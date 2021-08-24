В Новосибирске ликвидируют мусорный полигон у Пашино — территорию хотят озеленить

В Новосибирске ликвидируют мусорный полигон рядом с Пашино
Департамент ЖКХ и энергетики мэрии Новосибирска объявил аукцион на разработку документации для ликвидации мусорной свалки рядом с микрорайоном Пашино. За работы готовы заплатить 27,2 млн рублей. Площадь двух участков под полигон составляет 108,3 тысячи
По данным сайта госзакупок, до 1 января 2019 года территорию использовала компания «НовосибВторРесурс» для размещения отходов.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО «НовосибВторРесурс» было образовано в августе 1999 года. Основной вид деятельности фирмы — сбор отходов, также она занимается их утилизацией, обработкой лома черных, цветных и драгоценных металлов. С 2011 по 2018 год фирма заключала контракты с ДЭУ
— Мы не продлили договор аренды, не получили разрешение на использование земли, потому что мэрия внесла изменения. Прошла рекультивация, полигон закрыли, — сообщила НГС бухгалтер «НовосибВторРесурса» Екатерина Иванчура.
Победителю аукциона предстоит разработать инженерные системы для рекультивации участка, план работ по ликвидации накопленного ущерба, минимизации негативного воздействия на окружающую среду, восстановление и озеленение территории.
НГС направил запрос в пресс-центр мэрии Новосибирска, чтобы выяснить, почему было принято решение о закрытии полигона, планируется ли вывоз отходов с территории и как планируют использовать участок после ликвидации свалки.
Электронный аукцион проведут 1 сентября. Победитель должен разработать все необходимые документы до 1 мая 2022 года.
В середине июля в Новосибирске загорелся мусорный полигон на левом берегу. К вечеру город затянуло дымкой от тлеющей свалки. На следующий день на месте побывал фотокорреспондент НГС Александр Ощепков — посмотрите на его снимках, как тогда выглядел дымящийся полигон.