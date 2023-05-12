Поле вспыхнуло рядом с новосибирской деревней — видео с места

С 24 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. В большинстве районов сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса горимости.



Жителей одной из деревень области даже пришлось эвакуировать. А 8 мая крупный пожар вспыхнул в Кирзинском заповеднике на площади около 3 гектаров . На следующий день его удалось потушить.