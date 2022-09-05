Как кемеровские олигархи делают миллиарды на скучном новосибирском цементе — фоторепортаж НГС
Мы узнали, как всё устроено на заводе «Искитимцемент» и кому он принадлежит
Завод «Искитимцемент» появился раньше самого Искитима и работает до сих пор. Со времен постройки некоторые технологии ожидаемо устарели, но предприятие продолжает обеспечивать несколько регионов Сибири. В том числе поставляет цемент на строительство Восточного обхода. Мы побывали на производстве и посмотрели, что кладут в асфальт для новосибирских дорог.
Большие запасы известняка и глинистых сланцев, из которых можно делать цемент, нашли в районе Берди еще в 1927 году. Через несколько лет там начали строительство цементного завода — тогда его решили назвать Чернореченским. В
В 1956 году завод решили перестроить и в
Сейчас, по данным «Контур.Фокуса», среди владельцев завода нет государственных структур, хотя учредителем АО «Искитимцемент» в 2002 году значился Департамент земельных и имущественных отношений администрации Новосибирской области. Держатель реестра акционеров сегодня — АО «Специализированный Регистратор "Компас"», управляющая компания — АО «Холдинговая Компания "Сибирский Цемент"».
С тех пор многие технологии и оборудование устарели, рассказывает директор по производству завода «Искитимцемент» Сергей Червоткин. Модернизировать старый завод не получится, остается только строить новый, но это, по словам Сергея Червоткина, бессмысленно. Строительство новых мощностей будет стоить около 42 миллиардов, для этого нужен больший спрос.
— Мы продаем 1 миллион тонн, а мощность завода — 2 миллиона. Мы только на 50% загружены, — говорит директор по производству.
Производство начинается с Чернореченского карьера — там происходит взрыв пород. После этого куски известняка и сланца экскаваторами погружают на БЕЛАЗы. Самосвалы подвозят их к первому этапу производства — дроблению. На выходе с завода куски камня превращаются в серый порошок — это и есть цемент, который фасуют по пакетам и отправляют на продажу.
Тем не менее завод продает цемент по всему Сибирскому федеральному округу, Алтайскому краю и Казахстану. Дальше Урала не везут — из-за больших расходов на транспортировку. В Новосибирске основные клиенты «Искитимцемента» — завод ЖБИ и «Новосибирскавтодор».
Актуальных данных о владельцах завода в открытых источниках нет. Согласно базе данных «СПАРК», в 2016 году — тогда в последний раз предприятие раскрывало информацию об акционерах — одним из крупных совладельцев предприятия был указан Олег Шарыкин, кемеровский предприниматель, владеющий также цементным производством в Ангарске и холдинговой компанией «Сибцем» в Кемерове.
В середине 2015 года, по данным Росстата, «Искитимцемент» принадлежал также кемеровскому предпринимателю Геннадию Фролову и компаниям «Топкинский цемент» и «Лизинг машин и оборудования». Последняя принадлежит в разных долях уже указанным Геннадию Фролову и Олегу Шарыкину, а также Виталию Шарыкину (входит в совет директоров ХК «Сибцем»), Владимиру и Александру Черепановым (последний совладеет ХК «Сибцем») и еще ряду предпринимателей. Их также связывают угольные разработки, «Завод ЖБИ» в Кемерове и зарегистрированная в Москве «Русская цементная компания».
По итогам 2021 года «Искитимцемент» получил 5,9 миллиарда рублей выручки, чистая прибыль составила 1,1 миллиарда рублей. За последние три года предприятие получило 11 госконтрактов на общую сумму 47 миллионов рублей. Большая часть госконтрактов касается услуг — в основном аренды газопроводов.
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