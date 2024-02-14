Новосибирцев предупредили о взрывных работах — зачем они нужны

Жителей Новосибирской области предупредили о взрывных работах в четверг, 15 февраля. Информацию об этом опубликовала администрация города Искитима.
В сообщении говорится о том, что 15 февраля с 12:00 до 17:00 будут проводиться взрывные работы в Чернореченском карьере. Предприятие работает в Новосибирской области уже 90 лет, взрывы на нем проводят каждый месяц, а иногда и дважды в месяц.
Исполнительный директор Чернореченского карьера Аркадий Рут в беседе с журналистом НГС рассказал, что взрывы нужны для добычи известняка.
— Сначала буровой станок бурит скважины, в них закладывается взрывчатка, а затем производится взрыв. Так известняк взрыхляется, он становится доступен для экскаваторов, которые грузят его в автомобили. Скважины взрываем не все сразу, а по очереди, по предварительно составленной схеме взрыва. При этом каждая скважина взрывается с замедлением в 0,2 секунды. Этого достаточно, чтобы не было сейсмического воздействия на окружающие объекты, — объяснил представитель компании.
При каждом проведении взрывных работ сотрудники оповещают о них администрацию Искитима, сотрудников МЧС и Ростехнадзор. Также временно закрывается воздушное пространство над Чернореченским карьером.
На Чернореченском карьере добывают известняк и сланец для производства. Породу взрывают, а потом вывозят на производство цемента. Посмотрите в фоторепортаже НГС, как устроен этот процесс.