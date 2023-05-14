«Огонь шел к домам»: очевидцы сообщили о лесном пожаре рядом с селом Толмачево

Под Новосибирском рядом с селом Толмачево загорелся лес. Об этом сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».



— Около 22:00 вспыхнул пожар, поднялся целый столб дыма. Вся лесополоса, что находилась рядом с железной дорогой, она вся была в огне. Около 00:00 в чат села пришло сообщение, что собирают всех граждан на тушение пожара, так как огонь шел к домам. Все, кто не спал, пошли тушить пожар. На месте работали пожарные, но так как из-за железной дороги было сложно туда подобраться, пламя долго не моги потушить. Буквально пару минут назад огонь потушили, но на месте еще работают сотрудники МЧС, — рассказала НГС очевидец Елизавета.