«Всё в черной непонятной пыли»: в Новосибирске фиксируют повышенный уровень загрязнения воздуха

В Новосибирске зафиксирован повышенный уровень загрязнения воздуха — горожане заметили черную пыль в квартирах.

— У меня белая кухня, она вся в черной непонятной пыли. Особенно там, где всякие железные механизмы. Это просто ужас, черное всё, хотя у меня закрыты окна, каким-то образом это ко мне в квартиру проникло, — рассказывает Анна, читательница НГС.

Сейчас в Новосибирске действительно повышен уровень загрязнения воздуха. По данным сервиса CityAir, в некоторых районах уровень загрязнения оценивают на 5 баллов из 10, а еще утром этот уровень составлял 8 баллов. Грязнее всего в Центральном, Заельцовском и Первомайском районах.