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Тема дняДиверсия на железной дороге
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В МЧС назвали самые проблемные районы Новосибирской области — там есть крупные пожары

Возгорания фиксировали всю прошлую неделю

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В регионе фиксируют ландшафтные и лесные пожары

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В Новосибирской области продолжаются ландшафтные пожары из-за пала сухой травы. В главном управлении МЧС по региону назвали самые проблемные районы за неделю с 8 по 14 мая.

Об этом рассказал на оперативном совещании 15 мая глава ГУ МЧС по Новосибирской области Виктор Орлов:

— Наихудшая обстановка с пожарами за отчетный период сложилась в Кыштовском, Куйбышевском, Северном и Убинских районах, где фиксировался 61% термических аномалий от общего числа за отчетный период. На сегодняшнее утро ночных термоточек 51, наихудшая обстановка в Кыштовском районе — 23 термоточки.

За неделю в 13 районах произошли 39 лесных пожаров на площади в 177 гектаров. Сегодня действует 1 в Убинском районе.

— Продолжается работа по ликвидации пожара на полигоне твердых коммунальных отходов в Куйбышевском районе на площади 1000 квадратных метров. Локализован и потушен на площади 340 квадратных метров, — рассказал Виктор Орлов.

В регионе продолжает действовать особый противопожарный режим.

Накануне НГС писал о том, что рядом с селом Толмачево загорелся лес. Возгорание произошло рядом с железной дорогой.

Куйбышевский районКаргатский районГУ МЧС по Новосибирской областиЛесные пожары
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