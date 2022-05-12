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Мусорный апокалипсис

Власти заявили о стабилизации ситуации с вывозом мусора в Новосибирске

Сейчас планируется наладить регулярность движения мусоровозов

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Улица Автогенная (Октябрьский район) и улица Широкая (Ленинский район). Фото присланы в редакцию двумя днями ранее

Улица Автогенная (Октябрьский район) и улица Широкая (Ленинский район). Фото присланы в редакцию двумя днями ранее

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Ситуация с вывозом твердых бытовых отходов (ТБО) в Новосибирске стабилизируется. С таким заявлением выступил сегодня, 12 мая, в ходе аппаратного совещания глава департамента ЖКХ и энергетики Новосибирска Дмитрий Перязев.

— Мы считаем, что мы ситуацию стабилизировали в Новосибирске. Есть определенные места, в которых мы получаем жалобы, но все эти места у нас находятся на контроле. И на этой неделе мы в приоритет поставили именно регулярность движения экипажей. Не отработка по тем жалобам, которые были у нас, а именно установление четкого графика вывоза. Я думаю, что к следующей неделе проблема частного сектора полностью завершится, — сказал Дмитрий Перязев.

С главой департамента ЖКХ согласна компания «Экология-Новосибирск» — региональный оператор по обращению с ТБО.

— Ситуация на большинстве территорий стабилизировалась, но кое-где проблема еще сохраняется. Во многих проблемных местах ситуация нормализовалась еще к 23 апреля, — сообщили в пресс-службе компании.

Сегодня, 12 мая, «Экология-Новосибирск» сообщила, что жителям четырех районов Новосибирска — Дзержинского, Железнодорожного, Заельцовского и Октябрьского районов — сделают перерасчет. Сумма перерасчета превысит 1,8 миллиона рублей (1 миллион 832 тысяч 83,24 рубля).

СЮЖЕТ

Мусорный апокалипсис

— По данным глобальной навигационной спутниковой системы мониторинга спецавтотранспорта, перерасчет произведен с учетом фактического количества дней неоказания коммунальной услуги в соответствии с постановлением правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

В компании уточнили, что перерасчет жителям указанных районов будет произведен автоматически.

С 22 апреля на территории семи районов Новосибирска (кроме Кировского и Советского) действует режим повышенной готовности. Он введен в Дзержинском, Железнодорожном, Центральном, Заельцовском, Калининском, Ленинском и Октябрьском районах с формулировкой с целью «ликвидации критической ситуации, связанной с невыполнением региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Новосибирской области ООО «Экология-Новосибирск» обязанностей по регулярному вывозу твердых коммунальных отходов».

Тогда же в рамках режима повышенной готовности к ликвидации мусора мэрия привлекла муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Спецавтохозяйство» (МУП «САХ»).

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