В Кирзинском заказнике потушили крупный пожар — горела сухая трава

Масштабный пожар в Кирзинском заказнике Новосибирской области, который охватил около
— Горела сухая трава. Работали сотрудники Барабинского и Чановского лесхозов, они тушили. Сейчас открытый огонь ликвидирован. Все наши сотрудники на месте наблюдают, чтобы огонь не появился заново. Сейчас жара, любая искра опасна, — сообщила Антошкина.
Государственный природный заказник федерального значения «Кирзинский» был создан
О возгорании накануне сообщили в региональном Минприроды. Пожар начался с 7 на 8 мая. Тушение пожара легло на плечи местной администрации при помощи сотрудников экологического ведомства.