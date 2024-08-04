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Культура Ночевал на вокзале и пел в электричках. Невероятная история взлетов и падений российского Леонардо Ди Каприо

Ночевал на вокзале и пел в электричках. Невероятная история взлетов и падений российского Леонардо Ди Каприо

Актер Александр Ясень не любит, когда его называют двойником голливудской звезды

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10 комментариев
Актер на Шукшинском кинофестивале

«Двойник Ди Каприо» зачастил с поездками на Алтай. В конце апреля снялся в короткометражке «Лео, у нас сибирские обстоятельства», а недавно побывал на Шукшинском кинофестивале. NGS22.RU поговорил с Александром Ясенем и узнал, почему актер не любит, когда его называют «двойником Ди Каприо», и каково это — жить, будучи похожим на голливудского коллегу.

«Полились слезы, и захотелось к маме»

Александр Ясень вырос в небольшом городе Алдане в Якутии.

— До 13 лет я был обычным подростком. А потом случилась первая любовь. Именно тогда почувствовал в себе творческую энергию, крылья за спиной. Да, еще в то время увлекся поэзией Пушкина, — рассказывает Ясень.

Сначала Саша с выражением читал стихи у доски, получая аплодисменты. Потом дорос до роли Ромео в театральной студии при лицее. Главного героя шекспировской трагедии играл до тех пор, пока не исполнилось 16 лет и понял, что пора в Москву.

— Я соврал родителям, что еду на фестиваль. План побега готовил месяц. Уже тогда понял: у меня есть способности и актерские, и режиссерские, — говорит Александр.

Александр Ясень вырос в небольшом городе Алдане в Якутии

В столице сразу ждала неудача — сумку украли прямо на вокзале. Остались только паспорт и тапочки.

— У меня полились слезы, и захотелось к маме, но в то же время открылся поток сознания и пошли первые сложные стихи. Я записывал их. Ночевал какое-то время на вокзале. Когда стихотворений накопилось около 50, стал искать издательство, а потом жил в квартире у новых знакомых.

Стихи для Гагариной и Билана

— Началась поэтическая жизнь. Я стал ходить по концертам, предлагать стихи композиторам и исполнителям. Хотел, чтобы мои произведения звучали. Бывало, лежал в ванне, окунался в воду, и, когда выныривал, оставалось только записывать строчки. Иногда вместе с текстом приходила и музыка.

В тот период Ясень работал курьером в юридической конторе, а потом устроился в другую фирму. Вскоре пришел первый творческий успех.

— Мои песни исполняли Согдиана, Полина Гагарина, Дима Билан и другие артисты. Сначала я просто дарил им свои произведения, а потом и продавал. Я работал с Виктором Дробышем и другими известными продюсерами. Уже считал себя актером и на кастинги ходил по приколу. Помню, снялся в одном из эпизодов сериала «След» и тогда уже понял, что я — профессионал.

В это же время Александр, по его утверждению, успевал учиться на журфаке Московского института культуры. Зарабатывал на учебу сам — выступал на концертах со своими стихами, а потом пел в электричках. У актера сохранился архивный ролик тех времен.

Актер не стеснялся петь в электричках

— Постепенно меня начали приглашать на разные шоу и мероприятия на телевидении. На одном из эфиров МУЗ-ТВ Полина Гагарина даже спела мою песню, — вспоминает Александр.

Правда, как называлась композиция, Ясень не помнит. Он даже нашел архивное видео встречи с певицей в начале 2000-х.

Полину Гагарину в этом архивном видео не узнать

— Для меня это выступление не было событием, понимаете? Полина, еще совсем девочка, казалась простым человеком, таким же, как и я.

Однажды Александр выступил на вечере в Центральном Доме журналиста. Этот день он называет поворотным в своей биографии.

— Я подготовил поэтическую программу, но выступал уже как актер, который читает собственные стихи. Произвел невероятное впечатление.

По сюжету оскароносный актер влюбляется в девушку из алтайской глубинки

Люди говорили, похож на Ди Каприо

В те времена, когда его еще не узнавали как «двойника» голливудского актера, Александр уже хотел сниматься. Ходил на все кастинги: и в кино, и в рекламу. А еще мечтал поступить в ГИТИС. Но семь лет не получалось.

— Я приходил, читал свои стихи перед комиссией, а в ответ слышал: «Нам тут поэты не нужны».

Но в 2007-м Ясень получил еще один шанс:

— Мне сказали, что идет добор. Кажется, на второй курс. В общем, прошел, но надо было догонять остальных. И первое время пришлось из-за этого очень непросто. Деньги на первый семестр дала мама, а потом нужно было их искать.

В Барнаул также приехали продюсер и режиссер проекта

По словам актера, тогда учеба в ГИТИСе стоила полмиллиона рублей в год. Но для того, чтобы заработать эту сумму, приходилось часто пропускать занятия.

Александр продолжал петь в электричках, и в какой-то момент с ним стали активно фотографироваться. Люди говорили, что он похож на Ди Каприо.

— У меня даже этой ассоциации не возникало. Я думал, меня с телешоу запомнили. Да и вообще внешность яркая. Человек один раз может меня увидеть и запомнить, — уверен актер.

Селфи с незнакомцами и концертов в электричках было мало.

По словам актера, уже давно его узнают на улицах из-за сходства с голливудским коллегой и просят селфи

— Я молил Бога, чтобы он послал мне новый шанс. Не верил, что это всё, чего я достоин. Работа меня убивала: сил не было, всё время синяки под глазами. В то же время я был зависим от того, чтобы заряжать людей своей энергией.

Учил роль на старославянском языке

В 2010 году Александр окончил ГИТИС и понял, что хочет работать в духовном театре «Глас». Туда он тоже, как когда-то в профильный институт, устроился не с первого раза.

— Театром я ошибся. Не сыграл там ни одной серьезной роли из классики. По Шукшину что-то было, кстати, не помню точно. Одна знаковая роль была — Сергея Есенина, — и еще князя Игоря играл, текст на старославянском был.

В это время Александр снимал комнату, за которую платил 25 тысяч рублей в месяц. На жизнь хватало с трудом. В конце концов из духовного театра он уволился.

Короткометражку «Лео, у нас сибирские обстоятельства» снимали на краудфандинговые и собственные средства команды

Сейчас «двойник» Ди Каприо зарабатывает на жизнь в столице, снимаясь в коротких эпизодах разных фильмов и сериалов. Из известных, например, «Чемпион мира» (16+) и сериалы «Карпов» (16+) и «Кухня» (16+). Еще иногда случаются корпоративы. Много их было в 2016 году, когда голливудский Ди Каприо наконец получил премию «Оскар» за фильм «Выживший» (16+).

— Когда ходил на кастинги, меня одно время аж колбасило от этого. Говорили: «Ну ты же на Ди Каприо похож. Может, прическу сменишь?» Я отвечал: «Ну какой Ди Каприо, я же самостоятельный актер, хорошо играю!» Но, может быть, таков мой путь.

Эта дорога привела Александра на Алтай, в село Старая Ажинка. Там и снимали короткометражку «Лео, у нас сибирские обстоятельства» (16+) — о том, как голливудский актер попал в глубинку и встретил девушку. Но влюбленным мешает быть вместе отец красавицы, который не отпускает дочь в США.

— Я — носитель духовной составляющей проекта. В нем главное — сюжет, но думать о том, что фильм только про любовь, поверхностно.

На картину потратили около 400 тысяч рублей. Собрали деньги с помощью краудфандинга и вложили собственные средства, поэтому вопрос гонораров не стоял.

Пока неизвестно, когда состоится премьера картины. Сейчас ее монтируют, и создатели уверены, что торопиться с этим нельзя. Но исполнитель главной роли поделился: хеппи-энд обязательно будет.

Как вы думаете, у звезд должны быть двойники?

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Леонардо Ди Каприо Алтай Двойники звезд Голливудские звезды Александр Ясень
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Комментарии
10
Красивая.
4 августа 2024, 13:05
НЕ похож на Дикаприо!!!! Похож на Берию!
Гость
4 августа 2024, 13:23
История про вокзального бомжа, ставшего ди капреем
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