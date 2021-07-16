«Пылать будет 2–3 недели»: что происходит на тлеющем полигоне, из-за которого задыхается город

В Новосибирске продолжает тлеть левобережный мусорный полигон — гарь может продержаться в городе несколько недель. Пожар на мусорном полигоне начался в районе 3 часов ночи 15 июля. В службу «112» поступило около 10 сообщений об этом. После этого новосибирцы начали чувствовать гарь в воздухе.

— Принимает решения по ликвидации глубинного тления мэрия и администрация полигона. Под несколькими метрами куч мусора, внутри где-то тлеет, и таких очагов несколько. И всё это сейчас дымит. Тушить водой его неэффективно. Нужно чем-то засыпать — грунтом или песком, чтобы к очагу не поступал кислород. Но до очага нужно добраться, поэтому бульдозером кучи мусора и раскапываются. Так как ветер сильный — то возможны локальные открытые очаги. Поэтому там третьи сутки дежурят подразделения пожарной охраны. Это необходимо, чтобы не допустить распространения огня, если будет происходить открытое горение, а также для защиты тяжелой техники и работников, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.