Новосибирцев предупредили о взрывных работах — зачем они нужны

Жителей Новосибирской области предупредили о взрывных работах в четверг, 15 февраля. Информацию об этом опубликовала администрация города Искитима.



В сообщении говорится о том, что 15 февраля с 12:00 до 17:00 будут проводиться взрывные работы в Чернореченском карьере. Предприятие работает в Новосибирской области уже 90 лет, взрывы на нем проводят каждый месяц, а иногда и дважды в месяц.

