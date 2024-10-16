НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+5°

ясная погода, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

южн.

 757мм 55%
Подробнее
6 Пробки
USD 97,01
EUR 105,68

Бойцовский турнир в «Сибирь-Арене» под угрозой

Кому достался аквапарк
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Пенсионерам не дают кредиты
УК отказываются от домов
Как ищут пропавших
НГС сходил на бал
Новости в Telegram
Культура тест «Невольник чести» и «герой нашего времени»: Насколько хорошо вы знаете биографию и творчество Лермонтова

«Невольник чести» и «герой нашего времени»: Насколько хорошо вы знаете биографию и творчество Лермонтова

10 вопросов о жизни великого поэта

1 001
10 комментариев

В честь 210-летнего юбилея со дня рождения Михаила Лермонтова на экраны выходит художественный фильм Николая Бурляева

210 лет назад, 15 октября родился великий русский поэт — Михаил Лермонтов. Он вошел в историю не только отечественной, но и мировой литературы. Современники расходились во мнении насчет его характера: кто-то ненавидел его за колкость и язвительность, а кто-то отмечал его привлекательность и остроумие. Однако мало кто мог поспорить с тем, что Лермонтов был фигурой заметной.

MSK1.RU приготовил для вас интеллектуальный тест. В честь дня рождения Михаила Лермонтова предлагаем вам вспомнить школьную программу, проверить общий кругозор.

ТЕСТПройден 305 раз
Насколько хорошо вы знакомы с биографией и творчеством Михаила Лермонтова?

Недавно в московском кинотеатре «Октябрь» презентовали фильм «Лермонтов» (6+), режиссером и сценаристом которого выступил Николай Бурляев. Кинокартина должна была выйти в свет еще 38 лет назад. Но ее не пропустила цензура.

О тяжелой судьбе картины рассказал ее создатель Николай Бурляев.

Самую оперативную информацию о жизни столицы можно узнать из Telegram-канала MSK1.RU, там стартовал розыгрыш стайлера Dyson и трех Яндекс Станций Мини среди подписчиков.

ПО ТЕМЕ
Лермонтов Михаил Лермонтов Биография Творчество Поэт Поэзия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
28131500
55 минут
В главной роли Калогривый?
Гость
35 минут
Как писал Анатолий Пушкин - между нами мутки , няня няня где же кружки ?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Перед глазами эта картина»: сенатор Владимир Городецкий — о том, как строили Бугринский мост
Анонимное мнение
Мнение
Бесплатные горячие источники, но дорогая коммуналка: россиянин — о жизни в нетуристической Болгарии
Анонимное мнение
Мнение
Город без лица. Главред НГС — о вырубке деревьев в центре и подходе мэрии к благоустройству Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Наталья,34

Татьяна,37

Мята,42

Ден,48

Iridium,48

alex999,60

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление