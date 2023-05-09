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В Кирзинском заказнике потушили крупный пожар — горела сухая трава

Сейчас специалисты наблюдают за ситуацией, чтобы огонь не возник снова

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Чтобы справиться с огнем, понадобилось несколько дней

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Масштабный пожар в Кирзинском заказнике Новосибирской области, который охватил около 3 гектаров территории, потушен. Об этом корреспонденту НГС сообщила директор заповедника «Васюганский» (в его состав входит заказник) Ольга Антошкина.

— Горела сухая трава. Работали сотрудники Барабинского и Чановского лесхозов, они тушили. Сейчас открытый огонь ликвидирован. Все наши сотрудники на месте наблюдают, чтобы огонь не появился заново. Сейчас жара, любая искра опасна, — сообщила Антошкина.

Государственный природный заказник федерального значения «Кирзинский» был создан 11 апреля 1958 г. Общая площадь составляет 119 808 га. Заказник обеспечивает охрану и первозданный облик водно-болотных угодий, воспроизводство редких, исчезающих и охотничьих видов животных, охрану мест массовых концентраций водоплавающей и болотной дичи и путей их миграции, а также сохранение типичного лесостепного ландшафта.

О возгорании накануне сообщили в региональном Минприроды. Пожар начался с 7 на 8 мая. Тушение пожара легло на плечи местной администрации при помощи сотрудников экологического ведомства.

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