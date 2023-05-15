В МЧС назвали самые проблемные районы Новосибирской области — там есть крупные пожары

В Новосибирской области продолжаются ландшафтные пожары из-за пала сухой травы. В главном управлении МЧС по региону назвали самые проблемные районы за неделю с 8 по
Об этом рассказал на оперативном совещании
— Наихудшая обстановка с пожарами за отчетный период сложилась в Кыштовском, Куйбышевском, Северном и Убинских районах, где фиксировался 61% термических аномалий от общего числа за отчетный период. На сегодняшнее утро ночных термоточек 51, наихудшая обстановка в Кыштовском районе — 23 термоточки.
За неделю в 13 районах произошли 39 лесных пожаров на площади в 177 гектаров. Сегодня действует 1 в Убинском районе.
— Продолжается работа по ликвидации пожара на полигоне твердых коммунальных отходов в Куйбышевском районе на площади 1000 квадратных метров. Локализован и потушен на площади 340 квадратных метров, — рассказал Виктор Орлов.
В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.
Накануне НГС писал о том, что рядом с селом Толмачево загорелся лес. Возгорание произошло рядом с железной дорогой.