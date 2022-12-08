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«Неприятно даже приближаться»: свалку около Пашино начнут облагораживать в 2023 году

На проект потратят около 250 миллионов рублей

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Рекультивацию проведут в рамках нацпроекта «Экология»

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Рекультивацию Пашинского мусорного полигона начнут в следующем году. Такие сроки назвал мэр города Анатолий Локоть на встрече с прессой 8 декабря.

Полигон ликвидируют в рамках нацпроекта «Экология». Мэрия должна провести конкурс и за 2 года рекультивировать бывшую свалку.

— Участок большой. На территории в 10,8 гектара скопилось большое количество мусора, примерно 1,26 миллиона кубометров мусора, — сказал Локоть.

Финансирование предполагается из 3 источников: федерального (162 миллиона рублей), областного (45 миллионов) и городского (10 миллионов).

— За 2 года эта территория, к которой неприятно даже приближаться, должна превратиться в какую-то приемлемую зону, — поделился планами мэр.

Анатолий Локоть добавил, что подобные работы на территории области ни разу не проводились.

Летом 2021 года власти объявили аукцион на разработку документации для ликвидации свалки. За работы были готовы заплатить 27,2 миллиона рублей. Предполагается, что участок рекультивируют, ликвидируют накопленный ущерб, уменьшат негативное воздействие на окружающую среду, восстановят и озеленят территорию.

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