Власти заявили о стабилизации ситуации с вывозом мусора в Новосибирске

Ситуация с вывозом твердых бытовых отходов (ТБО) в Новосибирске стабилизируется. С таким заявлением выступил сегодня, 12 мая, в ходе аппаратного совещания глава департамента ЖКХ и энергетики Новосибирска Дмитрий Перязев.

— Мы считаем, что мы ситуацию стабилизировали в Новосибирске. Есть определенные места, в которых мы получаем жалобы, но все эти места у нас находятся на контроле. И на этой неделе мы в приоритет поставили именно регулярность движения экипажей. Не отработка по тем жалобам, которые были у нас, а именно установление четкого графика вывоза. Я думаю, что к следующей неделе проблема частного сектора полностью завершится, — сказал Дмитрий Перязев.