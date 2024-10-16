«Невольник чести» и «герой нашего времени»: Насколько хорошо вы знаете биографию и творчество Лермонтова

210 лет назад, 15 октября родился великий русский поэт — Михаил Лермонтов. Он вошел в историю не только отечественной, но и мировой литературы. Современники расходились во мнении насчет его характера: кто-то ненавидел его за колкость и язвительность, а кто-то отмечал его привлекательность и остроумие. Однако мало кто мог поспорить с тем, что Лермонтов был фигурой заметной.
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Недавно в московском кинотеатре «Октябрь» презентовали фильм «Лермонтов» (6+), режиссером и сценаристом которого выступил Николай Бурляев. Кинокартина должна была выйти в свет еще 38 лет назад. Но ее не пропустила цензура.
О тяжелой судьбе картины рассказал ее создатель Николай Бурляев.
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