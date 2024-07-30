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Культура День ВДВ в 2024 году: какого числа, история и традиции праздника

День ВДВ в 2024 году: какого числа, история и традиции праздника

Еще немного, и по улицам городов страны расплещется синева

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3 комментария
Каждый год в начале августа на улицы города выходят военные в тельняшках и голубых беретах

Каждый год в августе улицы города на один день заполоняются сильными и веселыми мужчинами в тельняшках и голубых беретах, из машин доносится «Расплескалась синева», а на машинах появляются флаги Воздушно-десантных войск. Десантники любят отмечать свой день с размахом — и им это удается! В преддверии праздника рассказываем о том, когда появился День ВДВ и какие есть традиции у голубых беретов.

Когда появился День ВДВ

Почти сто лет назад, 2 августа 1930 года, в военно-воздушных силах решили провести учения по прыжкам с парашютом. 12 смельчаков впервые выпрыгнули из бомбардировщика ТБ-3 и успешно приземлились под Воронежем.

После успешных учений военное руководство сформировало первые десантные части. Уже через год в первую авиабригаду входили 164 человека, а в 1933 году в составе ВВС насчитывалось 29 авиадесантных батальонов и бригад.

Десантники отлично показали себя во время советско-финской и Великой Отечественной войны, а также в других военных конфликтах. Но долгое время голубые береты не считались самостоятельными войсками: сначала они относились к ВВС, а с 1946 года — к сухопутным войскам.

Самостоятельными войсками ВДВ стали лишь в 1991 году, после распада СССР. С тех пор десантники и празднуют свой день с таким размахом 2 августа, вспоминая те самые учения под Воронежем.

Официально же Дня Воздушно-десантных войск не существовало до 31 мая 2006 года. Только в этот день президент подписал указ, согласно которому 2 августа стал официальным Днем ВДВ в России.

Традиции Дня ВДВ

У каждого праздника есть свои традиции, и День ВДВ не исключение. Начинается 2 августа обычно у мемориалов воинам-десантникам. Сотни голубых беретов приходят, чтобы почтить память погибших товарищей, возлагая цветы у монументов и памятников.

Не обходится ни один день ВДВ и без традиционных автопробегов: обычно десантники украшают автомобили флагами Воздушно-десантных войск и своей символикой, после чего проезжают колонной по центру города.

Также обычно в центре города проходят концерты и мастер-классы, на которых десантники поют песни, устраивают зрелищные выступления и выставки оружия.

Еще одна неотъемлемая часть дня ВДВ — это арбузы. Говорят, что традицию есть их в свой день привезли солдаты из Афганистана — ведь там арбуз часто ставят на стол в праздники. А возможно, к августу ягоды просто как раз становятся очень вкусными, поэтому их так часто едят на день ВДВ.

А еще десантники любят искупаться в фонтане. И хотя эта традиция потихоньку пропадает из крупных городов, образ военных в воде прочно укрепился в сознании людей как символ дня ВДВ.

Почему десантники купаются в фонтанах

Никто точно не знает, почему десантников так и тянет к фонтанам. История об этом умалчивает, но существует несколько версий, которые объясняют такую любовь к воде. По одной из них, это связано с Ильиным днем, который также отмечают второго августа. Считается, что Илья-пророк покровительствует десантникам и изначально они в благодарность ему умывались родниковой водой. Ну а затем традиция немного изменилась, и умывание превратилось в настоящий заплыв, а при отсутствии родниковой воды пришлось довольствоваться фонтаном.

По другой версии, десантники, забравшись в фонтан, показывают свою смелость — ведь в тот же Ильин день купаться вообще-то нельзя. В лучшем случае человек сильно заболеет, а в худшем — его утащат под воду русалки и водяные. И хотя ни в одном фонтане русалок так и не обнаружили, тем не менее десантники продолжают показывать, что им эти сказки ни по чем.

Есть и третья версия — согласно ей, купаясь в фонтане, десантники показывают свою любовь к небу, ведь оно отражается в воде. Самая прозаичная история гласит, что однажды один десантник случайно упал в воду, а его друзья полезли следом — и с тех пор это стало традицией.

Как отметят день ВДВ в 2024 году

За годы у десантников появились традиционные площадки для празднования Дня ВДВ. В Москве ежегодно голубые береты собираются на ВДНХ, где устраивают концерты и кормят всех желающих из полевой кухни. Также десантников часто можно встретить в Парке Горького. На Красной площади военные обычно устраивают показательные выступления и проводят парады.

В Санкт-Петербурге десантники собираются в сквере Василия Маргелова — названного в честь знаменитого Героя СССР, который более 20 лет возглавлял ВДВ. Голубые береты даже расшифровывают свою аббревиатуру как «Войска дяди Васи». Именно от Сквера Маргелова начинаются все памятные акции 2 августа. Также вот уже много лет десантники собираются на Дворцовой площади и на Крестовском острове.

И такие места есть в каждом городе. Обычно 2 августа голубые береты отдыхают в парках или в центре города, неподалеку от мемориала, посвященного десантникам.

Отмечаете День ВДВ?

Служил в ВДВ, разумеется, отмечаю каждый год
Сам не отмечаю, но поздравляю знакомых десантников
Не праздную день ВДВ

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Комментарии
3
Гость
30 июля 2024, 04:09
все настоящие десантники уже погибли
Гость
30 июля 2024, 04:15
тупой заголовок , какого числа праздник в этом году. день ВДВ каждый год 2 августа
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