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Подошли на 5 километров: в Новосибирской области зафиксировали 58 пожаров недалеко от домов

Больше всего термоточек обнаружили в Чулымском, Кыштовском, Каргатском, Венгеровском, Убинском районах

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Пал травы опасен для населенных пунктов

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В Новосибирской области продолжается пожароопасный сезон. За неделю с 24 по 30 апреля в регионе зафиксировали 58 термоточек, которые находятся недалеко от населенных пунктов.

На оперативном совещании 2 мая глава МЧС Новосибирской области Виктор Орлов рассказал, что за неделю произошло 60 лесных пожаров на территории 14 районов, площадь превысила 400 гектаров. Действующих пожаров нет. Наибольшее число — в Кыштовском, Венгеровском, Убинском районах.

— Посредством космомониторинга зафиксировано 1762 термические точки, из которых 58 находятся в 5-километровой зоне от населенных пунктов. Наиболее горимые районы за отчетный период — Чулымский, Кыштовский, Каргатский, Венгеровский, Убинский, где зафиксировано 54% термических аномалий от общего числа за отчетный период. Основная причина пожаров — пал сухой растительности, — сообщил Виктор Орлов.

Губернатор Андрей Травников поручил держать ситуацию под контролем.

На прошлой неделе НГС писал, что в Каргатском районе вспыхнул лесной пожар. Происшествие попало на видео.

Лесной пожарПал травыКаргатский районКыштовский районГУ МЧС по Новосибирской области
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