Пугачева прислала венок, Лещенко еле сдерживал слёзы, а внебрачный сын молчал. Как в Москве хоронили композитора Добрынина: репортаж

Артиста похоронили рядом с могилами Валентина Юдашкина и Бориса Клюева Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU











В пятницу, 4 октября, в Москве простились с композитором и эстрадным певцом Вячеславом Добрыниным. Похороны музыканта прошли на Троекуровском кладбище. Он умер 1 октября на 79-м году жизни.

Источник: Городские порталы

На прощание пришли многие звезды российской эстрады. В их числе Лев Лещенко, Юрий Антонов, Владимир Винокур, Александр Маршал. Дочь композитора прилетела на похороны из США, пришел почтить память отца и внебрачный сын артиста. Друзья и близкие Добрынина едва сдерживали слёзы. Наши коллеги из MSK1.RU показывают, как легендарного композитора провожали в последний путь.

Венок от Пугачевой

Траурные венки на похороны Добрынина прислали президент Владимир Путин, хоккейный клуб «Динамо» (композитор был их преданным болельщиком), певцы Николай Расторгуев, Владимир Винокур, Игорь Матвиенко и даже Алла Пугачева.

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Певица исполнила хиты композитора «Вспоминай меня», «Эй, мушкетеры!», «Я вас люблю». На траурной ленте от Пугачевой написано: «Навсегда в моей душе». Его принесла концертный директор артистки Елена Чупракова.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU











«Написал припев, который получился пророческим»

Проводить Вячеслава Добрынина в последний путь пришел поэт-песенник и певец Симон Осиашвили. Он был близким другом композитора. Артист рассказал, что они хотели выпустить совместную песню, но не успели ее дописать, а припев оказался пророческим.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











— Я долго что-то до этой работы не брался, а потом вдруг написал припев, который, как оказалось, получился пророческим. Там вот такие слова я написал: «Всё могло быть иначе, я хотел взлететь выше, только жизнь дала сдачи, и я снова упал. Всё могло быть иначе, просто вышло как вышло. Может, это и финиш, но еще не финал», — вспомнил певец.

Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Рок-певец Александр Маршал рассказал, что с Вячеславом Добрыниным его сблизила любовь к группе The Beatles. В разговоре с MSK1.RU он отметил, что композитор был «отличным» и «замечательным» человеком.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











— Это можно понять, слушая его песни. Чем цепляет творчество? Наверное, искренностью, жизнерадостностью, — сказал MSK1.RU певец.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU

Актер и эстрадный пародист Михаил Грушевский вспомнил, что познакомился с композитором в 1989 году на концерте и с тех пор артисты шли «бок о бок». Грушевский признался, что его любимые песни Добрынина — «Никто тебя не любит так, как я» и «Льется музыка».

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU

Пришли Лещенко, Винокур, Антонов и Укупник

На похороны также пришли друзья композитора Лев Лещенко и Владимир Винокур. Певец произнес трогательную прощальную речь. Артист заявил, что Добрынин был не просто «гражданином», а «душой Отечества». Также он рассказал о последних днях жизни композитора. По его словам, Добрынин чувствовал приближение смерти.

Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU











— Ира (супруга Добрынина. — Прим. ред.) постоянно приезжала к нему, и он открывал глаза, и ему включали телевизор, он смотрел какие-то фрагменты футбольных матчей. Мы с ним болеем за одну команду — «Динамо». Позавчера 25-тысячный стадион стоял. Это была минута молчания, которую ему оказали, — отметил артист.

Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Владимир Винокур назвал кончину Вячеслава Добрынина «большой бедой» и отметил, что страна потеряла «высочайшего профессионала».

— Он меня Вовкой звал. Говорил: «Вовка, завязывай с юмором, давай петь. Потому что ты можешь это прекрасно делать». Ну я честно вам скажу, я вот счастлив, что был просто зрителем и поклонником творчества Славы. Мы записывали песню «Прощай», я хоть в хоре, но попел буквально одно произведение, — поделился воспоминаниями артист.

Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Композитор и певец Юрий Антонов рассказал, что предрек популярность Вячеслава Добрынина. По словам 79-летнего артиста, он приезжал к нему в гости и обсуждал новые песни. Добрынин был только на заре карьеры, а уже популярный Антонов оценил его будущие хиты.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU

Вячеслава Добрынина отличало чувство юмора и самоиронии, он был очень эрудированным человеком, рассказал MSK1.RU певец и композитор Сергей Беликов. Он также вспомнил свою первую встречу с артистом.

— Мы со Славой знакомы с 1975 года, когда я, молодой артист, пришел в ансамбль «Самоцветы». И первая песня, которую он принес в «Самоцветы» с моим участием, была песня «Всё, что в жизни есть у меня», которая сразу стала для меня одной из визитных карточек в моей дальнейшей творческой деятельности, — отметил в разговоре с MSK1.RU Беликов.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU

Также на похоронах присутствовали коллеги композитора Игорь Матвиенко и Аркадий Укупник.

Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Еще на прощание приехал супруг певицы Маши Распутиной Виктор Захаров. Самой артистки, исполнившей многие хиты Добрынина, на похоронах не было.

Источник: Максим Виноградов / MSK1.RU

Дочь из США и внебрачный сын

Из членов семьи Вячеслава Добрынина на похоронах присутствовали его супруга Ирина и единственная дочь Екатерина Добрынина-Макгаффи. Она уже много лет живет в США, замужем за американским продюсером Шейном Макгаффи.

Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU











Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Кроме того, на похороны пришел внебрачный сын Добрынина Альберт Штефан. Он держался в стороне от семьи композитора, напоследок бросил горсть земли в могилу.

О том, что у артиста есть внебрачный сын, Добрынин написал в своей книге «Доктор шлягер», которую выпустил в 2010-х годах. Сам Штефан рассказывал, что узнал тайну своего рождения от матери лишь в 2016-м, когда ему было уже далеко за 40 лет. На вопросы журналистов о наследстве внебрачный сын композитора отвечать отказался.

Альберт — в куртке песочного цвета Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Источник: Эльдар Кочесоков / MSK1.RU

Похоронили рядом с Юдашкиным, Мягковым и Гафтом

После церемонии прощания и отпевания гроб с телом композитора вынесли из зала и погрузили в катафалк. Собравшиеся провожали его аплодисментами.

Источник: Динара Кафискина / MSK1.RU

Несмотря на дождь, пришедшие проводить композитора не расходились. Все шли вслед за катафалком до могилы.

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Могила Вячеслава Добрынина находится на 21-м участке рядом с оперным певцом Владиславом Верестниковым, модельером Валентином Юдашкиным, режиссером Борисом Грачевским, актерами Валентином Гафтом, Андреем Мягковым и Борисом Клюевым.