. Для проверки сотрудники Роспотребнадзора провели отбор 98 проб на территории жилой застройки.

— По результатам проведенных в динамике исследований, максимально-разовые концентрации пыли, диоксида серы, диоксида азота, формальдегида, углеродосодержащего аэрозоля (сажи), оксида углерода, фенола, сероводорода не превышали предельно-допустимые концентрации, — сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Также в управлении сообщили, что сообщения жителей перенаправили в Управление Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту.

В январе НГС писал о том, что в Новосибирске на территории строящегося жилого комплекса «Тихомиров» на улице Военной, 51 установили котельную, из трубы которой днем и ночью валил густой дым, мешавший местным жителям. В марте стало известно, что котельную снесли.

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