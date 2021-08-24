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В Новосибирске ликвидируют мусорный полигон у Пашино — территорию хотят озеленить

Он прекратил работу в 2019 году

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Власти планируют уменьшить вредное влияние полигона на окружающую среду

Власти планируют уменьшить вредное влияние полигона на окружающую среду

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В Новосибирске ликвидируют мусорный полигон рядом с Пашино

Департамент ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска объявил аукцион на разработку документации для ликвидации мусорной свалки рядом с микрорайоном Пашино. За работы готовы заплатить 27,2 млн рублей. Площадь двух участков под полигон составляет 108,3 тысячи кв. м.

По данным сайта госзакупок, до 1 января 2019 года территорию использовала компания «НовосибВторРесурс» для размещения отходов.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «НовосибВторРесурс» было образовано в августе 1999 года. Основной вид деятельности фирмы — сбор отходов, также она занимается их утилизацией, обработкой лома черных, цветных и драгоценных металлов. С 2011 по 2018 год фирма заключала контракты с ДЭУ № 6, Новосибирским зоопарком и МКУ «Ритуальные услуги» на прием отходов. В 2013 году чистая прибыль компании составляла 1,3 млн рублей, в 2017-м — 649 тысяч рублей, в 2018-м — 125 тысяч. В 2019 году убыток составил 1,2 млн рублей, в 2020-м показатель снизился до 63 тысяч.

— Мы не продлили договор аренды, не получили разрешение на использование земли, потому что мэрия внесла изменения. Прошла рекультивация, полигон закрыли, — сообщила НГС бухгалтер «НовосибВторРесурса» Екатерина Иванчура.

Свалка находится на окраине Калининского района

Свалка находится на окраине Калининского района

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Победителю аукциона предстоит разработать инженерные системы для рекультивации участка, план работ по ликвидации накопленного ущерба, минимизации негативного воздействия на окружающую среду, восстановление и озеленение территории.

НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, почему было принято решение о закрытии полигона, планируется ли вывоз отходов с территории и как планируют использовать участок после ликвидации свалки.

Электронный аукцион проведут 1 сентября. Победитель должен разработать все необходимые документы до 1 мая 2022 года.

В середине июля в Новосибирске загорелся мусорный полигон на левом берегу. К вечеру город затянуло дымкой от тлеющей свалки. На следующий день на месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков — посмотрите на его снимках, как тогда выглядел дымящийся полигон.

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