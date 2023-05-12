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Поле вспыхнуло рядом с новосибирской деревней — видео с места

В МЧС пояснили, что угрозы населенному пункту не было

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Огонь было видно издалека

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Вчера в районе села Полойка в Краснозерском районе загорелось поле. Видео с огнем выложили в паблике «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте».

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области уточнили, что пожар был вчера.

— Горел камыш, угрозы населенному пункту не было. На месте работали представители администрации для ликвидации ландшафтного пожара, — сказали в ведомстве.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Инцидент Новосибирск / Vk.com

Всего за неделю с 2 по 9 мая в регионе во время космического мониторинга зарегистрировано 2197 термоточек. 96% — ландшафтные пожары. Больше половины термоточек зафиксировано в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Наихудшая обстановка сложилась в Венгеровском, Кыштовском, Каргатском, Северном, Куйбышевском и Убинском районах.

— В Каргатском, Чулымском, Коченевском районах задействованы группы по тушению природных возгораний, аэромобильная группировка Сибирского спасательного центра МЧС России и специалисты Аварийно-спасательной службы Новосибирской области, — рассказали в МЧС.

С 24 апреля в регионе действует особый противопожарный режим. В большинстве районов сохраняется высокая пожароопасность 4-го класса горимости.

Жителей одной из деревень области даже пришлось эвакуировать. А 8 мая крупный пожар вспыхнул в Кирзинском заповеднике на площади около 3 гектаров. На следующий день его удалось потушить.

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