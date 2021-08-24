В Новосибирске ликвидируют мусорный полигон у Пашино — территорию хотят озеленить

Департамент ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска объявил аукцион на разработку документации для ликвидации мусорной свалки рядом с микрорайоном Пашино. За работы готовы заплатить 27,2 млн рублей. Площадь двух участков под полигон составляет 108,3 тысячи кв. м .

По данным сайта госзакупок, до 1 января 2019 года территорию использовала компания «НовосибВторРесурс» для размещения отходов.

