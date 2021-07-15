Новосибирск затянуло дымом от горящего мусорного полигона на левом берегу

Весь день новосибирцы жалуются на распространяющиеся от горящей свалки на улице Малыгина дым и запах гари. Постепенно серое облако достигло и правого берега.
— На левом берегу задымление, запах гари и низкая видимость из-за сизого дыма, — сообщил читатель НГС.
— По всему городу, включая правобережье, сильный запах гари весь день 15 июля. В чем причина, из-за мусорного полигона, горящего на левом берегу? Все ветром разносит. Какие меры предприниаются властями, какие показатели загрязнения воздуха? Может, стоит разместить предупреждения об опасности прогулок? — добавила сибирячка Евгения.
Парадоксально, но, согласно сервису Airvoice, качество воздуха в городе Новосибирске оценивается в 2 балла. Это значит, что воздух чист.
В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области прокомментировали ситуацию с распространением дыма от горящего полигона:
— Открытое горение на свалке было ликвидировано еще ночью, но сейчас тлеет сам мусор. Поэтому дым исходит от тления — все дымит. С учетом ветра наверняка местами могут появляться очаги открытого горения. В соответствии с действующим законодательством обеспечение пожарной безопасности осуществляет администрация самого объекта, а также администрация муниципалитета, на территории которой находится данный объект. Там при помощи специализированной тяжелой механизированной техники — это бульдозеры, тракторы и так далее, — администрация засыпает тлеющие участки мусора. А пожарная охрана находится на дежурстве для ликвидации открытого горения в случае, если оно появится.
Пожар на мусорном полигоне начался ночью в районе 3 часов ночи. В службу 112 поступило около 10 сообщений об этом.
В августе прошлого года свалка на левом берегу тлела и дымила несколько дней. При этом в мэрии сообщили, что закрывать полигон не собираются. НГС съездил в район этого полигона и поговорил с местными жителями. Они рассказали, как живут рядом со свалкой, Хилокским рынком и кладбищем. Читайте об этом в репортаже НГС.