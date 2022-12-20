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Власти объявили планы по ликвидации двух крупных свалок в Новосибирской области

Один объект расположен в Пашино, другой — в Барабинске

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Устранять свалки начнут в апреле следующего года

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В Новосибирске и области ликвидируют две несанкционированные свалки. Одну свалку уберут в Пашино, другую — в Барабинске. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале Министерства природы НСО.

Как сообщили в министерстве, полигон ликвидируют в рамках нацпроекта «Экология», уже разработали проектно-сметную документацию, финансирование будет осуществляться в том числе из средств федерального бюджета.

— В настоящее время заключены муниципальные контракты на выполнение работ по ликвидации свалок. Также планируется рекультивация земельных участков, на которых расположены данные свалки.


Работы планируют начать в апреле следующего года, а завершить в декабре 2024 года.

В начале декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что свалка в Пашино занимает 10,8 гектара, на участке скопилось примерно 1,26 миллиона кубометров мусора. Финансирование проекта по устранению предполагается из 3 источников: федерального (162 миллиона рублей), областного (45 миллионов) и городского (10 миллионов).

— За 2 года эта территория, к которой неприятно даже приближаться, должна превратиться в какую-то приемлемую зону, — поделился планами мэр.

Летом прошлого года власти объявили аукцион на разработку документации для ликвидации свалки. За работы были готовы заплатить 27,2 миллиона рублей.

Недавно мы писали о том, что в Новосибирской области планируют построить шесть мусорных полигонов по концессионному соглашению. Один из них — в Верх-Туле.

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МусорСвалкаМинистерство природы
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