Поле вспыхнуло рядом с новосибирской деревней — видео с места

Вчера в районе села Полойка в Краснозерском районе загорелось поле. Видео с огнем выложили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что пожар был вчера.
— Горел камыш, угрозы населенному пункту не было. На месте работали представители администрации для ликвидации ландшафтного пожара, — сказали в ведомстве.
Всего за неделю с 2 по 9 мая в регионе во время космического мониторинга зарегистрировано 2197 термоточек. 96% — ландшафтные пожары. Больше половины термоточек зафиксировано в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Наихудшая обстановка сложилась в Венгеровском, Кыштовском, Каргатском, Северном, Куйбышевском и Убинском районах.
— В Каргатском, Чулымском, Коченевском районах задействованы группы по тушению природных возгораний, аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России и специалисты Аварийно-спасательной службы Новосибирской области, — рассказали в МЧС.
С 24 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. В большинстве районов сохраняется высокая пожароопасность
Жителей одной из деревень области даже пришлось эвакуировать. А