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«Всё в черной непонятной пыли»: в Новосибирске фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха

Синоптики даже объявили штормовое предупреждение из-за вредных веществ в атмосфере

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Что именно является источником загрязнения — неизвестно, но погода не располагает к рассеиванию дыма

Что именно является источником загрязнения — неизвестно, но погода не располагает к рассеиванию дыма

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В Новосибирске объявлено штормовое предупреждение из-за грязи в атмосфере

В Новосибирске зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха — горожане заметили черную пыль в квартирах.

— У меня белая кухня, она вся в черной непонятной пыли. Особенно там, где всякие железные механизмы. Это просто ужас, черное всё, хотя у меня закрыты окна, каким-то образом это ко мне в квартиру проникло, — рассказывает Анна, читательница НГС.

Сейчас в Новосибирске действительно повышен уровень загрязнения воздуха. По данным сервиса CityAir, в некоторых районах уровень загрязнения оценивают на 5 баллов из 10, а еще утром этот уровень составлял 8 баллов. Грязнее всего в Центральном, Заельцовском и Первомайском районах.

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По данным новосибирского гидрометцентра, к загрязнению воздуха располагают погодные условия. На сайте учреждения указано, что до 1 декабря в городе сохранятся метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере. В городе было объявлено штормовое предупреждение.

— У нас область высокого атмосферного давления, с которой связано ослабление ветров до штиля. В приземном слое туманы, дымка, изморозь. Еще один момент: инверсионное распределение температуры с высоты, когда температура с высотой не падает, а растет. Это всё вызывает эффект запирающего слоя в атмосфере и повышение концентрации загрязняющих веществ. Такое происходит и в Кемеровской области, и в Томской, — объяснил пресс-секретарь новосибирского гидрометцентра Ренад Ягудин.

Сильнее всего воздух загрязнен в центре города

Сильнее всего воздух загрязнен в центре города

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На необычный густой туман горожане начали жаловаться еще сегодня ночью. Тогда уровень загрязнения воздуха оценивался на 9 баллов из 10.

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