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Культура Монике Беллуччи исполнилось 60 лет. В чем секрет ее красоты — видео

Монике Беллуччи исполнилось 60 лет. В чем секрет ее красоты — видео

Рассказываем историю становления итальянской кинодивы

236
6 комментариев

«Малена», «Квартира», «Страсти Христовы», «Астерикс и Обеликс», две части «Матрицы» — эти фильмы вошли в историю кинематографа и вписали туда Монику Беллуччи. Как видно по этому далеко не полному списку, жанровое разнообразие ее работ не знает границ (она снялась даже у Дэвида Линча в третьем сезоне сериала «Твин Пикс»). И всё же везде и всегда она остается верна себе и своему образу эталонной красотки, одно появление которой заставляет мужчин задержать дыхание. А ведь в сентябре ей исполнилось 60 лет!

Это удивительно еще и потому, что в детстве никто не прочил Беллуччи карьеры модели и актрисы. Ее считали едва ли не дурнушкой. Поэтому девушка отправилась учиться на факультет права. Но учебу надо было как-то оплачивать, и она решила подработать моделью. Тут всё и завертелось.

О восхождении Моники Беллуччи к вершинам славы, ее мужчинах и, конечно, секрете долголетия ее красоты — в коротком видео.

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Комментарии
6
Директор Завода (Ржака)
2 минуты
Обедали как-то с ее командой на переговорах в Неаполе.
Гость
9 минут
В фотошопе
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