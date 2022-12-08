«Неприятно даже приближаться»: свалку около Пашино начнут облагораживать в 2023 году

Летом 2021 года власти объявили аукцион на разработку документации для ликвидации свалки. За работы были готовы заплатить 27,2 миллиона рублей. Предполагается, что участок рекультивируют, ликвидируют накопленный ущерб, уменьшат негативное воздействие на окружающую среду, восстановят и озеленят территорию.