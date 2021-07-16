«Пылать будет 2–3 недели»: что происходит на тлеющем полигоне, из-за которого задыхается город

Мусорный полигон в Новосибирске продолжает тлеть второй день
В Новосибирске продолжает тлеть левобережный мусорный полигон — гарь может продержаться в городе несколько недель. Пожар на мусорном полигоне начался в районе 3 часов ночи 15 июля. В службу «112» поступило около 10 сообщений об этом. После этого новосибирцы начали чувствовать гарь в воздухе.
— Принимает решения по ликвидации глубинного тления мэрия и администрация полигона. Под несколькими метрами куч мусора, внутри где-то тлеет, и таких очагов несколько. И всё это сейчас дымит. Тушить водой его неэффективно. Нужно чем-то засыпать — грунтом или песком, чтобы к очагу не поступал кислород. Но до очага нужно добраться, поэтому бульдозером кучи мусора и раскапываются. Так как ветер сильный — то возможны локальные открытые очаги. Поэтому там третьи сутки дежурят подразделения пожарной охраны. Это необходимо, чтобы не допустить распространения огня, если будет происходить открытое горение, а также для защиты тяжелой техники и работников, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
В это время новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура начала проводить проверку из-за возгорания на полигоне. Прокуратура также оценит работу ведомств, контролирующих полигон: Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Корреспондент НГС отправила официальный запрос в мэрию Новосибирска с просьбой объяснить высоту свалки и когда тление будет устранено.
Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков побывал сегодня на свалке. Вот что там происходило с утра.
На месте сегодня утром был и Сергей Пащенко, независимый эколог и старший научный сотрудник НГУ.
— Горит склон высотой 30–40 метров. Материал пористый, воздух хорошо проходит, нагревается. Минут 10 назад увидели, что бульдозеры разворошили склон. После этого любое топливо горит еще лучше. Зачем они эту операцию сделали? Костры опять пылают. И этот склон будет пылать недели
Из-за облаков город оказался, по словам эксперта, как под куполом.
— Тепловые потоки из-за облаков вверх не поднимаются. Мы работаем в режиме закрытого городского ящика с огнем. И этот факел, по всем расчетам, распространяется на 15 километров. Идет накопление вредных частиц, которые оседают, — добавил эксперт.
Пожар и тление мусора опасны также и накоплением метана, который в итоге может взорваться. Эколог предложил сейчас оцепить опасную свалку и даже отселить людей из близлежащих домов на время.
— Нужно сбросить большой массив воды, например вертолетами, —
В августе прошлого года свалка на левом берегу тлела и дымила несколько дней. При этом в мэрии сообщили, что закрывать полигон не собираются. НГС съездил в район этого полигона и поговорил с местными жителями. Они рассказали, как живут рядом со свалкой, Хилокским рынком и кладбищем. Читайте об этом в репортаже НГС.