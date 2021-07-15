Новосибирск затянуло дымом от горящего мусорного полигона на левом берегу

Весь день новосибирцы жалуются на распространяющиеся от горящей свалки на улице Малыгина дым и запах гари. Постепенно серое облако достигло и правого берега.

— На левом берегу задымление, запах гари и низкая видимость из-за сизого дыма, — сообщил читатель НГС.

— По всему городу, включая правобережье, сильный запах гари весь день 15 июля. В чем причина, из-за мусорного полигона, горящего на левом берегу? Все ветром разносит. Какие меры предприниаются властями, какие показатели загрязнения воздуха? Может, стоит разместить предупреждения об опасности прогулок? — добавила сибирячка Евгения.