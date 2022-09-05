Как кемеровские олигархи делают миллиарды на скучном новосибирском цементе — фоторепортаж НГС

Завод «Искитимцемент» появился раньше самого Искитима и работает до сих пор. Со времен постройки некоторые технологии ожидаемо устарели, но предприятие продолжает обеспечивать несколько регионов Сибири. В том числе поставляет цемент на строительство Восточного обхода. Мы побывали на производстве и посмотрели, что кладут в асфальт для новосибирских дорог.

Большие запасы известняка и глинистых сланцев, из которых можно делать цемент, нашли в районе Берди еще в 1927 году. Через несколько лет там начали строительство цементного завода — тогда его решили назвать Чернореченским. В 1934-м его ввели в эксплуатацию. Для завода даже построили электростанцию, и ее запуск стал событием для всего Искитима: в населенный пункт впервые дали электричество.