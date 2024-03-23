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Экология «Фикус-алкоголик — горе в офисе»: биолог рассказал, кто и зачем пытается подлить спиртное в комнатные растения

«Фикус-алкоголик — горе в офисе»: биолог рассказал, кто и зачем пытается подлить спиртное в комнатные растения

Николай Онистратенко уверен, что поливать растения алкоголем — плохая идея

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Городские легенды о растениях-алкоголиках уже давно стали расхожими

С наступлением весны владельцы комнатных растений пытаются дать стимул к росту своим фикусам, кактусам и прочим гортензиям. Одни растениеводы меняют грунт и экспериментируют с удобрениями. Другие же вспоминают старые дедовские способы и офисные легенды. Например, что бурный рост фикуса можно вызвать, вылив ему на корни рюмку коньяка или водки. Биолог и научный сотрудник Волгоградского государственного университета Николай Онистратенко в материале наших коллег из V1.RU искренне просит не издеваться над растениями, медленно и мучительно убивая их окурками и алкоголем.

По словам Николая Онистратенко, городские легенды о растениях-алкоголиках уже давно стали настолько расхожими, что совершенно не отличаются по содержанию в разных городах России.

— Смысл таких легенд всегда одинаков. Якобы, в одном большом-пребольшом офисе, в самом дальнем, черном-пречерном углу коридора стоял древний фикус, которого не помнил маленьким росточком даже самый старый сотрудник, — рассказывает Николай Онистратенко, — И этот фикус был настолько старым и матёрым, что выдерживал практически всё: слой высыпанного под его корни пепла и заварки, спрятанные в земле сотни окурков, вылитый недопитый чай и кофе и многое другое. Но однажды на корпоративе некто юный вылил на растение бутылку дорогого вина и после этого всё изменилось. Якобы, в считаные дни чахлый фикус расцвел, дал множество новых побегов и затмил красотой секретаршу начальника. С тех пор поить фикус алкоголем по пятницам и перед праздниками стало доброй традицией коллектива. А он взамен уже почти пробивает стволом потолок.

Биолог считает, что столкнувшийся с угрозой жизни фикус пытается если не выжить, так хоть оставить потомство

Распространяется и легенда, что группой советских ученых-ботаников в 1930-х годах проводились эксперименты по ускорению роста и созревания помидоров с помощью опрыскивания их раствором этилового спирта в разной концентрации. Якобы ботаники пришли к выводу, что содержащийся в водке этанол стимулировал фотосинтез, ускорял цветение, дезинфицировал почву и устранял корневую гниль.

Но, по словам Николая Онистратенко, все эти легенды, на самом деле, не более чем миф. Спирт — смертельный яд и для человека, и для растений.

— Не стоит так издеваться над домашним или офисным любимцем, — умоляет биолог Николай Онистратенко. — Единичные случаи — лишь редчайшие исключения из правил. В вине или пиве могут содержаться некоторые вещества, при разбавлении способные оказать разовый положительный эффект (и то далеко не всегда) в качестве органического удобрения. Возможно, именно поэтому бедный фикус или помидор, столкнувшись с угрозой жизни, попытался если уж не выжить, так хоть оставить потомство — вот и зацвел. Но выжил. У растений зачастую существуют весьма интересные механизмы устойчивости к химическим загрязнениям.

Даже маленькие кактусы порой подвержены алкогольному насилию со стороны сотрудников офисов

Но, если регулярно и часто подтравливать растение алкоголем, его будет ждать закономерный печальный конец, напоминающий и нам о вреде зеленого змия

В Волгоградском ботаническом саду также признают, что не занимаются стимулированием растений спиртными напитками и не советуют заниматься этим садоводам-любителям.

— Мы таких экспериментов не проводим, — говорит сотрудник ботанического сада. — Если бы алкоголь каждому растению придавал ростовые положительные моменты, то никакие бы стимуляторы роста и развития сейчас в торговых сетях не продавались. С точки зрения науки, алкоголь — это яд.

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