Власти объявили планы по ликвидации двух крупных свалок в Новосибирской области

Как сообщили в министерстве, полигон ликвидируют в рамках нацпроекта «Экология», уже разработали проектно-сметную документацию, финансирование будет осуществляться в том числе из средств федерального бюджета.

— В настоящее время заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ликвидации свалок. Также планируется рекультивация земельных участков, на которых расположены данные свалки.