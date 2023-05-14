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«Огонь шел к домам»: очевидцы сообщили о лесном пожаре рядом с селом Толмачево

Тушению пожара мешали железнодорожные пути

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На борьбу с огнем вышли местные жители

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Под Новосибирском рядом с селом Толмачево загорелся лес. Об этом сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— Около 22:00 вспыхнул пожар, поднялся целый столб дыма. Вся лесополоса, что находилась рядом с железной дорогой, она вся была в огне. Около 00:00 в чат села пришло сообщение, что собирают всех граждан на тушение пожара, так как огонь шел к домам. Все, кто не спал, пошли тушить пожар. На месте работали пожарные, но так как из-за железной дороги было сложно туда подобраться, пламя долго не моги потушить. Буквально пару минут назад огонь потушили, но на месте еще работают сотрудники МЧС, — рассказала НГС очевидец Елизавета.

Журналист НГС обратился в пресс-службу регионального МЧС, в ведомстве сообщили, что предоставят информацию позже.

Ранее в районе села Полойка в Краснозерском районе загорелось поле. Видео пожара очевидцы опубликовали в Сети.

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ПожарТолмачевоНовосибирск
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