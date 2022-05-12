Власти заявили о стабилизации ситуации с вывозом мусора в Новосибирске
Сейчас планируется наладить регулярность движения мусоровозов
Ситуация с вывозом твердых бытовых отходов (ТБО) в Новосибирске стабилизируется. С таким заявлением выступил сегодня, 12 мая, в ходе аппаратного совещания глава департамента ЖКХ и энергетики Новосибирска Дмитрий Перязев.
— Мы считаем, что мы ситуацию стабилизировали в Новосибирске. Есть определенные места, в которых мы получаем жалобы, но все эти места у нас находятся на контроле. И на этой неделе мы в приоритет поставили именно регулярность движения экипажей. Не отработка по тем жалобам, которые были у нас, а именно установление четкого графика вывоза. Я думаю, что к следующей неделе проблема частного сектора полностью завершится, — сказал Дмитрий Перязев.
С главой департамента ЖКХ согласна компания «Экология-Новосибирск» — региональный оператор по обращению с ТБО.
— Ситуация на большинстве территорий стабилизировалась, но кое-где проблема еще сохраняется. Во многих проблемных местах ситуация нормализовалась еще к 23 апреля, — сообщили в пресс-службе компании.
Сегодня, 12 мая, «Экология-Новосибирск» сообщила, что жителям четырех районов Новосибирска — Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского и Октябрьского районов — сделают перерасчет. Сумма перерасчета превысит 1,8 миллиона рублей (1 миллион 832 тысяч 83,24 рубля).
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— По данным глобальной навигационной спутниковой системы мониторинга спецавтотранспорта, перерасчет произведен с учетом фактического количества дней неоказания коммунальной услуги в соответствии с постановлением правительства РФ от 06.05.2011
В компании уточнили, что перерасчет жителям указанных районов будет произведен автоматически.
С 22 апреля на территории семи районов Новосибирска (кроме Кировского и Советского) действует режим повышенной готовности. Он введен в Дзержинском, Железнодорожном, Центральном, Заельцовском, Калининском, Ленинском и Октябрьском районах с формулировкой с целью «ликвидации критической ситуации, связанной с невыполнением региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск» обязанностей по регулярному вывозу твердых коммунальных отходов».
Тогда же в рамках режима повышенной готовности к ликвидации мусора мэрия привлекла муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ»).