Подошли на 5 километров: в Новосибирской области зафиксировали 58 пожаров недалеко от домов

В Новосибирской области продолжается пожароопасный сезон. За неделю с 24 по 30 апреля в регионе зафиксировали 58 термоточек, которые находятся недалеко от населенных пунктов.
На оперативном совещании 2 мая глава МЧС Новосибирской области Виктор Орлов рассказал, что за неделю произошло 60 лесных пожаров на территории 14 районов, площадь превысила 400 гектаров. Действующих пожаров нет. Наибольшее число — в Кыштовском, Венгеровском, Убинском районах.
— Посредством космомониторинга зафиксировано 1762 термические точки, из которых 58 находятся в
Губернатор Андрей Травников поручил держать ситуацию под контролем.
На прошлой неделе НГС писал, что в Каргатском районе вспыхнул лесной пожар. Происшествие попало на видео.