В МЧС назвали самые проблемные районы Новосибирской области — там есть крупные пожары

В Новосибирской области продолжаются ландшафтные пожары из-за пала сухой травы. В главном управлении МЧС по региону назвали самые проблемные районы за неделю с 8 по 14 мая .

Об этом рассказал на оперативном совещании 15 мая глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов: